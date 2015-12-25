Краткая история о людях, которые застревали в дымоходах и умирали от этого

В конце прошлого месяца в Центральной Калифорнии предположительный грабитель умер ужасной мучительной смертью, застряв в дымоходе. Это уже далеко не первый случай, но ужасающим поворотом в этой ситуации было то, что владелец дома зажёг огонь, когда потенциальный грабитель был внутри. Когда владелец дома услышал крики, он позвонил в органы, но столб жара и дыма уже убил несчастного парня.

В большинстве новостных репортажей о подобных историях не было никаких шуток о Санта Клаусе. Это ужасно, но когда слышишь подобные истории, естественно думаешь об одном из самых известных культурных персонажей в мире.

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В имидже Санты, выходящего из камина, в который он только что спустился по дымоходу, есть нечто дразнящее. Легенда о Санте – это, в основном, Рождественское волшебство. Конечно, он может переключать время, и быть пилотом самолёта с летающими оленями, и нести 7 миллиардов подарков в одной сумке, и жить вечно. Но, ребятки, он не телепортируется в ваш дом. Для этого Санта использует грязный старый дымоход.

Но дымоходы – это смертельные ловушки. Так было сотни лет. Особенно это касается Британии 18го и 19го столетий, когда было модным нанимать трубочистов, работу которых выполняли «карабкающиеся мальчики» или «подмастерья». Сборник Генри Мэйхью «О трубочистах старых времён и о карабкающихся мальчиках» (Of The Sweepers of Old, and The Climbing Boys), повествующий о коротких ужасных жизнях трубочистов до Викторианской эпохи, – это компендиум пыток и смерти. В одной истории 1813 года мальчик застрял в дымоходе, и хозяин слышит, как он говорит: «Я не могу выбраться, хозяин, я должен умереть здесь». Попытка его спасти не увенчалась успехом.

По словам Мэйхью, «многие из этих несчастных ребят действительно умерли в результате несчастных случаев, жестокости, лишений и истощения, но не похоже, чтобы их количество было когда-либо подсчитано».

«Иногда эти несчастные случаи происходили в результате зажатия или, как это называлось в торговле, «застревания»», писал Мэйхью. Может показаться странным, что «застревание» было торговым термином, но согласно «Этимологическому словарю онлайн», такое использование слова «застрять» технически не означало «быть не способным двигаться дальше» до 1885 года. Поэтому возможно, что слово «застревание» появилось как описание зажатия в дымоходе.

Помните, как в фильме «Гринч – похититель Рождества» Гринч карабкается по дымоходу Ховилль, а его ноги начинают двигаться медленнее, чем тело, и он группируется? Вот как по-настоящему можно «застрять» и умереть.

Журнал 1834 года с ресурса Google Books

Но хорошая новость состоит в том, что трубочисты делают успехи в том, чтобы прекратить умирать в дымоходах. Случаи, когда люди, занимающиеся обслуживанием, застревали, а иногда и умирали в дымоходах, происходили до начала 20го века, но в последнее время сообщений о подобном мало.

Столетиями дизайнеры превращают дымоходы в улучшенные выходы для дыма, а то и для людей. Это означает, что ребят, которых прямо приносят в жертву ради обслуживания, нужно меньше. Также типичные конструкции имеют хотя бы один изгиб или локоть, но их может быть даже три. Это может замедлить или полностью остановить падение человека. Во-вторых, вытяжная труба – отверстие, сразу над той частью, куда кладут брёвна, должно сужаться к верху, чтобы дым мог быстрее улетать. Любая труба будет раз в десять меньше ширины открытой части камина. Это означает, что вы не пройдёте через нижнее отверстие, и из-за этого весь план по проникновению в дом, в стиле Санты, становится невозможным, разве что вы карабкаетесь в замок.

Но люди всё ещё застревают, и они умирают.

В 1977 году в Лос-Анджелесе (по-видимому, диспропорциональное количество таких случаев происходит в Калифорнии) умственно отсталый 14-летний парень по имени Роберт Томпсон застрял в дымоходе центра для душевнобольных при обстоятельствах, о которых никто никогда не узнает. Медицинский эксперт сказал, что причиной смерти стало либо голодание, либо наша старая подруга позиционная асфиксия.

До сих пор остаётся тайной, что Роберт там делал. Как и в случаях со многими жертвами дымоходов, вряд ли когда-либо станут известны все подробности несчастного случая с Робертом Томпсоном, или возможного убийства. Тем не менее, в прошлом году парень по имени Лео Ван написал о своём опыте застревания в Лондонском дымоходе. Он просто дурачился, свесив ноги в дымоход, будто в джакузи, и нечаянно упал. Падение смягчил удачно размещённый изгиб, но он продолжал скользить и застрял. Его спасли после того, как ему удалось вызвать скорую помощь по мобильному телефону.

Хорошо, что есть доказательства того, что дурацкие игры возле дымохода могут привести к гибели, потому что история знает много причудливых случаев, когда люди пропадали, а многим позже их тела находили в дымоходах, а так как они уже были мертвы, они не могли объяснить, как туда попали. Например, в 1928 году шестилетняя девочка и 19-летний парень в Австралии каким-то образом исчезли вместе, оказались мёртвыми и в дымоходе. История не рассказывает, почему.

Как и в случае с любой странной причиной смерти, люди хватаются за соломинку, пытаясь разгадать тайну. В 1978 году парень в Лос-Анджелесе нашёл мёртвое тело в дымоходе, а полиция предположила, что «парень был под кайфом ангельской пыли или чего-то в этом роде». В 1998 году 12-летний парень в Сакраменто, Калифорния застрял на смерть в дымоходе, а в отчёте упоминалось о «Синдроме Туретта или синдроме дефицита внимания», будто бы бедный парень забрёл в дымоход от безисходности.

Но, конечно, Святой Николай – покровитель воров, и, возможно, поэтому грабители чаще, чем кто-либо другой, попадают в беду в дымоходах.

В 1986 году во Флориде грабитель пытался залезть в пустой дом по дымоходу и застрял. Соседи услышали крик в ночь попытки взлома, но они не поняли, откуда исходил этот крик, и легли спать. Спустя два дня работники услышали стук, но просто прошли дальше. Наконец, ещё через два дня владелец вернулся домой, где воняло гниющей плотью.

В 1989 году в Нью-Йорке грабитель пытался вломиться в ресторан ближневосточной кухни и, на самом деле, ему это почти удалось. Но он повис на каком-то неожиданном предмете внутри дымохода. Его грудная клетка оказалась плотно зажатой, а на следующий день его нашли мёртвым из-за асфиксии со свисающими ногами, которые и увидели сотрудники, когда пришли на работу. На следующий год также в Нью-Йорке двое грабителей застряли внизу дымохода в продуктовом магазине. Не понято, пытались ли они попасть внутрь или выбирались обратно, когда застряли, но их тела нашли через неделю. Ага, кто-то учуял запах.

Конечно, большинство газетных сводок о грабителях в дымоходах имеют счастливый конец. Грабители застревают, потом их освобождают, потом они отправляются в тюрьму. Если повезёт, они даже раскаиваются и обещают никогда больше не красть, или они жуткие вруны, которые клянутся, что они просто искали свои очки. Иногда журналисты могут не писать смешные шутки о Санта Клаусе, а иногда не могут.

Как бы там ни было, самые трагические дымоходные злоумышленники – это те, кто делает такое не ради денег, а во имя любви. Странной, придурочной любви. В начале этого года женщина в моём родном городе Риверсайд, Калифорния, пыталась забраться в дом бывшего парня, возможно, с целью выкрасть своих детей, и застряла. «Мне не нравится, как она себя ведёт, и то, что она делает. Это не хорошо для моих детей», – рассказал её бывший парень полицейским сразу после того, как была удалена часть стены, чтобы освободить бывшую из дымохода. Она была жива, лишь застряла ненадолго. Ей повезло.

В 2010 году в Бакерсфилде, Калифорния, доктор по имени Жаклин Катарак пыталась влезть в дом своего парня, с которым она то сходилась, то расходилась, когда его не было дома. Когда парень выскользнул через заднюю дверь, чтобы «избежать конфронтации», Катарак приняла судьбоносное решение испытать дымоход. Тремя днями позже смотрительница за домом почувствовала отчётливый запах ещё одной жертвы дымоходов.

Должно быть очевидным, что использование дымохода вряд ли поможет кому-то влезть в дом, поэтому странно и точно трагично, что люди всё равно пытаются. Миф о Санте может быть невинным, но это точно не то, что нужно, чтобы сложился пазл. Это всё равно, что учить детей, будто волшебный эльф приносит подарки, перебегая через дорогу с активным движением. Не каждый ребёнок сразу же поспешит бросаться перед машинами, но однажды, возможно, когда он вырастет, наделает ошибок и не будет видеть выход, он посмотрит на противоположную часть шоссе и подумает: «Ну, это же срабатывает для эльфа?». А потом его забрызгает проезжающий автомобилист.

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