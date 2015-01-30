25 вещей, которыми нужно начать заниматься в 25

В свои 25 чувствуешь себя уже бывалым перцем? Фото от Lisbeth den Toom

Эта статья впервые была опубликована на сайте VICE UK.

Мы уже писали, что 25 – серьёзный возраст. Технически, вы все ещё молоды – вы всё ещё совершаете идиотские поступки, наверное, вы до сих пор носите узкие джинсы, и всё ещё считаете приемлемым кушать холодную пиццу в постели по воскресеньям – но вы уже не так юны как вам может казаться. Может быть, у вас появляются седые волосы и морщины. Может быть, вы уже не производите так много шума, когда вы встаете с дивана. В любом случае, смерть подкрадывается всё ближе. Слышите ли вы её шаги? Она издаёт тихие, пульсирующие, беспокойные звуки? Это и есть звук забвения, забвения, которому вы смотрите прямо в глаза.

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Ваше тело стареет, а ум начинает задаваться вопросами, особенно во время танцев в клубе: “Что это за дерьмо? Что это за дерьмо? Я отказываюсь танцевать под эту песню. Это не музыка, это просто шумы”. Но всё не так уж плохо. Пока вы будете по делу оплакивать свои воспоминания о “первых разах”: первая сигарета, первый стакан водки, первый секс – было бы совершенно неразумно думать, что с возрастом острота новизны исчезает. Конечно, никому не будет интересно читать статьи на тему таких первых опытов, скажем, “как я впервые гладил свою рубашку”, но ваша жизнь наполнится смыслом, и более спокойный ритм заполнит серые области жизни вместо отрывочных вспышек ночных клубов.

Вот 25 вещей, которыми вы будете искренне наслаждаться, как только вы пройдёте 25-летний рубеж.

1) Вы будете финансово независимы

Ребята! На связи ваш папа, и сегодня мы поговорим о ваших финансах. Не стоит всю жизнь рассчитывать на помощь родителей. Стремитесь жить более или мене прилично. Выучите слово ипотека. Но не полагайтесь на банковские кредиты. Не парьтесь у кого какой iPhone или сабвуфер в тачке. Не ловитесь на дешёвые уловки маркетологов. Реально оцените что вам нужно.

Не стоит забывать о своей старости. Хорошо, что есть государственная пенсия, но стоит начинать “откладывать” на старость уже сейчас. Может вам захочется приобрести домик в деревне или попутешествовать. Разве это не весело? Ну ладно, мне и самому скучно от этих нотаций. Но ничто не заменит свободы от беспокойства, возникающего в результате необходимости тянуть лямку. Свобода возбуждает.

2) Решите кто вам на самом деле дорог и уделяйте им больше времени

Вам 25? Добро пожаловать в череду бесконечных свадеб ваших приятелей. Эти, скажем, три года я хотел бы назвать: “Лето, в котором каждый знакомый вам трахаль женится”. Это лето шашлыков и пикников, а не вызывающей ругани вокруг пожилых теток. Приходит понимание, что закинутся наркотой втихаря и параллельно продолжать играть с малышами своих друзей, не самая лучшая идея. Вам может будет непросто переносить всю эту приятность и любовь. Но посмотрите правде в глаза: вам 25, а вы всё ещё одиноки.

Ладно, не совсем одиноки. Есть ещё несколько таких же старых перцев как вы. В 25 у вас появляются друзья по обе стороны: те мутные болваны, с которыми вы прогуливали уроки в школе или пары в институте, и реальные взрослые друзья, с которыми вы на самом деле видитесь каждую неделю и можете выпить пива в баре. Вы уже работаете. У вас хренова куча работы. Вам нужно успевать думать о подарках друзьям на свадьбу, количестве денег на счету, а ещё об экзистенциальном – о том, что более четверти своей жизни вы уже успели слить в унитаз. Ваше время тикает и становится ценным ресурсом. Действительно ли вам нужно сохранять хорошие отношение со всеми случайными сожителями по общаге?

Меня тешит то, что дома, в которых мы проведём старость и встретим свою смерть в прекрасном далёком будущем, будут потрясающими: игровые приставки, очки виртуальной реальности, через которые мы будем смотреть самые лучшие шоу, бесконечные видео на Vine, воспоминания о 90-х до самой смерти. И даже когда меня запрут в оковы искусственных лёгких, которые неизбежно станут моей могилой, я хочу продолжать смеяться и шутить со своими друзьями – моими настоящими друзьям, с которыми даже самая скучная работа не в тягость. Мы будем вспоминать какими крутыми мы были в наши 20 лет. Так что выбирайте своих друзей уже сейчас, чтобы потом было что вспомнить.

Дружище, вылезая из дерьма, не забывай привести себя в порядок. Фото от пользователя Flickr Tony Newell

3) Узнайте что-то новое

В свои 20, прежде чем я стал ходячим, постанывающим риском диабета, я привык смотреть свысока на тех перезрелых неудачников, которые в свои седые годы начинали увлекаться новым хобби или записываться на разные учебные курсы. Люди, зачем вам это? Тратить своё свободное время на учёбу? Ботаааны.

Но теперь ко мне дошло: я осознал, что я вообще нифига нового не узнал за последнее время. На самом деле, узнавать что-то новое, без нудной начитки лекций с кафедры, может быть очень весело. И ещё одно: я понял, что каждую секунду моего чёртового рабочего дня я пялюсь в экран. Поэтому – да, чёрт возьми, я хочу научиться лазить по скалам, или разводить бабочек, или играть в бадминтон. Если я начну проводить на один час меньше ВКонтакте или facebook, то, возможно, у меня появится шанс стать более счастливым.

4) Прислушивайтесь к родителям

Вы взрослые теперь. Ваши родители уже не могут воспитывать вас или отчитывать за курение. Они перестают играть важную роль в вашей жизни. Вы иногда заходите к этим двум старикам, немного похожим на вас, чтобы послушать как они волнуются за ваши привычки в питании и интересуются вашими новыми друзьями. И ещё, на первый взгляд, ваш отец может показаться немного скучноватым (“Сынок, меня увлекают только две вещи: смотреть футбол и думать о футболе”), но попробуйте вытянуть его в бар и сами будете удивляться каким весельчаком он может быть после трёх рюмок водки с солёным огурчиком. Мало того, что он раскроется и с него польются жизненые истории о том каким ловеласом он был прежде чем встретил вашу маму, он также будет полон мудрых (иногда сентиментальных) советов. К тому же, его непонимание мира ВКонтакте, YouTube, флэш-мобов и флешек, заставит вас почувствовать себя намного моложе. Познакомьтесь с родителями. Они круче, чем вы думаете.

( Если они ещё живы.)

5) Развивайте навыки ухода за своим жилищем

Я уверен, что вы в курсе как поменять лампочку в люстре? Если она перегорела, вы не звоните своему арендодателю, ведь так? Вы просто меняете лампочку. То же касается замены предохранителя. Самостоятельная сборка мебели и правильная расстановка полочек может наполнить вас чувством просветления. Только прислушайтесь к этим звукам арфы и ангельскому пению, когда вы ставите цветочный горшок на кофейный столик.

6) Чёрт побери, сделайте то, что вы всю жизнь хотели сделать

Я всегда мечтал побывать в Нью-Йорке. “Я всегда мечтал побывать в Нью-Йорке”, – с тоской в голосе я часто говорю людям, когда они возвращаются из Нью-Йорка. Но что мне мешает осуществить мою мечту? Я могу сделать это прямо сейчас. Ну да, это будет стоить времени и денег на визу и на билет, но будет повод сэкономить на булочках, которые я ем каждый день. Если вы всегда хотели сделать что-то, просто возьмите и сделайте это. Вам ведь уже 25. Кто остановит вас?

7) Станьте самым крутым дядей или тётей

Может быть, вы уже сами стали папой или мамой. Если это так, то примите мои поздравления по случаю чувства ответственности за вашего ребёнка до последней секунды вашей жизни. Если у вас ещё нет своих детей, то просто найдите ближайшего младшего двоюродного брата или племяшку или кого-то подобного и станьте самым крутым дядей или тётей для этого ребёнка.

Поинтересуйтесь есть ли у малыша конструктор Lego. Ну угадайте, кто только что подарил ему Lego? Ах, его мама отказывается играть с ним на приставке, потому что она слишком занята обеспечивая ему жизнь? Ну, угадайте, кто собирается побить вас по всем фронтам? Цель состоит в том, чтобы заставить ребёнка полюбить вас больше, чем его настоящих родителей, а как только он начинает реветь или какать где попало – сбежать к себе домой.





Фото от Бруно Бэйлей



8) Творчески проведите выходные

Конечно, есть что-то в видеомарафоне, но просмотрев 30 серий своего любимого сериала, не вставая с дивана, можно и концы отдать. И неизвестно кто оповестит соответсвующие власти о вашей кончине после 60 часов непрерывного просмотра фильмов на ВКонтакте.

Очень легко затеряться в Игре Престолов на выходных, а вскоре вы начнёте спешить домой, чтобы досмотреть все серии до финала сезона, а тогда ваши друзья перестанут вам звонить, а через пять лет, когда кто-то случайно вспомнит о вас и спросит что же с вами случилось, ему будут отвечать: “Ой, вы знаете, он стал таким занудным типом”. А всё началось с тех безобидных выходных, когда вы начали свой видемарафон. Поэтому расшевелитесь – сходите на выставку в художественную галерею. Соберитесь в поход. Сделайте что-нибудь, что заставит привести ваши мысли и тело в порядок.

9) Научитесь готовить своё коронное блюдо

Если вы умеете готовить на 8 баллов из 10, вам не составит труда уложить в постель любую желаему особу. (Если вы приятной внешности, вам можно готовить на 7 из 10: достаточно обжарить свежий кусок мяса). Вот как это работает: пригласите свою пассию в гости, откройте бутылку вина, создайте кулинарное шоу из готовки простого пирога или гуакамоле с яблоками. Вы себе представить не можете: люди готовы отдаться вам за пирожок с яблоками. Приготовив своё коронное блюдо, сразу направляйтесь в спальню. Заниматься сексом с кормильцем – примитивная человеческая реакция.



Курица в пиве – отличная идея, потому что есть повод выпить пива для разогрева. Фото от пользователя Flickr James Savage

10) Научитесь запекать улётную курицу

Возьмите курицу. Натрите её солью. Можно добавить немного оливкового масла. Нарежьте два лимона на четвертинки и засуньте их в полость курицы, то есть через задницу. Немного тимьяна, если у вас есть. Запекать где-то полтора – два часа. Бум. Вот вам и улётная курица. Кожа хрустящая, а мясо нежное. Можно приступать к трапезе. Кушая бедро представляйте себя пещерным человеком. С остатков грудки можно приготовить лапшу на обед. Поздравляю! Вы только что запекли курицу! Потрясно!

11) Никогда не позволяйте своему телефону разрядиться

Если вам недавно исполнилось 20, вы можете полагать, что круче некуда как заявится на работу в пятницу, протусив всю ночь с четверга. В такие моменты вы себе кажетесь звездой своих подростковых фильмов. Вы себе кажетесь такой себе Зои Дешанель, если бы она проснулась в общежитии какого-то незнакомца, почистила зубы пальцем, чтобы избавиться от вкуса какашек во рту! А потом вы заказали пиццу в офис! Как же вы ещё чертовски молоды!

Но как только вам стукнет 25, начальство моментально теряет чувство юмора касательно вас, когда вы являетесь на работу в 11 утра, и от вас пахнет водкой и дерьмом после анилингуса. Вот совет: заряжайте телефон на полную мощность, прежде чем идти тусить всю ночь. Для этого вам нужно два зарядных устройства: одно для дома и одно для работы. Эта мизерная инвестиция означает, что проснувшись с дикой головной болью в неизвестном месте, вы можете немедленно отправить оправдательный текст с извинениями своему боссу, ответить на любой запрос по электронной почте, так что ваши коллеги не думают, что вы полный мудак, вызвать такси, приехать к себе домой, надеть чистые штаны, а затем отправиться на работу. Вам уже 25! Ведите себя соответственно. Вам по-прежнему можно делать те же самые ужасные, безответственные ошибки на вечеринках, но вы уже в состоянии отвечать за них!

12) Начни редактировать своё прошлое

К 25 вы уже успели наделать глупостей по молодости, которые будут возвращаться к вам жестким смущением: вас, может, вышвырнули из бара или вам реально нравились Evanescence. Вы прошли через худшее.

Теперь возьмитесь за редактирование этих мрачных жизненных эпизодов. Если в вашем окружении всё ещё есть тот однокласник, который каждый раз когда вы идете с ним в бар, напоминает всем о том, что в своё время вы не могли отжиматься на уроке физкультуры, пора избавиться от него. Любовные письма, которые вы написали в подростковом возрасте? Сожгите их. Год без учёбы и работы? Сотрите его из вашего резюме. Вся эта дерьмовая одежда, которую вы купили, когда немного поправились несколько лет назад, но напоминающая вам о вашей молодости? Избавьтесь от всего.

13) …Время от времени оглядывайтесь назад и смейтесь над своей юностью

Вы прокололи себе бровь и вставили в неё кольцо. Вы не уснули до 4 утра в порыве написать роман, который вы никогда и никому не покажите. Вы купили бульонный кубик в порошке, думая, что это гашиш. Почитайте старые посты на своём профиле ВКонтакте и от души посмейтесь каким ничтожеством вы когда-то были. В некотором смысле, это чудо, что вы до сих пор остались целы и невредимы.

14) Поймите, что закупка продовольственных товаров может быть в радость

До 25 лет большинство моих вылазок в супермаркет осущестлялись с целью покупки коробки печенья и четырёх пачек кукурузных хлопьев. Может быть, Доширак? Я не помню уже. Нужен ли мне был кетчуп?

Откройте для себя мир пищевой продукции. Когда вы идете в дом к взрослым друзьям и видите у них в холодильнике кучу разных продуктов, а не только два разных вида горчицы, водку с томатным соком и лук. У вас дома может быть то же самое каждый день, если вы будете ходить в супермаркет раз в неделю и начнёте по-умному покупать продукты, часть которых вы сможете заморозить. Купите побольше овощей, большой пакет молока и кефира, блок туалетной бумаги, специи, и ещё замороженного фри, который вы обязательно забудете положить в морозилку и выбросите в мусорное ведро. Такой большой поход по магазинам может встряхнуть ваш мир. Пока вы не купили три-четыре пакета тунца по “действительно хорошей цене”, вы на самом деле ещё не жили.





Фото от пользователя Flickr istolethetv

15) Начните спасать животных или что-то в этом роде

Даже если вы начали жертвовать всего пару долларов в месяц на благотворительность, считайте своё присутствие на планете Земля менее хреновым, чем все предыдущие 25 лет до этого момента. Присоединитесь к любой акции: “Кокаин разрушает тропические леса” и т.п. Каждый раз, когда вы смываете воду в туалете, вы сливаете шесть литров чистой воды. Будучи обычным потребителем, вы лично хуже, чем старый холодильник, полный аэрозольных баллончиков, взрывающихся в огне, привязанный к атомной подводной лодке в дельте реки Нигер. В конце концов, спасите кошку или другого зверька. Может записаться в волонтёры? Найдите вид благотворительности себе по душе, пожертвуйте деньги или время на доброе дело. Вы прожили 25 лет утопая в своём безмерном эгоизме; побалуйте себя новым вкусом счастья, который можно познать став более осознанным человеком.



16) Поделитесь едой или мелочью с бездомными

В следующий раз, когда кто-то попросит у вас мелочь, и у вас окажется мелочь в кармане, просто отдайте её. Не думайте о том, на что они собираются потратить эту мелочь. Не повторяйте эти страшные истории, рассчитанные на идиотов, о бездомных мошенниках, которые, на самом деле, проведут свою пенсию на своих виллах на Канарах. Тот самый парень, сидящий на тротуаре с дрожащей собакой, оказался там, потому что у него действительно нету дома с креслом, на котором он может удобно сидеть. Вам будет стоить один доллар, чтобы он смог почувствовать себя более приличным человеком.

17) Научитесь жить с другими людьми

Протрите крошки со стола после обеда, помойте за собой посуду, направьте струю мочи строго в унитаз. Если у вас был понос и вы обосрали унитаз – постарайтесь реально смыть за собой. Это же ваше дерьмо. Что вы за хрен такой, если вы не чувствуете себя обязанным смыть за собой своё собственное дерьмо?



18) Начните экспериментировать в сексе на трезвую голову

Юношеский секс на пороге дома может быть клёвым и увлекательным, но до этого момента он, наверное, был вызван взрывом адреналина на фоне адского количества спиртного принятого на душу. Секс после 25 – это что-то неимоверное: вы уже знаете, что вам нравится, вы знаете, что вам не нравится, вы знаете без чего вы можете обойтись, вы действительно чертовски хороши в сексе, и вы уже обзавелись приличной постелью, чтобы расслабиться после отличного секса.

Фото от пользователя Flickr portogallo2007

19) Заботьтесь о своём теле

Чувствуете усталость и вялость всё время? Существуют витамины, которые могут вам помочь. Что-то странно щелкает в плече? Прислушайтесь к этому глухому звуку. Сходите к врачу! Может быть, вам нужен действительно хороший массаж, или, возможно, у вас редкое и недиагностированное заболевание плеча.

Идея с витаминами – не такая уж плохая затея. Посмотрите на всех этих старых шустрых старичков типа Халка Хогана. Начните с мультивитаминов и вы начнёте чувствовать себя лучше.

20) Приобретите по-настоящему стоящую вещь, котору вы бы спасли из огня

До 25 я больше всего ценил хорошую пару носков, котору я заносил до дыр, ну и ещё мой паспорт. Что ещё? Может, ключи? А зачем мне ключи, если мой дом сгорел? Я не знаю. Теперь у меня есть действительно хороший набор ножей. Точно, теперь я бы не волновался из-за носков и паспорта. Я был бы доволен, если я спасу из горящего дома свою коллекцию ножей. (Если бы мне пришлось выбрать только один, я бы выбрал большой нож.)



21) Выберите себе работу по душе

Понятно, что сегодняшний мир лежит в руинах, и для большинства людей за счастье, если есть работа вообще, не говоря уже о том, нравится она или нет. Но в 25 вы находитесь в том сладком месте, когда, на самом деле, у вас ещё нет серьёзной ответственности, но вы всё ещё помните сладкие остатки пофигизма молодости, когда махнув на всё рукой, вы себе говорили: “К чёрту всё, я валю в Таиланд на шесть месяцев”. Если у вас когда-либо возникали мысли сменить профессию, или вернуться в школу, или переквалифицироваться в фрилансера, или переехать в другую страну, – сейчас лучшее время для этого.



22) Поинтересуйтесь политикой

Даже если вы ошибаетесь, хорошо бы заставить себя выйти из тумана невежества, начать читать новости и научиться отличать правду от пропаганды. Может быть, вас когда-то интересовала политика, даже если это было на уровне курения травки в той же комнате, где висел плакат Че Гевары, настало время играть по-взрослому.

На самом деле вы сможете подняться в своих глазах имея обоснованное мнение о чём-то, особенно, когда вы выиграете в споре только потому, что вы нашли время и прочитали хорошую аналитическую статью в надёжном источнике. Узнавайте несколько версий событий. Дайте пищу своему уму. Присоединяйтесь к протесту, если вы чувствуете, что это действительно важно. Не будьте безразличны.

Искусство. Фото от пользователя Flickr Klovivi

23) Перестаньте быть дешёвой версией своих героев

Тонна наркотиков и бухла не сделает из вас Хантера Томпсона. Невнятная речь не сделает из вас Квентина Тарантино. К 25 годам вы уже полностью сформированная личность. Успокойтесь. Перестаньте копить деньги, чтобы купить точно такую же кожаную косуху как у вашего кумира из фильма.

24) Бранч

Вам действительно начнут нравиться бранчи. Это самый подходящий приём пищи, когда ваши ночи станут короче, а похмелье будет держаться дольше. Это жизненная неизбежность…

25) Осознайте новизну взросления

Я имею в виду всю эту теорию о том, как каждая клетка вашего тела заменяется в течение каждого семилетнего цыкла жизни: все ваши кости, все ваши вены, даже та странная шишка у вас на лбу. В этой теории есть доля правды и доля лжи, но аналогия очень точная: вы становитесь полностью другим человеком и таким далёким от того худенького 16-летнего паренька с копной волос, моргающего своими глазами от слепящего утреннего солнца надежды.

Подумайте об этом так: если вам сейчас 25, вам было 18 лет, когда вышел первый iPhone. Теперь посмотрите на айфоны! То есть из первой модели айфона вы превратились в iPhone 6! У вас есть камера на передней и задней части телефона! Вы можете делать видео в замедленном режиме! Вы немного шире, чем прежде, но вы выглядите солиднее.

Есть что-то приятное в такой метаморфозе. Ну, если вы не совершили серию убийств или что-то в этом роде, сегодня вы – лучшая версия себя. Вы целостнее и гармоничнее, и вам должно быть более комфортно с собой сегодняшним. Вы, наверное, подобрали стрижку получше, вам больше нравится форма ваших бровей. Существует высокая вероятность, что вы носите более качественные джинсы. Ведь есть радость в этих мелочах, не так ли? Вы уже больше не так молоды, никто никогда не назовёт вас “вундеркиндом”, если вы придумаете что-то новое, но у вас появляется авторитет, что само по себе уже хорошо.

Многие люди боятся возраста: они боятся, что свежесть “первых разов” пройдёт, что они больше не будут чувствовать бабочек в животе и трепета в груди от первого поцелуя, что они исчезнут в посредственности будней жизни от долгих поездок в IKEA.

Но всё не так уж страшно. Взрослея, нужно находить новые интересы, а не отчаянно цепляться за старые привычки. Не обязательно превращаться в одного из этих ностальгирующих стариков, вечно сожалеющего о прошедших днях своей юности.

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