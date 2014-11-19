Кто они, эти жутко дорогие PR компании, которых нанял Джиан Гомеши?

Экс-звезда радио Джиан Гомеши в полной боевой готовности. Фото Мэтью Филипович с ​Facebook.

Последняя новость: Navigator ​заявил, что компания больше не консультирует Джиана Гомеши. “К сожалению, обстоятельства нашего сотрудничества изменились и мы больше не можем продолжать совместную работу”, говорится в заявлении, “никаких комментариев больше не будет”. PR компания Rock-It Promotions, с которой Гомеши сотрудничал 15 лет, также ​заявила о прекращении сотрудничества.

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На днях Канадская радиокомпания (Canadian Broadcasting Corporation, CBC) объявила о прекращении сотрудничества с Джианом Гомеши по причине обвинения его несколькими женщинами в нападении на них и сексуальном домогательстве во время свиданий. Гомеши отреагировал быстро – он выложил свою версию событий на ​своей странице в Facebook длиной в 1500 слов. Вполне нормально, что человек, которого обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии, первым выкладывает свою версию ситуации для общественного доступа, однако многое в этом письме было очень странным: он преподнёс детали своих обвинений в сексуальном насилии и своё заявление о невиновности в непристойной форме, и к тому же он подробно описал свои сексуальные предпочтения. Также, он написал, что он был уволен несправедливо с CBC якобы за свои нестандартные сексуальные пристрастия. Для человека, который нанимает дорогостоящие PR-компании, такие как Navigator Ltd., это был, кажется, странный шаг. Писатель Джон Семлей (в том числе, он время от времени пишет и для VICE) написал в своём Twitter “по крайней мере, Джиан пропиарится от громкого разрыва с PR компаниями. Его последнее чтиво неубедительное, идёт как секс без смазки”.

Хотя на данный момент невозможно точно сказать стал ли его пост на Facebook причиной разрыва отношений с Navigator, но кажется, что первым рассказав свою версию событий в свою пользу, Гомеши пока получил выигрышные очки и идёт с отрывом.

“Не имеет значения, касается скандал какой-то знаменитости или компании. Всегда когда дело касается скандала, этим интересуются средства массовой информации”, рассказала нам Кейлин Морган, преподаватель по медиа бизнесу в Humber College в Торонто, она ранее работала в отделе по связям со СМИ в компании PriceWaterhouse, а также в компании TransCanada Pipelines. “Все хотят рассказать свою историю честно, все хотят рассказать свою историю до деталей и все хотят, чтобы их историю все услышали как можно быстрее”. Однако, версия скандала Джиана Гомеши на самом деле быстро стала сомнительной, поскольку, одним из первых, ресурс Toronto Star в полной мере предоставил детали обвинения в адрес радиоведущего. Позднее, Toronto Star выложил информацию о том, что всё больше женщин рассказывают похожие истории о его грубом поведении. На фоне этой информации версия самого Гомеши не выглядит полной и правдоподобной, но поскольку Гомеши успел первым изложить свою версию, многие его фанаты склонны оправдывать радиоведущего, по крайней мере, на данный момент.

“Социальные медиа изменили то, как развиваются скандальные отношения у знаменитостей и компаний. Всё очень ускорилось”, говорит Морган. “Но в то же время, это позволило Гомеши самому напрямую высказаться”. Под постом многие фанаты ответили словами поддержки: Гомеши получил более 60,000 “Лайков” перед тем, как была опубликована следующая порция новостей на эту тему. Основной новостью в Facebook стала новость: “Бывший радиоведущий CBC утверждает, что его уволили, так как компания посчитала его “сексуальное поведение неподобающее”. В сообщении ничего не говорилось о ещё трёх женщинах, которые обвинили Гомеша в домогательствах и грубом обращении.

“Если посмотреть внимательно на пост Джиана в Facebook, можно сказать, что он был очень профессионально написан”, говорит Морган. “Он внёс конкретные детали в скандал, потому что, если не предоставить достаточно информации, появляется информационный вакуум и СМИ пытаются заполнить его различными домыслами”. Первоначальная положительная реакция на пост Гомеша возникла потому, что он всё предоставил в выгодном для себя свете: он акцентировал внимание не на сексуальном насилии, а рассказал о ханжестве СВС.

Потом всё поменялось после того, как стали появляться детали рассказов других женщин об оскорблениях. Учитывая ужасающие масштабы предполагаемых преступлений, а также тот факт, что Гомеши уже сказал, что одна из его обвинителей – “его бывшая подруга”, которая хочет всю ответственность за распавшиеся отношения возложить на “внештатного корреспондента” (вероятно, имеется в виду Джесси Браун), кажется справедливым, что так много внимания уделяется действиям Гомеши и репутации Navigator Ltd., дорогой антикризисной компании, которую он нанял.

Конечно, сам по себе факт, что Гомеши нанял дорогостоящие PR-компании, ещё не означает, что он виновен, но его ответная реакция на этот скандал заслуживает, по крайней мере, такого же внимания и анализа, каким будут поддаваться женщины, которые его обвинили. Что это за компания Navigator Ltd.? И как компания заслужила достаточно высокую репутацию выставляя счета исходя из ставки в $600 в час? К услугам компании Navigator, которая позиционирует себя как “ведущая компания в сфере общественных коммуникаций”, обращаются богатые и знаменитые канадцы, когда они сталкиваются с проблемами со своей репутацией и СМИ. В дополнение к услугам по ведению скандальных дел, они также обещают “восстановить репутацию”. В принципе, если вы канадский общественный деятель, и вы сделали что-то плохое, или если вас обвинили в чём-то, вопросы со СМИ Navigator решит в вашу пользу.

Главой Navigator является Джейм Ватт, который стал известен в 1995 году, обеспечив Майку Харрису и его программе “Здравый Смысл Революции” высокую электоральную поддержку. Всё это было перед тем, как Майку Харрису пришлось уйти в отставку из-за обвинения в мошенничестве. Неудивительно, что в команду Navigator Ltd. входит несколько бывших консерваторов (или прогрессивных консерваторов), менеджеров из этих кругов и экспертов в области информации. Рэнди Доусон, один из управляющих директоров компании, помог привести Элисон Редфорд, представительницу Прогрессивных Консерваторов, к победе в 2012 году. Однако, компания также фигурировала в деле Редфорд, когда выяснилось, что её правительство заключило два договора подряда с компанией, которая нарушала законодательство.

Бывший генеральный прокурор Онтарио Майкл Брайян нанял Navigator после того, как он был обвинен в наезде на курьера-мотоциклиста Дарси Шеппард, что привело к гибели курьера. Фото с сайта ​Facebook.

Большинство их клиентов являются представителями корпоративного сектора или политики. В этот список входит также Совет по образованию штата Калгари, который уличили в растрате $240,000 на услуги Navigator во времена сокращений бюджетных расходов. Однако, иногда Navigator характеризуют как компанию, действия которой часто остаются за кадром и общественность не видит результатов, хотя за них как раз и платят.

“Я не люблю говорить много о самой компании”, сказал один из руководителей компании ресурсу Globe и Mail, “ничего особенного”.

Ещё одним примером из числа громких уголовных обвинений можно вспомнить скандал с бывшим генеральным прокурором Онтарио Майклом Брайяном в 2009 году, когда он нанял Navigator с целью уладить вопрос с его обвинением в наезде на курьера-мотоциклиста Дарси Шеппард в Торонто. Изначально во всех СМИ сообщили, что известный адвокат наехал на велосипедиста. Как следствие, поднялся вопрос традиционного конфликта автомобилистов с велосипедистами города. Вскоре, однако, СМИ начали сообщать о прошлом Шеппарда: его проблемах с наркотиками, его неумении справляться со своим гневом, о том, что он якобы имел проблемы с алкоголем и был выпивший в ночь аварии. Навигатор отслеживал ситуацию с этим конфликтом и выдавал необходимую информацию для СМИ. Позже, в статье Globe и Mail были проанализированы шаги, предпринятые Navigator сразу после аварии и их влияние на развитие ситуации. После того, как Брайян был освобожден под залог, компания запустила социальную кампанию в СМИ, чтобы поддержать его. Компания создала WordPress блог с названием “Факты о Брайяне”, а также поддерживала новостную ленту в Twitter, @bryantfacts, с целью обойти традиционные медиа-каналы. Эта тактика оказалась очень эффективной и существенно повлияла на общественное мнение. Государство отклонило все обвинения против Брайяна. Всё перевернулось и для всех – Шеппард, а не Брайян, стал злодеем в этой истории.

Если посмотреть на начало PR войны, то Гомеши и Navigator явно выиграли, но потом всё же Гомеши сдал позиции. В программе “Как всё было на самом деле” (“How It Happens”) на радио CBC предполагаемая пятая жертва Гомеши дала интервью, а также другие его жертвы рассказали свои истории для издания Star, в том числе Люси Декаутер, капитан Канадских воздушных сил, также известная за роль Люси в “Парни с парка грузовиков” (она рассказал, что Гомеши ударил её без предупреждения и её согласия). Также, на днях автор бестселлеров Рева Сет поделилась своей историей о том, что Гомеши принудил её к сексу. Как мы видим, всё больше и больше информации раскрывается по этому делу, поэтому давайте не будем обращать внимание на PR трюки, а лучше сфокусируемся на самих предполагаемых преступлениях Гомеши. Таким образом, мы покажем своё уважение предполагаемым жертвам, чтобы все эти возможные преступления были тщательно изучены.

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