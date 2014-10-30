Сорок пять лет назад правительство использовало подземные ядерные взрывы для добычи природного газа

Кратер, образовавшийся в результате ядерного испытания под кодовым названием «Sedan», часть операции Plowshare, 1962 год. Фото Wikimedia Commons

Во второй половине дня 10 сентября 1969 годя, Честер МакКуари упал в грязь деревенского городка Рулисон, штат Колорадо. Через несколько секунд, ядерная бомба в два с половиной раза мощнее той, которая была сброшена на Хиросиму, взорвалась менее чем в двух милях под ним.

Videos by VICE

33-летний хиппи МакКуари, выступающий против ядерных испытаний, протестовал против проведения взрыва, представляющего собой экспериментальную операцию по извлечению природного газ из глубин земли. Вокруг зоны взрыва была создана карантинная зона радиусом пять миль; предполагалось, что взрыв не должен осуществляться если в пределах зоны взрыва остаются люди. К тому времени проект подвергался неоднократным задержкам, и, несмотря то, что МакКуари и его команда запустили дымовые шашки, чтобы объявить о своем присутствии в зоне, 40 килотонная ядерная бомба была взорвана.

Этот взрыв стал одним из нескольких, осуществлённых в рамках операции Plowshare, послевоенной программы использования ядерных бомб в мирных целях. Название Plowshare (орало) имеет библейское происхождение, так книга Исаии, глава 2:5, гласит: «И они перекуют свои мечи на орала, и копья свои на серпы: народ не поднимет меч на народ, и не будут более учиться воевать».

В дополнение к производству энергии, эти планы также включали использование ядерных взрывов для расширения Панамского канала, соединения подземных водоносных горизонтов в Аризоне, и для строительства железных дорог и шоссе через горные районы. Но к 1975 году, огромные расходы, общественный резонанс, а также отсутствие экономической отдачи привели к остановке программы. Конечно, это случилось лишь после того как 27 бомб уже было взорвано.

Первый подземный взрыв с целью извлечения природного газа был назван «Проект Gasbuggy». Заряд мощностью 29 килотонн был взорван на севере штата Нью-Мексико в 1967 году. После месячного ожидания распада радиоизотопов, началось бурение и, работающие на месте ученые из Комиссии по атомной энергетике, пришли к выводу, что скважина Проекта Gasbuggy производит в пять раз больше газа по сравнению с соседними скважинами, пробуренными методом гидроразрыва пласта. Хотя эти цифры были поставлены под сомнения независимыми исследователями, казалось, что проект в целом успешен. Ученые проведут ещё два намного более мощных взрыва в Колорадо, прежде чем придёт понимание (или по крайней мере признание), что добытый таким образом газ является полностью непригодным.

Несмотря на то, что операция Plowshare продолжалась, большая часть американской общественности скептически относилась к тому, что ядерное оружие может без последствий применяться для невоенных целей. После опубликования в журнале New Yorker выдержки из получившей Пулитцеровскую премию книги Хиросима в 1947 году, а также после обнародования дополнительной информации о бомбардировках в 1951 году, у граждан развился сильный страх в отношении ядерного оружия. Потребуется долгая работа для убеждения населения штата Колорадо позволить произвести взрывы на их территории, даже несмотря на то, что речь шла о подземных взрывах.

Первое знакомство с тем, что такое ядерный взрыв, Честер МакКуари получил ещё до решения поставить свою жизнь под удар, протестуя против взрыва в городке Рулисон. Это знакомство произошло в 1953 году во время школьной экскурсии по Неваде, как раз когда там проводились испытания. «Люди в белых костюмах останавливали все автомобили, движущиеся по шоссе», вспоминает 78-ми летний МакКуари, проживающий теперь в Форт Коллинсе, штат Колорадо. Он помнит как подошел человек в белом костюме, и объяснил, что в начале дня проходило ядерное испытание, и пообещал: «Там нет никакой опасности. Но, если вы продолжите движение, вы не должны оставлять свой ​​автомобиль ни при каких обстоятельствах, пока не достигнете Сидар-Сити в штате Юта. Если ваш автомобиль сломается, вы будете оставаться в нём, пока не прибудет помощь. Вы не будете открывать двери авто или опускать окна. Но опасности там нет».

Когда они, в конце концов, добрались в Сидар-Сити, несколько людей в белых халатах со счетчиками Гейгера проинспектировали их автобус, обнаружили радиоактивную пыль, и заявили, что им положена «бесплатная мойка». В то время как раз проводили испытание атомной бомбы, названной Upshot-Knothole Harry, более известной как «Грязный Гарри» в связи с самым высоким уровнем радиоактивных осадков в результате взрыва в истории США. После этого, многих детей, проживавших в соседнем городе Сент-Джордж, штат Юта, будут называть «downwinders» (подветренные) в связи с высокими показателями рака среди таких детей; такая же участь постигнет актёров и съёмочную команду фильма Джона Уэйна Завоеватель, который снимали неподалеку, и многие из которых умерли от рака в последующие годы.

Память об этих событиях всё ещё была сильна, когда МакКуари впервые услышал об операции Plowshare, предусматривающей взрыв 40-ка килотонной бомбы в окрестностях Рулисона.

Редакторы местных газет в штате Колорадо признали историю с Проектом Rulison историей номер один среди всех опубликованных в местной United Press International (UPI) в 1969 году. Как и люди в белом, которые заявляли МакКуари, что «там всё безопасно», Комиссия по атомной энергетике в своём отчете утверждала, что взрыв в Рулисоне проводится «в полной безопасности, поскольку тепловое излучение и радиация останутся глубоко под землёй». Предполагалось, что если испытания в Рулисоне пройдут успешно, то на территории штата Короладо будет осуществлено ещё 1500 подземных взрывов в последующие годы.

Американский союз гражданских свобод, Комитет по экологической информации штата Колорадо и более мелкие группы подали несколько исков к Комиссии по атомной энергетике, нефтяной компании Austral, и компании CER Geonuclear Corporation, троицы стоящей за Проектом Rulison. Общественные слушания были проведены и 11-часовое решение Верховного суда оглашено в день, на который был запланирован взрыв, и которым суд позволил этот взрыв осуществить.

Между тем, Честер МакКуари собрал группу из 28 протестующих для того чтобы провести ночь под открытым небом, прячась в горах в буферной зоне места проведения взрыва, в то время как все ученые и представители средств массовой информации были собраны в безопасном месте.

МакКуари объяснил молодым демонстрантам из Денвера и Боулдере, что это опасная затея, и что они не знают эту местность, и должны быть готовыми к неприятностям. После того как лагерь был разбит, стало известно, что дату взрыва перенесли из-за опасений, что сильные ветры могут отнести потенциально опасные осадки за пределы карантинной зоны. МакКуари и его команда слушали новости по радио, а их друзья в это время рассказывали всем, кто готов был слушать, что возле места детонации находятся люди. Там они провели семь холодных ночей под моросящем дождём и без нормальной еды, и ко времени, когда ученые были готовы спустить курок, в команде МакКуари осталось всего лишь 11 смельчаков.

«Недельная задержка сослужила нам хорошую службу, потому что это дало возможность изучить тропы в той местности», говорит мне МакКуари. Это было важно, потому что как раз перед отправлением в Рулисон, они проконсультировались с геологом, который советовал не находится во время взрыва под скалами или любыми большими деревьями, которые могут обвалится. «Мы также поговорили с человеком из радиационного отдела Университета Колорадо, который подумал, что мы сошли с ума. Но дал нам такие плёночные дозиметры, которые могут определять уровень заражения».

Как только весть о том, что Верховный суд вынес решение в пользу операции Plowshare пришла в Колорадо, ученые взорвал бомбу.

Геолог, с которым разговаривал МакКуари, также советовал в случае взрыва «прилечь, как пружина» в позе похожей на стойку планки в йоге. «Ложитесь лицом вниз и используйте ваши руки, локти, лодыжки и колени, чтобы пружинить в момент ударной волны», советовал он.

Незадолго до взрыва, команда МакКуари ещё больше рассеялась. Некоторые из них были пойманы и под угрозой применения оружия посажены на самолёт. МакКуари и его товарищ, эколог Маргарет Палс, скрылись в неровной местности, где преследовавшие их вертолеты не могли приземлиться. Он вспоминает, что когда один из вертолётов уже удалялся, один из солдат жестом показал ему знак мира.

Сжимая радио, двое оставшихся лежали на земле вниз головами и слушали таймер обратного отсчета.

«Раздался сильный гул, и нас подкинуло примерно на шесть или семь дюймов от земли», вспоминает он. «Произошла целая цепь толчков, пробивающихся из-под земли. Люди описывали, что они видели как рябь пошла по земле, словно кто-то бросил камень в пруд».

После взрыва, силы гравитации смели конструкции скважины. Когда в 1970-м и 1971-м закончились работы по запуску скважины, оказалось, что она производит гораздо меньше газа, чем предполагалось. Более того, газ был настолько загрязнён радиоактивными элементами, что не мог быть признан безопасным для использования в хозяйственных целях.

«Удивительно, что в 1969 году мы отправили людей на Луну, и всё же мы использовали эти архаичные, уродливые методы извлечения энергии», говорит Шейн Дэвис, противник фрекингового способа добычи. За последние несколько лет Дэвис объездил Колорадо, выступая с речами и демонстрируя серию своих документальных фильмов под названием Уважаемый губернатор Хикенлупер, критикующих газовую отрасль страны.

«Область взрыва до сих пор заражена радиацией», говорит он мне. «Когда дождевые воды и растаявший снег просачиваются в подвижные грунтовые воды, радиоактивный материал распространяется за пределы зоны взрыва, загрязняя районы дикой природы и водные ресурсы».

Операция Plowshareне был официально прекращена вплоть до 1975 года. Все эксперименты приводили либо к загрязнению окружающей среды, либо к загрязнению газа, или к этим нерадужным последствиям одновременно. Каждый последующий взрыв имел всё более катастрофические результаты, чему ни общественность, ни Конгресс не были рады.

В 1973 году в недрах Операции Plowshare родился её наиболее разрушительно амбициозный план. Всего лишь в 75 милях от Рулисона, в районе Rio Blanco проведены взрывы трех 33-килотонных бомб, каждая из которых похоронила под землей мили территории. Ральф Надер, сенатор Флойд Хаскелл, Государственный совет по вопросам здравоохранения, и другие выступили против проекта, но оптимизм ученых, входящих в Комиссию по атомной энергетике, и считавших, что взрыв в шесть раз превосходящий по мощности заряд, сброшенный на Хиросиму, наконец доведёт работу до конца, перевесил общественный резонанс.

Как и в случае с Rulison и Gasbuggy, исследования на площади Rio Blanco привели к проблеме заражённого радиацией газа. В каждом из этих случаев в нижней части скважины образовалось большое озеро радиоактивной жидкости, который затем закупоривали бетоном. Сейчас, в соответствии с справкой об испытании в городе Rulison, Министерство энергетики США (DOE) сообщает, что «не планируют зачищать площадь радиоактивного загрязнения в или вокруг глубокой воронки потому, что в настоящее время не существует соответствующих технологий». В заявлении говорится, что зараженное озеро располагается значительно ниже водоносных горизонтов питьевой воды, и, что тесты показывают, что «ни в одной пробе не обнаружено связанных с испытанием в Rulison изотопов… Неблагоприятные последствия не найдены». По сути это означает, что они не согласны с утверждениями Дэвиса о том, что эксперименты причинили вред жителям в этом районе.

«К 1974 году было инвестировано примерно 82 млн долларов в программу ядерной стимуляции добычи газа», говорится в докладе Управления научной и технической информации Министерства энергетики. «Было подсчитано, что даже после 25 лет добычи, могут быть возвращены только от 15 до 40 процентов вложенных инвестиций. В то же время, были разработаны альтернативные, неядерные технологии, такие как гидроразрыв пласта. Ввиду этого, под давлением экономических и экологических проблем, Программа Plowshare была прекращена в конце 1975 года».

Гидравлический фрекинг, с другой стороны, по сей день остается экономически успешной технологией и источником общественных дебатов в штате Колорадо и других штатах. В то время как зарывание ядерной бомбы в землю может показаться доисторическим подходом к добыче природного газа, профессор физики Джерри Петерсон из Университета Колорадо говорит, что, суть технологии современного фрекинга и атомного взрыва пласта «в основном одинаковая».

«Есть два способа разрыва породы», – говорит он мне. «Один из них предполагает использование взрывчатки и ударных волн, например динамита, которым раньше взрывали породу, потом начали использовать ядерную энергию взрыва. Второй – это современный фрекинг, гораздо более мягкий процесс, который представляет собой подачу воды под давлением в скважину, и вместо внезапного удара, происходит постепенное увеличение давления, что заставляет породу давать трещины. Тем не менее, эти способы основаны на одном и том же принципе».

Петерсон добавляет, что старые и новые методы также отличаются тем, что газовые скважины, разработанные во время Операции Plowshare уходили под землю только вертикально, тогда как сегодняшние скважины сначала бурятся вертикально, а затем поворачиваются на 90 градусов, расходясь в разных направлениях. Сейчас, активисты, такие как Шейн Дэвис, обеспокоены тем, что при повреждениях скважин, опасные фрекинговые жидкости могут попадать в грунтовые воды.

Профессор Петерсон утверждает, что, поскольку колодцы были должным образом запечатаны и поскольку опасный элемент тритий, похороненный в этих скважинах, имеет период полураспада всего 12 лет, проекты Rulison и Rio Blanco просто оказались пустой тратой денег, и не несут вреда окружающей среде и населению штата, живущему в этом районе.

Дэвис не разделяет его оптимизма.

«Наивно полагать, что радиоактивные элементы, образовавшиеся в результате взрывов по Проекту Rulison, или любого другого ядерного взрыва, никогда не смогут попасть в окружающую среду и не причинят ей вреда», – говорит он. «Человек не может управлять природой, и в конце концов, когда-нибудь, где-нибудь, люди будут испытывать на себе вредное воздействие тяжелой промышленности и связанных с её деятельностью радиационных процессов».

Следовать за Иосией М. Гессе на Twitter.