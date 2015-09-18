Длинный и опасный путь, который совершают мигранты из Южной Азии, чтобы добраться до США

Фотос Flickr пользователя utcomm

В начале февраля 2014 года обессиленный 17-летний Сужон Алом был арестован в Техасе при попытке нелегального пересечения границы из Мексики в США. В отделе по работе с подростакми-нелегальными мигрантами, куда его привезли, большинство «со-камерников» Алома были из Центральной Америки. Его путь в США был намного длиннее: его путешествие началось в Ноакхали – сельский регион южно-восточной части Бангладеш. Его путь был длинным, опасным и невероятно сложным.

«Я знал, что мне придётся пересечь много стран, перед тем как я доберусь до США», сказал Алом, которого освободили на время рассмотрения его петиции судом. Мы говорили через переводчика в Ямайке, районе Квинс, Нью-Йорк, где он детально рассказал нам о своём поразительном и часто жестком пути, который ему пришлось пройти прежде, чем он добрался до США. После перелёта из Бангладеш, путь Алома по материку начался с Боливии. Алом доехал сюда разными видами транспорта: автобусами, на машине, он проехал Перу, Эквадор, Колумбию, Панаму. Он днями ехал на велосипеде через эквадорские и панамские джунгли, и только редко останавливаясь, чтобы поспать. В одном месте в Мексике он и ещё 12 других нелегалов стояли 3 дня, закрытые в трейлере без пищи. Когда он добрался до американской границы, которую он пересёк с 20 мигрантами на маленькой лодке, прошло уже 3,5 месяца с того момента, как он покинул Бангладеш. Он проехал и прошёл 11 стран.

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Он не спал на нормальной кровати почти 6,500 километров.

Несмотря на то, что его история кажется невероятной, она – не уникальна. Наряду с Европой, которая испытывает серьёзный миграционный кризис, а лидеры США, которые готовятся к президентским выборам, обещают, главным образом, решить проблемы незаконной миграции, всё растущие группы нелегальных мигрантов из Южной Азии, находят новые пути и лазейки попасть в США через страны Южной Америки. Тысячи людей из Бангладеш, Индии, Непала и Пакистана преодолевают более 15,000 километров по материковой части Южной Америки из Боливии и Аргентины, и через три-шесть месяцев достигают границы США. На протяжении всего пути мигранты испытывают голод, длительные заточения, риски попасть в рабство. Все лишения и нечеловеческие страдания эти люди выносят в поисках лучшей жизни.

К осени 2015 года было задержано 2,988 граждан Индии, Бангладеш, Непала, Пакистана. Для сравнения, за весь 2012 год было задержано 924 нелегальных мигранта.

Фахд Ахмед, сотрудник DRUMNYC, большого центра по работе с легальными и нелегальными мигрантами из Южной Азии, сказал, что первые случаи задержания мигрантов из Индии и Бангладеш были зафиксированы на границе США и Мексики в 2010 году. До этого «обычно люди приезжали в США по визе туриста и оставались здесь навсегда», объясняет Ахмед, который сейчас является директором центра. Было установлено, что мигранты из Азии, в частности из Южной Азии, летели до Гватемалы, где они присоединялись к потоку людей из Центральной Америки. В некоторых новостных издания писали, что те небольшие группы мигрантов прибывали из Южной Америки, но официального подтверждения тому не было. В последующем, по мере того, как рос контроль за прибытием мигрантов в Гватемалу, перевалочный пункт мигрантов из Азии сместился южнее. Всего полтора года назад Ахмед впервые услышал о новом пути членов центра, которые прибыли из Перу, Боливии и Бразилии. Сейчас таких историй стало намного больше, и они уже никого не удивляют.

Этот путь, который почти в три раза длиннее, чем путь из Гватемалы, становится нормой. Джон Лавит, адвокат по иммиграционным делам в Техасе, сказал мне, что за последние полтора года он говорил с 70 мигрантами из Бангладеш и Индии и все они приехали в США через границу с Мексикой и все они проделали путь через Южную Америку. Также, Лавит утверждает, что около 50 из них подписали официальное признание о том, как они попали в США.

Лавит, который уже не работает в юридической фирме, описал признание одного из мигрантов, с которым он работал, когда числился в юридической фирме: «он выехал из Бангладеш в августе 2014 года, поехал в Дубаи, потом добрался до Бразилии, потом Аргентины, потом Боливии. Из Боливии он вернулся в Бразилию. Потом он поехал в Венесуэлу, а потом в Колумбию. Потом в Панаму, Коста Рику, Никарагуа и в Гватемалу. Сел на автобус до мексиканской границы. Его арестовали на 13 дней в Мексике, потом ему дали визу на 20 дней, чтобы покинуть Мексику и вернуться в Бангладеш. Но он уехал в США».

Он сделал паузу. «Это обычная история».

Мигранты, которые согласились поговорить с VICE, рассказали, что бывали случаи, когда их длительное время везли в закрытых трейлерах, поэтому им сложно оценить какие дистанции им пришлось преодолеть. По автомобильным дорогам, расстояние от Ла Паз до Эль Пасо – около 10,000 километров. Но мигранты часто переходят границы между Южной и Центральной Америкой пешком, чтобы избежать иммиграционные службы и полицию, поэтому их путь может быть намного длиннее, так как он проходит не по прямой.

«Для многих в Бангладеш жизнь – невыносима, их вынуждают покориться власти, если они не покоряются, их преследуют», Джон Лавит.

Один из мигрантов из Бангладеш, Акаш, чьё настоящее имя я изменил, потому что он находится в США нелегально, начал свой путь по материковой части Америки из Перу. Он рассказывал про тяжёлые дни переходов по джунглям и горам. Он добрался из Колумбии в Панаму на лодке, скорее всего через пролив Ураба, который, как утверждают власти Колумбии, стал активным транзитным каналом для мигрантов из разных стран, в том числе Кубы и Гаити. Акаш, как и многие другие, рассказывал про дни в чужих городах и деревнях, названия которых они не знают. Насильные удержания людей в неволе – обычное дело для мигрантов.

Официальные лица США подтверждают резкий скачок количества мигрантов из Южной Азии начиная с 2012 года. В соответствии со статистикой, которую VICE удалось достать из Службы таможни, годовые показатели задержания нелегалов утроились за период с 2012 года по 2015 год. К осени 2015 года было задержано 2,988 граждан Индии, Бангладеш, Непала, Пакистана. Для сравнения, за весь 2012 год было задержано 924 нелегальных мигранта.

Статистика по беженцам также говорит о том, что поток беженцев из Южной Азии продолжает расти. В декабре 2013 года, Резаул Ислам дошёл до американской границы пешком. Когда пограничные службы его остановили и попросили документы, Ислам сказал, что у него нет документов и что он ищет политического убежища. Он покинул Дхака три года назад. Как член оппозиционной политической партии, он подвергался политическим преследованиям партии власти Авами Лиг. Он прилетел в Эквадор, где он жил и работал нелегально с 2010 по 2013 год, когда он присоединился к потоку мигрантов в США. Он уверяет, что пока его прошение об убежище рассматривалось, его держали более 180 дней в Северо-западном центре задержания мигрантов, в штате Вашингтон.

Равно как и Ислама, который также просит убежища. «Для многих в Бангладеш жизнь – невыносима, их вынуждают покориться власти, если они не покоряются, их преследуют», Джон Лавит.

Статистика по беженцам тоже говорит о тревожной ситуации в отношении беженцев из Южной Азии. В соответствии с данными Департамента Юстиции, в 2014 году количество петиций о предоставлении убежища от граждан Индии и Бангладеш было в 2 раза больше, чем за последние четыре года.

И понятно, что официальные данные о беженцах и нелегальных мигрантах – это только часть всей картины. Нет никаких оценок касательно нелегальных мигрантов, которые не попались государственным органам и которые не подали заявление о предоставлении статуса беженца, как Акаш. Многие не хотят даже говорить с Фахдом Ахмедом, учитывая их нелегальный статус. Ислам говорит, что он знает сотни людей из Южной Азии, о которых госорганы США ничего не знают. И таких, скорее всего, тысячи.

Переправка такого огромного количества нелегалов на такие длинные расстояния возможно только благодаря работе криминальных групп и сетей, которые работают между странами. В родных странах мигрантов так называемые «агенты» предлагают иммиграцию в США за сумму от $15,000 до $30,000. В Южной Америке нелегалы попадают в руки местных контрабандистов, которые доставляют их до границы с США за сотни миль.

«Скорее всего нелегалов сопровождают шесть–восемь человек на их пути до США», говоритЛавит. Сужон, Резаул и Акаш подтвердили, что их встречали люди, которые были явно из одной сети контрабандистов, которые общались по мобильному друг с другом. Мигранты «платят деньги агенту в Бангладеш, и агент даёт им номера во всех странах», говорит Ислам, который приехал из Бангладеш не через агента. «Это их бизнес». В определённых местах своего пути Акаш останавливался в специальных местах для мигрантов.

«Поскольку они постоянно меняют и запутывают маршруты доставки мигрантов, их сложно выследить и предсказать какой маршрут они выберут в следующий раз», Лавит.

«Мигранты едут по разным маршрутам, у них контактные лица находятся в абсолютно непредсказуемых местах и городах», говорит Ахмед, который рассказывает как агенты помогают сделать поддельные документы и визы. «Чтобы проникнуть в США, контрабандисты постоянно меняют маршруты, запутывают их. Поэтому их сложно выследить и предсказать какой маршрут они выберут в следующий раз».

В 2010, когда Резаул Ислам приехал в Эквадор, власти страны заметили резкое увеличение туристических виз, которые открывали граждане Бангладеш. До этого Эквадор никогда не пользовался популярностью у жителей Бангладеш. В 2002 году ни один гражданин Бангладеш не приехал в Эквадор. В 2009 821 гражданин Бангладеш и Пакистана приземлился в Эквадоре и получил туристические визы. Большинство из них никогда не выехало из страны по данным миграционных служб Эквадора.

Местные власти пытаются искать контрабандистов, которые поддерживают бизнес транспортировки людей через страны Южной Америки. В 2013 годе перуанская газета ElComercio написала, что местная полиция арестовала 2 людей, из Непала и Бангладеш, которые управляли переправкой людей в США. Также, были опубликованы отчёты полиции Перу, Эквадора и Колумбии о том, что они находят дома с десятками нелегалов из Бангладеш, Индии и Непала.

«Если бы я знал, как всё будет, я бы никогда не пошёл на такое. Все меня обманули», Акаш.

Для каждого это путешествие очень опасное.

Акаш покинул Бангладеш после того, как начал получать угрозы от человека, с которым возник конфликт из-за недвижимости. Акаш приехал в Эквадор, где его «кинул» агент, которому он заплатил $15,000 за организацию переправки в США. Акаш договорился с другим агентом о переправке через пролив Ураба и Акаш и ещё 25 таких как он ехали 18 часов в лодке, рассчитанной на 2 человека. Лодка глохла по пути несколько раз. Потом он шёл шесть дней по джунглям, где он подхватил кожную инфекцию, отчего его кожа жутко зудила, воспалилась и была ярко-красного цвета.

Резаул Ислам видел как в проливе Ураба утонул парень при попытке переплыть реку. Он рассказывал, что ел только рис один или два раза в день. На его ногах были большие язвы из–за ушибов и укусов насекомых.

В Мексике Акаша посадили в трейлер с ещё 20 нелегалами. После того, как его на месяц задержали службы иммиграции Мексики, Акаш сказал, что его выкрали и требовали выкуп, который он в итоге заплатил в сумме $5,000 и ему помогли тайно пробраться в США. Весь его путь из Бангладеш в Нью-Йорк занял 6 месяцев и стоил его семье $33,000.

Никто в Бангладеш не говорил ему о возможных рисках. «Если бы я знал, как всё будет, я бы никогда не пошёл на такое. Все меня обманули», Акаш.

Но даже эти истории не описывают все риски, с которыми сталкиваются нелегалы. «У многих не получилось добраться до США по разным причинам», сказал Фахд Ахмед.

«У меня двойственные чувства», говорит Фахд Ахмед о своей одиссее. «В первую очередь, мне бы всё таки хотелось отговорить людей не делать этого».

«С другой стороны миграция – естественный процесс. Необходимо ответить на вопрос: Почему люди вынуждены иммигрировать».

Сужон Алом рад, что находится США: «Я в безопасности и я счастлив». Но, он сомневается в том, что те лишения и риски, которые он пережил, стоили этого. Он всё ещё не отошёл от стресса и разного рода травм, полученных во время переезда.

«Почему они не открывали трейлер?», говорит он. «Они не давали нам еду, воду, если нам нужно было в туалет, они давали нам большие пустые бутылки. Когда один из мужчин потерял сознание, водитель сказал выкинуть его по дороге из машины. Алом и другие отказались. Он говорит, что он всё ещё не восстановился от голодовки и недостатка воды. «Я слышал, что дорога в США – опасная, но я даже не догадывался насколько это опасно и что можно увидеть и испытать. Никто не гарантирует, что вы останетесь в живых. Всё, что я хочу сказать: не надо это делать, это того не стоит. Это очень опасно».

Он повернулся ко мне и сказал на английском без переводчика: «Очень опасно».