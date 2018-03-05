90-й «Оскар» доказал, что Голливуду ещё предстоит долгий путь

Даже без сравнения с прошлогодней церемонией можно сказать: в этом году церемония вручения «Оскаров» выдалась довольно мирной. Никаких настоящих сенсаций не было, большинство благодарственных речей либо избегали политики полностью, либо довольно обтекаемо говорили о нынешнем климате, и более того – несмотря на поддержку инклюзивности, репрезентации и перемен на словах, стало очевидно, что впереди ещё долгий путь.

К примеру, несмотря на деятельность движения #MeToo, Райан Сикрест, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, комментировал происходящее на красной дорожке для E! и ему, по-видимому, практически не досталось от СМИ, несмотря на обвинения. Коби Брайант, которого обвиняли в изнасиловании, получил статуэтку за лучшую анимационную короткометражку – «Dear Basketball» («Дорогой баскетбол»). А Гэри Олдмен, которого обвиняли в домашнем насилии и который выступал в защиту Мэла Гибсона (примечательно, что последнего высмеял Джимми Киммел во вступительном монологе церемонии) в связи с его антисемитскими заявлениями, завоевал одну из главных премий вечера – получил «Лучшего актёра» за роль Уинстона Черчилля в «Тёмных временах». Если забыть о качестве их творчества, странно было подумать, что одни случаи заслуживают обсуждения, а другие – нет. К примеру, Джеймс Франко практически исчез после обвинений, прозвучавших после того, как он получил «Золотой глобус», а Кейси Аффлек отказался от вручения награды на церемонии, чтобы избежать обсуждения судебных исков в связи с сексуальными домогательствами, которые ему предъявляли в прошлом.

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Присутствовала даже Тарана Бёрк, основательница #MeToo; она явилась вместе с другими активистками (в том числе Патрисс Каллорс и Элис Браун Оттер) и засветилась, когда Common и Андра Дэй исполняли песню «Stand Up For Something». Эта песня стала одним из наиболее политически откровенных моментов вечера наряду с роликом «Первопроходицы», представленным Эшли Джадд, Аннабеллой Шиоррой и Сальмой Хайек, которые обвиняли Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Местами он получился воодушевляющим – стоит только вспомнить, как Кумейл Нанджиани сострил, что он всю жизнь ассоциировал себя с белыми гетеросексуальными мужскими персонажами на экране и что ситуации уже пора измениться в противоположную сторону, но другие его фрагменты напоминали о том, сколь многого ещё нужно достичь. В ролике Джина Дэвис вспоминала, что «Тельму и Луизу» чествовали как первый из множества фильмов с женщинами в главных ролях. Разумеется, этого перелома так и не произошло. Теперь, возможно, и произойдёт, но лишь в том случае, если над ним поработаем мы.

В связи с этим Фрэнсис Макдорманд выступила с самой провокационной речью вечера. Получив премию в номинации «Лучшая актриса» за роль в «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», она призвала всех номинанток встать, а затем подчеркнула важность «инклюзивного райдера», пункта в контракте актёра, гласящего, что он будет работать над фильмом лишь при условии разнообразия в актёрском составе и съёмочной группе.

Если говорить о прогрессе на данный момент, то в своей речи после получения премии за лучшую оригинальную песню («Не забывай» в «Тайне Коко») Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес отметили, что в их категории наблюдалось почти полное гендерное равенство, а режиссёр фильма, Ли Анкрич, подчеркнул важность репрезентации, когда получал премию за лучший анимационный фильм. Также в этот вечер дважды поднялась на сцену Даниэла Вега, первый открытый трансгендер, вручавший «Оскара»: «Фантастическая женщина» победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Уэс Стьюди, который, возможно, стал первым коренным американцем, вручавшим эту премию, закончил свою речь высказыванием на языке чероки, а Рейчел Шентон зачитала свою речь после получения премии за лучшую короткометражку на языке жестов в честь Мэйси Слай, четырёхлетней глухой актрисы, сыгравшей в фильме главную роль. Даже Стивен Спилберг, фигурально говоря, сделал реверанс в сторону темы вечера, представившись как «муж Кейт Кэпшоу».

Они ярко выделились на фоне предсказуемой в основном церемонии. Как и ожидалось Сэм Рокуэлл победил в номинации «Лучший актёр второго плана» благодаря роли в «Трёх билбордах»; Кадзухиро Цудзи победил в номинации «Лучший макияж и причёски» благодаря работе над «Тёмными временами»; Марк Бриджес получил премию за дизайн костюмов в «Призрачной нити» (а также получил гидроцикл, который Киммел пообещал тому, кто произнесёт самую короткую благодарственную речь); а «Дюнкерк» получил премии за лучший звуковой монтаж, лучший звук и лучший монтаж. Немного более неожиданной была победа Эллисон Дженни в номинации «Лучшая актриса второго плана» благодаря роли в «Тоне против всех», учитывая, что в той же категории номинировались Лори Меткалф, Мэри Дж. Блайдж и Лесли Мэнвилл, а также победа «Икара» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм», «Рай – это пробка на 405-м шоссе» в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм» и первый (после трёх номинаций в других категориях) «Оскар» Джеймса Айвори – за «Лучший адаптированный сценарий» для «Зови меня своим именем». В своей речи он поблагодарил покойных Рут Джабвалу и Исмаила Мерчанта, с которыми долгое время сотрудничал; а ещё он пощеголял одним из лучших образов вечера в рубашке, украшенной портретом Тимоти Шаламе, номинированного в категории «Лучший актёр».

What's an 'inclusion rider'? Frances McDormand explains backstage after her #Oscars speech pic.twitter.com/R3pAVbcYjl — Variety (@Variety) March 5, 2018

Лучшими сюрпризами вечера стали уже долгожданная победа Роджера Дикинса в номинации «Лучшая операторская работа» благодаря «Бегущему по лезвию 2049» (который также обставил «Конг: Остров черепа» в номинации «Лучшие визуальные эффекты»), а также наиболее близкая к сенсации победа Джордана Пила в номинации «Лучший оригинальный сценарий» («Прочь»). Пил стал первым афроамериканцем, победившим в этой категории, и его речь, в которой он признался, что начинал и бросал «Прочь» более 20 раз, и подчеркнул важность других голосов, получилась особенно трогательной.

Неожиданно для жанровой картины (во всяком случае, по сравнению с остальными номинированными фильмами) «Форма воды» взяла премию за лучший фильм, а также премию в категории «Лучший режиссёр» (Гильермо дель Торо), в категории «Лучшая музыка к фильму» (Александр Деспла) и «Лучшая работа художника». Дель Торо говорил о своём иммигрантском статусе, вспомнил своё детство в Мексике и рассказал о том, как его нынешнее положение некогда казалось нереальной мечтой.

Это было милым завершением вечера, учитывая, что фильм повествует о принятии того, что мы воспринимаем как «иное», и торжестве любви над ненавистью. Также, учитывая, что дель Торо подчеркнул важность поддержки молодых деятелей искусства, это послужило напоминанием о том, что прогресс невозможен без действия. Шутки об успехе «Чёрной Пантеры» в течение всего вечера мало что значат, если урок о том, что небелые люди могут стать главными героями блокбастера, не будет усвоен. Повсеместные сексуальные домогательства в индустрии (в каждой индустрии) не прекратятся, если с ними будут бороться лишь выборочно. «Оскар» этого года практически стал руководством к действию для киноиндустрии будущего; теперь следует приложить усилия и надеяться, что всё это действительно принесёт свои плоды.

Эта статья впервые появилась на VICE US.