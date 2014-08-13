«Краткая антология цитат»

Фото Джорджа Роуза/Getty Images
Сьюзен Зонтаг завершает свою выдающуюся книгу «О фотографии» «Краткой антологией цитат», собрав высказывания блестящих людей на тему фотографии. Зонтаг пишет:
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«Необходимость фотографировать всё объясняется в конечном счёте самой логикой потребления. Потреблять – значит сжигать, использовать; следовательно, требуется пополнение».
Всегда появляется что-то новое, что цепляет нас, всегда появляется новый способ описать этот момент. Следующие высказывания служат вариацией на оригинальную коллекцию цитат Зонтаг – где-то не так услышанных, переведённых или переосмысленных, – ради их же свежести, учитывая, что уже 2014 год. Эти люди говорили не совсем так, но смысл остался тот же.
Красота, вы арестованы. У меня есть камера, и мне не страшно нацелить её на вас.
—Джулия Маргарет Камерон
Мне нравится наблюдать за знаменитостями. Из-за того как они выглядят. Из-за того, что именно фотография заставляет их выглядеть знаменитыми.
—Артур Шопенгауэр
Я воспринимаю вещи как прекрасные только когда мне всё пофиг.
—Фридрих Ницше
Если бы вы могли делать фотографии словами, тогда именно их я сейчас и делал бы.
—Льюис Хайн
Целыми днями я рыскал по улицам Марселя со своей «Лейкой», в напряжении, готовый наброситься и поймать малютку тираннозавра рекса, и реанимировать его. Я как-будто попал в игру Покемон Снап. Я как-будто смотрел на жизнь глазами Господа, который исходит из вашего ества, и жмёт на паузу всего живого.
—Анри Картье-Брессон
КУПИ СЕБЕ КАМЕРУ: и ты даже не поймешь где кончаешься ты и начинается камера.
—Реклама, 1976
Только с большим трудом можно заставить камеру лгать. Но именно в этом «художники» хороши.
—Эдвард Уэстон
«Фотографировать запрещено!» – Честно?!
—Роберт Франк
Комната – моё любимое место, потому что это никакое не место. В комнате люди присутствуют при полном отсутствии. В комнате становишься ритмом сердца. В комнате наблюдаешь за собой как за кем-то другим. Мне нравится снимать людей в комнатах. Некоторые комнаты, как места. Места, которые нигде не существуют. Люди меняются, когда они попадают в никуда. Я чувствую, что многим людям нравится приходить в никуда, как приходить к врачу или гадалке. И они просят меня, Ричарда Аведона, показать каковы они на самом деле. А я им отвечаю: «Ты таков, каков ты есть». Ричард Аведон существует только лишь в уме Ричарда Аведона. Ум Ричарда Аведона существует только лишь в твоём уме, когда ты читаешь эти строки или когда ты смотришь на работы Ричарда Аведона — когда ты понимаешь, что всё временно, когда ты находишься в моменте, и ты забываешься, но вот только камера помнит и оставляет снимок. Ричард Аведон всё ещё жив.
—Ричард Аведон
Ансел Адамс создаёт Природу великолепнее, чем Природа создаёт сама себя.
—Реклама альбома фотографий Адамса (1974)
В большинстве моих фотографий есть отсутствие английской речи.
—Брюс Дэвидсон
Дагерр совершил кощунство над историей Франции, когда он изобрел селфи.
—Шарль Бодлер
Не поймите меня превратно, живопись ,конечно, – хорошо. Но теперь, когда у нас есть фотографии, какой смысл?
—Элизабет Баррет Браунинг
У всех есть страстное стремление прижать к себе «вещи».
—Вальтер Беньямин
Фотография – это не просто давать команды большой хищной кошке в то время как аудитория, которую не видишь ты видит тебя.
—Доротея Ландж
Если бы у меня не было камеры, я бы занималась сумасшедшими делами.
—Диана Арбус
Когда я снимал как умирали дети, другие дети хотели меня убить.
—Альф Кумало
Фотография – это выбор куда направить ваш конус зрения.
—Джон Жарковски
Мне нравилось прятать свою камеру и пользоваться пультом дистанционного управления. Таким образом никто не догадывался, когда я брала под стражу их души в визуальном смысле или просто когда я сидела и ждала, а потом останавливала время. Снимки, как звуки кукушки символизировал их час. Оставался лишь тот час и всё вокруг в стоп-кадре.
—Маргарет Бурк-Уайт
Я не понимаю нормальных людей, но я догадываюсь как они выглядят.
—Дуэйн Майклс
Существует три причины почему люди хранят фотографии. Это либо фотография, на которой они выглядят хорошенькими, либо чья-то фотография кого они любят, и на которой они выглядят хорошенькими, либо чья-то фотогорафия к кому они испытывают жажду мести.
—Агата Кристи «Миссис Макгинти умерла» (1951)
Фотография мёртвого тела вашего врага – лучший способ напомнить себе, что с ним уже покончено.
—Эуклидес да Кунья «Сертанты» (1902)
Фотография принесёт мир во всём мире, может быть.
—Ласло Мохой-Надь (1925)
Лучший способ пережить лишения терроризма – это заработать на его изображениях на открытках.
—«Нью-Йорк таймс», 29 октября 1974 года
Цель моих фотографий сказать вам: «Смотрите, здесь то, чего вы не видите, но что вы должны видеть».
—Эммет Гоуин
Единственный способ восстановить прежний мир – это заставить средства массовой коммуникации выблевать его обратно.
—Маршалл Маклюэн
Настоящие злодеи – очень фотогеничны.
—Уоллес Стивенс
Все выглядят одинаково на фотографиях: глупо.
—Кьеркегор (1854)
Записка себе: КАЛЕЙДОСКОП.
—Уильям Фокс Талбот (заметка о прочих делах от 18 февраля 1839 года)
Эта антология первоначально появились в фото-выпуске 2014 VICE. Смотреть другие работы Пола Лего на его странице.