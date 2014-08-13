«Краткая антология цитат»

Фото Джорджа Роуза/Getty Images

Сьюзен Зонтаг завершает свою выдающуюся книгу «О фотографии» «Краткой антологией цитат», собрав высказывания блестящих людей на тему фотографии. Зонтаг пишет:

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«Необходимость фотографировать всё объясняется в конечном счёте самой логикой потребления. Потреблять – значит сжигать, использовать; следовательно, требуется пополнение».

Всегда появляется что-то новое, что цепляет нас, всегда появляется новый способ описать этот момент. Следующие высказывания служат вариацией на оригинальную коллекцию цитат Зонтаг – где-то не так услышанных, переведённых или переосмысленных, – ради их же свежести, учитывая, что уже 2014 год. Эти люди говорили не совсем так, но смысл остался тот же.

Красота, вы арестованы. У меня есть камера, и мне не страшно нацелить её на вас.

—Джулия Маргарет Камерон

Мне нравится наблюдать за знаменитостями. Из-за того как они выглядят. Из-за того, что именно фотография заставляет их выглядеть знаменитыми.

—Артур Шопенгауэр

Я воспринимаю вещи как прекрасные только когда мне всё пофиг.

—Фридрих Ницше

Если бы вы могли делать фотографии словами, тогда именно их я сейчас и делал бы.

—Льюис Хайн

Целыми днями я рыскал по улицам Марселя со своей «Лейкой», в напряжении, готовый наброситься и поймать малютку тираннозавра рекса, и реанимировать его. Я как-будто попал в игру Покемон Снап. Я как-будто смотрел на жизнь глазами Господа, который исходит из вашего ества, и жмёт на паузу всего живого.

—Анри Картье-Брессон

КУПИ СЕБЕ КАМЕРУ: и ты даже не поймешь где кончаешься ты и начинается камера.

—Реклама, 1976

Только с большим трудом можно заставить камеру лгать. Но именно в этом «художники» хороши.

—Эдвард Уэстон

«Фотографировать запрещено!» – Честно?!

—Роберт Франк

Комната – моё любимое место, потому что это никакое не место. В комнате люди присутствуют при полном отсутствии. В комнате становишься ритмом сердца. В комнате наблюдаешь за собой как за кем-то другим. Мне нравится снимать людей в комнатах. Некоторые комнаты, как места. Места, которые нигде не существуют. Люди меняются, когда они попадают в никуда. Я чувствую, что многим людям нравится приходить в никуда, как приходить к врачу или гадалке. И они просят меня, Ричарда Аведона, показать каковы они на самом деле. А я им отвечаю: «Ты таков, каков ты есть». Ричард Аведон существует только лишь в уме Ричарда Аведона. Ум Ричарда Аведона существует только лишь в твоём уме, когда ты читаешь эти строки или когда ты смотришь на работы Ричарда Аведона — когда ты понимаешь, что всё временно, когда ты находишься в моменте, и ты забываешься, но вот только камера помнит и оставляет снимок. Ричард Аведон всё ещё жив.

—Ричард Аведон

Ансел Адамс создаёт Природу великолепнее, чем Природа создаёт сама себя.

—Реклама альбома фотографий Адамса (1974)

В большинстве моих фотографий есть отсутствие английской речи.

—Брюс Дэвидсон

Дагерр совершил кощунство над историей Франции, когда он изобрел селфи.

—Шарль Бодлер

Не поймите меня превратно, живопись ,конечно, – хорошо. Но теперь, когда у нас есть фотографии, какой смысл?

—Элизабет Баррет Браунинг

У всех есть страстное стремление прижать к себе «вещи».

—Вальтер Беньямин

Фотография – это не просто давать команды большой хищной кошке в то время как аудитория, которую не видишь ты видит тебя.

—Доротея Ландж

Если бы у меня не было камеры, я бы занималась сумасшедшими делами.

—Диана Арбус

Когда я снимал как умирали дети, другие дети хотели меня убить.

—Альф Кумало

Фотография – это выбор куда направить ваш конус зрения.

—Джон Жарковски

Мне нравилось прятать свою камеру и пользоваться пультом дистанционного управления. Таким образом никто не догадывался, когда я брала под стражу их души в визуальном смысле или просто когда я сидела и ждала, а потом останавливала время. Снимки, как звуки кукушки символизировал их час. Оставался лишь тот час и всё вокруг в стоп-кадре.

—Маргарет Бурк-Уайт

Я не понимаю нормальных людей, но я догадываюсь как они выглядят.

—Дуэйн Майклс

Существует три причины почему люди хранят фотографии. Это либо фотография, на которой они выглядят хорошенькими, либо чья-то фотография кого они любят, и на которой они выглядят хорошенькими, либо чья-то фотогорафия к кому они испытывают жажду мести.

—Агата Кристи «Миссис Макгинти умерла» (1951)

Фотография мёртвого тела вашего врага – лучший способ напомнить себе, что с ним уже покончено.

—Эуклидес да Кунья «Сертанты» (1902)

Фотография принесёт мир во всём мире, может быть.

—Ласло Мохой-Надь (1925)

Лучший способ пережить лишения терроризма – это заработать на его изображениях на открытках.

—«Нью-Йорк таймс», 29 октября 1974 года

Цель моих фотографий сказать вам: «Смотрите, здесь то, чего вы не видите, но что вы должны видеть».

—Эммет Гоуин

Единственный способ восстановить прежний мир – это заставить средства массовой коммуникации выблевать его обратно.

—Маршалл Маклюэн

Настоящие злодеи – очень фотогеничны.

—Уоллес Стивенс

Все выглядят одинаково на фотографиях: глупо.

—Кьеркегор (1854)

Записка себе: КАЛЕЙДОСКОП.

—Уильям Фокс Талбот (заметка о прочих делах от 18 февраля 1839 года)

Эта антология первоначально появились в фото-выпуске 2014 VICE. Смотреть другие работы Пола Лего на его странице.