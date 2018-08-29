9 фильмов, добавленных на Netflix в августе и проходящих тест Бехдель

Не в обиду Netflix будь сказано, но очень многие фильмы, которые там есть, не особенно хороши. Стыдно подумать (как мне, так и этой платформе потокового видео), сколько раз я начинала смотреть случайный фильм на Netflix, а десять минут спустя махала на него рукой.

На мой взгляд, критерии хорошего фильма субъективны. Но мне кажется, что в хороших фильмах женщины обычно выполняют роль не только фона. Поэтому я отбираю жемчужины с помощью теста Бехдель.

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«Что такое тест Бехдель?» – спрашиваете вы? В 1985 году художница-комиксистка Элисон Бехдель опубликовала выпуск своего комикса Dykes To Watch Out For» под названием «TheRule» («Правило», см. ниже), в котором одна женщина объясняет другой, что смотрит фильм только в том случае, если он соответствует трём требованиям:

1. В нём должны быть как минимум две женщины.

2. Они должны говорить друг с другом.

3. Разговор должен быть о чём угодно, кроме мужчин.

Вот так и родился тест Бехдель. Впоследствии Бехдель говорила, что идея принадлежит её подруге Лиз Уоллес. Поэтому тест часто называют тестом Бехдель–Уоллес».

“The Rule” by Alison Bechdel

Разумеется, этот тест несколько произволен и отнюдь не является способом определить, феминистский фильм или нет, но, смотря фильмы, в которые не удосужились включить двух женщин, говорящих о чём угодно, кроме мужчин, мы позволяем кинематографистам безнаказанно подкладывать своим зрителям немаленькую свинью.

Так что, во имя феминизма и вечного валяния в кровати, вот девять фильмов, добавленных на Netflix в августе и проходящих тест Бехдель:

1. «Стальные магнолии» (1 августа)

Среди актёрского состава фильма – Долли Партон, Ширли Маклейн, Джулия Робертс, Салли Филд и другие. Поэтому, если бы «Стальные магнолии» не проходили тест Бехдель, это было бы оскорблением как логики, так и человечества. К счастью, он его проходит, и проходит блестяще. Эта юмористическая драма рассказывает о компании женщин из луизианской провинции, переживающих взлёты и падения в помолвке, браке, беременности, личных разочарованиях, болезни и смерти. Мы весь фильм наблюдаем их личностный рост и проявления многочисленных дружеских отношений между женщинами, а для этого, конечно, нужно говорить не только о мужчинах.

2. «P.S. Я люблю тебя» (1 августа)

Холли (Хилари Суонк) – 29-летняя женщина, которая живёт в нью-йоркском Ист-Сайде со своим мужем-ирландцем Джерри (Джерард Батлер), пока Джерри внезапно не умирает от опухоли мозга. Переживая скорбь и примиряясь со смертью мужа, Холли отдаляется от друзей и семьи. Однако в день 30-летия её вырывают из одиночества: к её дверям доставляют торт с посланием от мужа, подписанным: «P.S. Я люблю тебя». Далее следует череда писем от Джерри, которые тот подготовил для Холли перед смертью и благодаря которым она отправляется в путешествие и пробует много нового. В сопровождении подруг Дениз и Шэрон Холли отправляется в Ирландию и учится ловить рыбу, поэтому им с лихвой хватает времени на разговоры обо всём том, что не является мужчинами.

3. «Секретариат» (1 августа)

Фильм «Секретариат», снятый по мотивам реальной истории коня Секретариата, который получил «Тройную корону» в 1973 году, – одна из немногих спортивных драм с главным персонажем-женщиной: здесь Дайан Лейн играет Пенни Ченери. В фильме, сосредоточенном на настрое и упорстве Ченери, с которыми она ведёт Секретариата к победе, присутствует несколько разговоров между ней и секретаршей её отца Элизабет Хамм, а также её дочерями, на разные темы – например, о смерти её матери и подростковом бунте.



4. «Эмели» (2 августа)

Я бы не стала рекомендовать этот фильм ужасов людям, которые время от времени нанимают нянь, но для тех, у кого нет детей, это достаточно интересный и безобидный фильм. Молодая женщина со странностями по имени Эмели похищает другую молодую женщину, Анну, а затем притворяется ею, отправившись работать няней. Поначалу, когда она играет с детьми, всё хорошо, но Эмели мало-помалу начинает демонстрировать свои очень жуткие склонности – например, просит у одного из детей тампон, сидя на унитазе, и заставляет их смотреть, как их домашняя змея ест их домашнего хомячка. Дети поначалу не придают значения её странному поведению, но когда оно обостряется (она заставляет детей смотреть видео, в котором их родители занимаются сексом), старший сын, Джейкоб, осознаёт, насколько она опасна, и старается защитить младших детей от её безумного гнева. Фильм проходит тест Бехдель благодаря разговорам между Эмели и Мэгги, нянькой, которая обычно сидит с этими детьми и приходит взглянуть, как они там.



5. «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» (1 августа)

Действие «Дневников принцессы 2» происходит спустя пять лет после первой части. Мия только что выпустилась из Принстона и отправляется назад в Дженовию, где собирается править после отречения бабушки, королевы. Однако по прибытии ей говорят, что она, чтобы стать королевой, должна в течение месяца выйти замуж, и ей в сумасшедшей спешке начинают искать мужа. Может показаться, будто этот фильм противоречит феминизму, потому что вроде бы рассказывает о том, как Мия находит мужа, но она против и настаивает на том, что королеве, чтобы править, не нужен муж, а потому парламент Дженовии в итоге упраздняет закон о «королевском браке». Благодаря разговорам между Мией, королевой и её лучшей подругой Лили «Дневники принцессы 2» проходят тест Бехдель.

6. «Вкус жизни» (1 августа)

Кейт Армстронг (Кэтрин Зета-Джонс) – грозная шеф-повар в модном ресторане в центре города. После гибели сестры Кейт в автокатастрофе к ней переезжает девятилетняя племянница, а её начальник берёт в ресторан ещё одного повара для дополнительной помощи. Хотя новый повар поначалу раздражает Кейт, вскоре она понимает, что поддаётся на его чары, как и все остальные на кухне. «Вкус жизни» проходит тест Бехдель за счёт многих сцен, от тех, где Кейт жалуется на клиентов, которым не нравится её работа, до печальных моментов, когда Кейт воспитывает племянницу и скорбит вместе с ней.



7. «Малышка на миллион» (1 августа)

«Малышка на миллион» проходит тест Бехдель за счёт парочки сцен с участием главной героини, Мэгги (Хилари Суонк), и её матери и сестры. Впрочем, большую часть фильма составляют сцены с участием Мэгги и мужчины по имени Фрэнки (Клинт Иствуд), но его стоит здесь упомянуть, потому что это – спортивная драма с потрясающей главной героиней. Фрэнки – суровый владелец спортзала и тренер по боксу, отказывающийся тренировать Мэгги, потому что она «слишком старая» (ей чуть больше 30). Мэгги не отступает и каждый день упражняется в спортзале Фрэнки, пока он наконец не соглашается её тренировать; впоследствии она становится очень успешным боксёром, но затем получает тяжёлую травму. Из-за травмы, которая (осторожно, спойлер) парализует все её конечности, Фрэнки погрязает в гневе и печали. Остального рассказывать не буду, но, если вы ищете хэппи-энда, этот фильм не для вас.



8. «Золотой компас» (1 августа)

В этом прекрасном приключенческом фэнтези в главных ролях снялись незабываемая Николь Кидман, а также Дакота Блю Ричардс и Дэниел Крейг. Он блестяще проходит тест Бехдель благодаря множеству актрис второго плана и их разговорам с героиней Кидман, миссис Колтер, и героиней Ричардс, Лирой. Действие фильма происходит в альтернативной вселенной, где у каждого человека есть спутник-животное, в котором живёт частичка его души. Сироту Лиру приглашает поехать на Север миссис Колтер, которая впоследствии оказывается её матерью. Лира вскоре понимает, что миссис Колтер – глава организации, похищающей местных детей, и дальнейшее действие фильма посвящено борьбе Лиры с миссис Колтер и её приспешниками.

9. «Дом смертельных тайн» (1 августа)

Иногда человеку бывает нужен ужастик с безвкусной атмосферой в духе Lifetime, и в таких случаях может выручить «Дом смертельных тайн». Этот фильм рассказывает о матери и дочери, которые, желая начать жизнь заново, переезжают в новый дом, но затем понимают, что вокруг них повсюду таится опасность. Благодаря разным сценам с участием матери (Энджи Паттерсон), её дочери, а также незнакомок и соседок, которых как будто притягивает к себе дверь их дома, фильм легко проходит тест Бехдель.

Эта статья впервые появилась на VICE US.

