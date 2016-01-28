Краткая история устройств для предотвращения изнасилований

Фото любезно предоставлено Соннет Элерс / Rape–aXe

Врачу из Южной Африки Соннет Элерс впервые пришла в голову идея устройства для предотвращения изнасилований, когда она лечила жертву изнасилования, которая сказала, что хотела бы «иметь в том месте зубы». Поэтому Элерс изобрела Rape–aXe – похожий на женский презерватив, только выложенный неровными зубами. Вторгающийся пенис может спокойно проникнуть внутрь, но когда он выходит наружу, зубы закрепляются на нём и вгрызаются в него, из-за чего преступник выходит из строя от боли. Это как бы вагинальная версия таблички «задний ход не давать, сильные повреждения шин».

Rape–aXe после этого остаётся прикреплённым к пенису и лишь вгрызается сильнее, если пользователь пытается его снять. С ним не пописаешь, поэтому снимать его должен врач – при этом идентифицируя насильника как такового. Я спросила Элерс, работает ли он на самом деле, и она заявила мне, что он прошёл испытания с блестящими результатами. «Парниша испытывал мучительную боль и не мог двигаться», – сказала она.

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Изделие ещё не поступило на рынок, но уже годами является предметом полемики в Интернете. Некоторые критиковали Rape–aXe за жестокость; другие обвинили устройство в том, якобы оно «средневековое». Элерс со своей стороны резко возражает на вебсайте Rape–aXe: «Средневековое деяние заслуживает средневекового последствия».

Изобретения для предотвращения изнасилований процветали почти столько же, сколько существовали изнасилования. Как раз в начале этого года начали принимать предварительные заказы на новое устройство под названием Athena. Это пристёгивающееся украшение, которое «подаёт громкий сигнал и отправляет любимым текстовые сообщения с местонахождением носительницы», когда носительница нажимает кнопку в случае нападения.

При просмотре патентов на устройства для предотвращения изнасилований становится ясно, что это благодатная почва для новаторства: одно из более ранних, появившееся в 1979 году, было внутренним устройством, которое впрыскивало жидкий транквилизатор в непрошенный орган во время проникновения, из-за чего насильник теряет сознание.

Затем была «Ловушка», запатентованная в 1993 году – по сути, вставной резиновый кармашек с пластмассовыми шипами, расположенными кругом спереди. Как и Rape–aXe, она не предотвращает изначального проникновения, но при первом толчке наружу острые зубы «Ловушки» вонзаются в головку пениса и прикрепляются к нему.

Южноафриканский врач по имени Яп Хауманн выдумал «тампон-убийцу», твёрдый пластмассовый цилиндр, содержащий лезвие на пружине, которое просто срезало верхушку с любого вторгающегося пениса.

Одно особенно хитроумное игольное устройство отбирало образец тканей при восприятии инородного предмета, а затем выпускало на пенис идентифицирующую краску и раздражитель тканей. В качестве бонусной функции оно обладает способностью подключаться к устройству звукозаписи, которое фиксировало звуки нападения и вибрировало, чтобы дать пользовательнице знать об активации устройства. Как бы рассудительны ни были некоторые из этих идей, ни одно из них не было изготовлено.

«Ловушка»

Тем не менее, сам характер этих устройств вызывает множество опасений. Если устройство навредит уже склонному к жестокости насильнику, взбесится ли он на женщину в ответ, тем самым подвергая её большей опасности, чем в ином случае? Поскольку большинству устройств для активации нужно проникновение, сколько они реально делают для предотвращения вагинального изнасилования (не говоря уже о том, что они ничего не делают для борьбы с оральными или анальными изнасилованиями)? И сколько нам следует вкладывать в устройства, которые рассматривают изнасилование как неизбежное, вместо того, чтобы сосредотачивать усилия на обучении мужчин не насиловать женщин?

Просветительские меры, нацеленные на мужчин, по-видимому, действительно работают: на следующий год после того, как Канада проспонсировала кампанию «Don‘tBeThatGuy» («Не будь тем парнем»), частота изнасилований в Ванкувере снизилась на 10 процентов.

Но такие устройства, как Rape–aXe, были сконструированы конкретно для тех мест, где актуальна защита, а не профилактика. К примеру, в Южной Африке частота изнасилований одна из самых высоких в мире; по оценкам, за свою жизнь подвергнутся изнасилованиям более 40 процентов южноафриканских женщин. Согласно отчёту «AmnestyInternational» за 2009 год, в совершении изнасиловании признавался каждый четвёртый южноафриканский мужчина; половина из них делали это несколько раз. Лесбиянки в Южной Африке живут в постоянном страхе перед насилием: «корректирующие» изнасилования, призванные излечивать лесбиянок от их сексуальных предпочтений и часто приводящие к ВИЧ, тяжёлым травмам или даже гибели, до сих пор являются распространённой практикой.

Кроме того, инструменты для идентификации преступника, которыми оснащены некоторые из этих устройств, сами по себе являются отпугивающим средством: если бы существовал некий способ заставить насильника обращаться за медицинской помощью в связи с повреждением его интересных мест так, чтобы он чётко идентифицировался как вломившийся туда, куда его не приглашали, возможно, существование конкретно этого устройства сделало бы чуточку проще заявление об этом изнасиловании. И, возможно, некоторые из этих преступников реально начали бы бояться последствий своих действий.

И всё-таки эти устройства, вероятно, не будут доступны в ближайшем будущем (за исключением Athena, выход которого на рынок ожидается осенью этого года). Несмотря на многочисленные патенты на устройства для предотвращения изнасилований, ни одно из них на самом деле не стало доступно общественности. Когда я спросила Элерс о статусе Rape–aXe, она сказала мне, что в его конструкции осталось преодолеть одно-единственное препятствие, а для решения этого вопроса понадобится последний этап инвестиций. Изделие было анонсировано в 2005 году и с тех пор не особенно приблизилось к выпуску.

Это не мешает людям тревожиться из-за связанных с ними возможных проблем. Что случится, когда устройства для предотвращения изнасилований действительно выйдут на рынок? Предполагается ли, что женщинам следует носить их постоянно? Как часто пользовательнице нужно снимать внутривлагалищные устройства? Удобны ли они? А как насчёт возможностей для злоупотребления? Являются ли они всего лишь извращённой фантазией мужененавистницы о мести мужчинам или это практическое решение реальной проблемы?

Хороший вопрос. Что, если у одного человека непропорционально большой перевес в физической силе перед другим, и тот использует его, чтобы навредить другому посредством полового сношения? Это попросту было бы неприемлемо. Мы бы сделали всё, что в наших силах, дабы проследить за тем, чтобы этого не случилось. Верно?

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