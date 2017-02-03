В ресторане Burger King якобы продавали травку клиентам, просившим «суперхрустящей картошки-фри»

Парочка работников фаст-фуда в Нью-Гемпшире в данный момент подвергается обвинениям, попавшись на продаже травки в автокафе местного ресторана Burger King reports Seacoast Online.



Двое зачинщиков, 20-летний Гарретт «Зараза» Норрис и его предполагаемая подельница, 19-летняя Меган Дирборн, судя по всему, продавали марихуану клиентам, которые являлись в заведение и конкретно просили «суперхрустящей картошки фри».

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Неясно, как долго парочка управлялась со своей шабашкой до того, как полиция городка Эппинг с населением в 6,144 человека о ней догадалась. В субботу на прошлой неделе коп под прикрытием подъехал к ресторану, спросил, работает ли «Зараза», а после этого сделал свой заказ, попросив на гарнир суперхрустящей картошки фри. Затем Норрис, как сообщают, подал парню заказанный Охренито или что-то ещё, а также кофейный стаканчик, полный травки.

Норриса обвинили во владении незаконным веществом и намерении его распространения. Дирборн, помощница менеджера смены, также была арестована; её обвинили в сговоре с целью распространения алкоголя и незаконного владения им. Обоих освободили под залог в 2500 долларов и привлекут к суду в следующем месяце.

К несчастью для Заразы Норриса и Дирборн, законодательная власть штата Нью-Гемпшир провалила голосование по законопроекту о легализации рекреационной марихуаны, так что им, возможно, нужно подумать о перенесении своей бизнес-модели в один из многих штатов, в которых травка легальна. Собственно, в Орегоне уже есть своё собственное автокафе для курительной зелени. Впрочем, к сожалению, придётся заодно взять и чизкейк с печеньем Oreo.