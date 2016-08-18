Новое исследование указывает на то, что ваша «чувствительность к глютену» – это, возможно, больше, чем модная выдуманная болезнь

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Если от такой еды, как хлеб и макаронные изделия, вам становится дурно, вам, вероятно, несладко пришлось в 2014-м, когда вы развернули следующую новость: нет, у вас нет целиакии, но вы, тем не менее, «чувствительны» к пшенице. В то время отрицательная реакция на анти-глютеновое помешательство находилась на пике, а лопающий пузыри Пенн Джиллетт из вашей семьи, несомненно, сбросил парочку бомб с истинами из Интернета на тему того, насколько вы глупы, раз купились на эту псевдонаучную моду.

Однако действительно глупо было бы есть то, из-за чего вы чувствуете себя отвратно, в том числе глютен – собрание наиболее изученных белков в мире, которые есть в пшенице, ячмене и ржи. Однако теперь новое исследование, проведённое исследователем из Колумбийского университета, указывает на то, что ваше подозрение, что здесь что-то не так, может корениться в реальной биологии.

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В ходе этого исследования, опубликованного в журнале «Gut» в конце июля, тестировали людей, не страдающих целиакией и сообщавших о своей чувствительности к пшенице. Оказалось, что они демонстрируют признаки того, что их иммунная система идёт вразнос, а ещё у них были признаки повреждения стенок кишечника. Иными словами, если кто-то издевался над вами из-за вашей «фальшивой» болезни, наука вас наконец оправдала.

Однако стоит предупредить тех людей, которые уже поставили себе диагноз: термин «чувствительность к глютену» всё равно может оказаться ошибочным, как сообщил VICE в электронном письме Армин Аледини, руководитель нового исследования. «Ещё не установлено окончательно, связаны ли эти симптомы у пациентов с клейковинными белками или какими-то другими составляющими пшеницы, – заявил он. – Здесь существует некая двусмысленность, из-за чего многие исследователи пока что называют это не целиакической чувствительностью к пшенице».

Чтобы точно определить, что именно в пшенице вызывает у некоторых людей эту реакцию, нужны дальнейшие исследования. Но одним из наиболее важных аспектов этих результатов, отметил Аледини, является уже то, что «симптомы, о которых сообщали лица с этим заболеванием, не являются воображаемыми».

Впрочем, связан ли этот эффект непосредственно с глютеном или нет, вероятно, пациентам придётся вынести для себя то же самое: они будут вынуждены избегать пшеницы.

Талия Хассид, представительница Фонда целиакии, страдающая целиакией, обрадовалась этим результатам. Значительное количество пациентов, с которыми работает её организация, по её словам, «демонстрирует симптомы целиакии, но не имеет положительных результатов анализов на это заболевание». До сих пор, «если кто-то делает анализ, и его результат оказывается отрицательным, этому человеку говорят, что симптомы у него в голове, или ставят неправильный диагноз», – объяснила Хассид.

С новыми исследованиями, по словам Аледини, диагностика станет проще. «В будущем может появиться анализ крови для диагностики пациентов [без целиакии]», – предположил он. А лучше понимая данное заболевание, продолжил он, «мы, надеюсь, также сможем определять и оценивать новые стратегии лечения».

Хассид рассказала нам, что люди с патологической реакцией на глютен «часто получают неправильный диагноз – [синдром раздражённого кишечника или] СРК и болезнь Крона». Если пациент с чувствительностью к глютену получает неправильный диагноз, в частности, синдром раздражённого кишечника (как иногда бывает при целиакии), врачи могут порекомендовать лёгкую диету, которая может подразумевать ещё большее потребление продуктов из пшеницы вроде простых крекеров, хлеба и макаронных изделий.

Для пациентов, страдающих целиакией, вроде Хассид, а теперь и для пациентов, страдающих этой таинственной, но научно подтверждённой новой нецелиакической чувствительностью к пшенице, помешательство на отсутствии глютена стало реальным преимуществом: «На рынке больше [безглютеновых] продуктов».

Хассид назвала исследование «большим шагом» в сторону отделения глютеновой чувствительности от модных диет, но предупредила, что это «только одно исследование». Отказ от глютена до сих пор часто неверно представляют в качестве хорошего способа сбросить вес, несмотря на то, что на самом деле это не так. А нездоровую безглютеновую пищу до сих пор иногда смешивают в кучу со здоровой пищей, несмотря на то, что, как отметила Хассид, «безглютеновое Oreo – это всё равно Oreo».

Отметив, что этими симптомами страдает огромное количество людей и что наконец-то появились объективные доказательства того, что они не просто что-то себе воображают, Аледини выразил осторожный оптимизм. «Это важная область для исследований, заслуживающие большего внимания и финансирования», – сказал он.

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