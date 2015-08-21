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Каждые 28 дней или около того, женский организм выпускает слизистую оболочку матки, таким образом давая начало циклу формирования новой слизистой. В то же время, в яичниках начинают формироваться фолликулы, преобразовывающиеся в конечном итоге в яйцеклетку. Во время овуляции яйцеклетка выходит из яичника и, в случае неоплодотворения, отрывается и уничтожается, выводясь из тела с кровью и старой слизистой оболочки матки. Этот процесс повторяется снова и снова, и снова.

Вот что, дорогой мужчина, называется «критическими днями». Я понимаю, даже само это словосочетание, заставляет многих из вас чувствовать себя некомфортно. Но я знаю и тех, для кого это становится фетишем. А ещё есть Дональды Трампы этого мира, которые настолько пугаются мысли об оболочке матки, что обезумев в прямом эфире на телевидении обвиняют женщин-журналистов в том, что у них критические дни.

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Штука в том, что женские критические дни абсолютно естественны. Твоя мама не смогла бы тебя родить без них. Я заставила тебя подумать о менструации у твоей мамы? Отлично. Мы куда-то движемся. Вот путеводитель по критическим дням для мужчин, который должен помочь тебе наконец-то перестать плакать.

Репродуктивная способность

Менструация удивительна, потому что является в своей основе потоком крови, позволяющем миру узнать насколько женское тело готово к воспроизводству рода. Ты немного кровоточишь в обмен на то, что приобретаешь возможность давать жизнь – неужели это не стоит всех других особенностей этого процесса? Ну, не совсем. Не всё так просто. Девушка может быть совершенно бесплодной и всё равно мучаться от ежемесячных менструальных спазмов. Регулярное приклеивание прокладки к трусам не обязательно означает, что овуляция происходит на самом деле. Домыслы о том, что женщины не могут забеременеть во время критических дней также является ложью.



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Деньги

Пока ещё не было случаев чтобы менструация кого-нибудь разорила. Тем не менее, существуют активисты и журналисты, публично призывающие к тому, чтобы затраты на необходимые средства гигиены (тампоны, прокладки, макси и менструальные чашечки) покрывались базовыми медицинскими страховками. Вопрос не в том, что приобретение этих предметов добавляет женщинам расходов, речь идет о принципе. Давайте смотреть правде в глаза: никто не покупает ватные тампоны, чтобы набить ими свои влагалища для удовольствия. Женский пол не принимал на себя коллективного обязательства в виде менструации. И то, что в Австралии прокладки и тампоны не освобождены от налогов на продажу – это нонсенс, особенно учитывая, что презервативы и солнцезащитные кремы от таких налогов освободили.

И почему лекарства от «менструальных болей» должны быть в два раза дороже обычных обезболивающих? Выкладываться по $15 в месяц только на то, чтобы не корчится от судорог, является совершенно неприемлемым.

БОль

Парни, вы когда-нибудь чувствовали себя так, как будто стая кротов на перегонки роет туннели в вашем кишечнике? Нет? У вас когда-либо случались такие безжалостные, отвратительные судороги, что вам приходилось рвать от боли? Наверное нет. А на работу вам приходится ходить так, как будто ничего не случилось лишь потому, что вы не можете брать два или трех дня больничных каждый месяц?

Вы, наверное, думаете, что я преувеличиваю, но худшая боль, которую я когда-либо испытывала, связана с теми днями когда во время месячных я забывала взять с собой ядерной силы болеутоляющее. Я буквально была готова вырвать свои внутренности только чтобы остановить эту боль. Вы, парни, не имеете ни малейшего понятия, что женщины вынуждены терпеть каждый месяц.

Кровь. Кровь повсюду.

Помните, сцену из фильма Сияние (The Shining), когда тысячи галлонов крови вылились из лифта? Это, вероятно, наиболее точная из когда-либо придуманных метафор в отношении менструации. Хотя женщины теряют в среднем лишь 200 мл крови во время месячных, но ощущается это гораздо объёмней. Особенно, когда вы просыпаетесь в луже крови.

У меня были приятели, которые говорили мне, что в запахе критических дней («как сырой стейк») есть что-то совершенно животное и возбуждающее. Волнения в отношении таких женских вопросов следует, однако, держать при себе. Кровотечение – это не очень весело. Необходимость выбрасывать нижнее белье в связи с сумасшедшим допущением о том, что возможно через четыре дня ты перестанешь «кровить», тоже достает.

И болея этими днями, вставляя себе между ног так называемые супер-впитывающие прокладки, которые тем не менее не в состоянии поймать каждую каплю красной жидкости, мы задаёмся вопросом: почему они, наконец, не придумают надежное средство для очистки от пятен крови, остающимися на одежде, простынях и тканях? Ни одна женщина не хочет выглядеть как убийца, сдающий вещи в химчистку.

Занятие сексом

Секс во время критических дней такая же сложная темя как и разносторонняя. Консенсуса по этому вопросу не существует. Некоторые девушки чувствуют себя так плохо во время этого девичьего гриппа, что они просто не в состоянии заниматься сексом. Другие принимают это состоянии и превращают эти дни в праздник грязного кровавого секса. В любом случае, понятно, что не каждый парень готов погрузится с головой в неисчерпаемый поток крови и слизи.

Тем не менее, относится к девушке во время её критических дней как загрязненной запретной зоне – не есть хорошо. Мы ничего не можем в этим поделать. Мы те, кто больше всего страдает в этой ситуации. Разве это не делает вас, парни, более мужественными, если вы в состоянии справиться с менее симпатичной стороной женского бытия?

Отвращение

Рискуя повториться, но не все находят эротичным сосать использованные тампоны или делать себе маски для лица из окровавленных прокладок. Но, и это очень, очень важно, последняя вещь, которую девушка хотела бы услышать о её месячных, – это то, что это «отвратительно».

Поверьте, мы и так чувствуем себя ужасно. Прежде всего, существуют значительно более отталкивающие вещи, чем выделяющаяся из тела кровь. А во-вторых, вам, вероятно, не хотелось бы, чтобы мы выбегали из комнаты с рвотой, если ваша сперма оказалась отвратительной на вкус.



«у неё менструация

Дорогие мужчины, вы часто говорите глупые вещей просто потому, что вы не знаете, что сказать. Конечно, вы поняли основы о том, что женщины более подвержены действию гормонов, и что это, в конечном итоге, влияет на наше настроение. Но это не делает наши чувства менее законными. Девушка во время месячных – это сломанный человек, которого тащат через глубины ада только для того, чтобы она была в состоянии принести свою икру в этот мир.

Не спрашивайте себя, почему женщины не принимают ваши невежественные шуточки. Вместо этого, спросите себя, откуда у нас силы противостоять ощущению, что тебя медленно колют ножом в живот.