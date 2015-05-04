Психолог объясняет, почему люди делают плохие татуировки

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Татуировки говорят всё, что нужно знать об обществе, которое их породило, а в Америке сейчас эпидемия плохих тату. Нет чётких цифр для подтверждения этого, вероятно, потому, что никто не додумался сделать такое исследование, но, безусловно, есть ощущение, что сейчас больше страшных татуировок, чем когда-либо. Куда ни глянь, люди гоняются за клише брендами, глупыми цитатами, именами бывших (помните «Вайнона навсегда»?), фразами, неправильно переведёнными на иностранные языки, а в одном странном случае, слова вразброс написаны по всему лицу парня.

В попытке пролить свет на то, почему люди продолжают делать обрисованные бицепсы и поясницы с бабочками, я поговорил с доктором Кирби Фаррелл, профессором университета Массачусетса, который специализируется в области антропологии, психологии и истории в части поведения человека в обществе. Его последняя книга, «Безумный стиль в американской культуре», раскрывает словарь посттравматической культуры в американском обществе.

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VICE: Почему вы интересуетесь плохими татуировками?

Кирби Фаррелл: Меня интересуют главным образом то, что вы бы назвали «антропологией самооценки и идентичности». И я считаю татуировки способом, который люди используют, чтобы попытаться почувствовать себя значимыми в мире. Я много работаю с Эрнестом Беккер. Вы когда-нибудь слышали о его книге? Я думаю, он получил Пулитцеровскую премию за неё, она называется «Отрицание смерти».

Да, я слышал о ней.

Его основной аргумент в том, что мы уникальны среди животных, потому что мы обременены осознанием будущего, бесполезности, смерти, и так далее. Мы постоянно разрабатываем оборону. Культура — это защита от чувства обременения или бесполезности или обреченности. Культуры полны ценностей и красоты, которые могут дать вам чувство, что ваша жизнь значима и имеет продолжительный смысл, даже если вы знаете, что это временно. Таким образом, можно сказать, что татуировки — культурные выражения героизма или индивидуальности.

Так как это связано с эпидемией плохих татуировок?

Я думаю, многие люди скажут, что они сделали бы татуировку как напоминание, чтобы помнить какого-то человека или событие. Например, татуировка со словами из песни. Фразы, конечно, оказываются невероятно избитыми клише. Так они призывают вас быть сильной личностью, подражая всем другим животным, которые также помещают клише на своей коже.

Так где же эти два пути пересекаются, где, с одной стороны, люди хотят сделать что-то, что показывает их чувство собственной значимости и самовыражения, но в конечном итоге делают прямо противоположное, получая то, что мы называем «плохой татуировкой», или «клише татуировкой»?

Я думаю, что фантазия быть особенным и уникальным и важным и героическим, о которой мы говорили, осложняется проживанием в культуре, которая восхваляет эти ценности. Мы постоянно бомбим другие страны для того, чтобы сохранить нашу «свободу», которая, предположительно, означает индивидуальность. Но в то же время, наша культура достаточно конформистская. Бизнесы постоянно пытаются запечатлеть бренд в сознании общественности. Так, например, если вы делаете татуировку с таким ничтожным клише из поп-песни, как «Я буду любить тебя вечно», или «Не будь подражателем» или что-то ещё, в сущности, вы брендируете себя промышленным развлечением, потому что рок-группы, как мы знаем, в основном являются машинами для зарабатывания денег, подкреплённые моделями, которые являются успешными и эффективными в индустрии развлечений.

Итак, почему люди это делают?

Во-первых, мы невероятно социальные животные. Вы должны иметь в виду, что собственная личность не вещь. Это событие. Когда вы находитесь в глубоком сне, личности на самом деле не существует. Нейрохимии личности не существует. Так что, с этой точки зрения, мы чувствуем себя наиболее реальными, когда другие люди подтверждают нас, и обнадёживают нас, и укрепляют нашу личность. Во всех социальных ритуалах, через которые вы проходите, когда говорите «Привет, как дела? Хорошо, как ты?», вы, на самом деле, не ожидаете услышать какую-либо личную информацию. Это, на самом деле, просто подтверждение того, что вы оба существуете и признаёте друг друга. Так что, в каком-то смысле, татуировки действуют похожим образом. Они привлекают к вам внимание и заставляют вас чувствовать себя реальным, особенно, если внимание заставляет вас чувствовать себя членом огромной группы. Татуировки говорят вам, что вы один из племени татуированных людей, которые действительно красивы и значительны. Вы даже можете разделять символы с кем-то ещё! И в то же время, из-за явления брендинга, это заставляет вас чувствовать себя умнее, чем следующий парень, который не знает достаточно, чтобы купить ваш конкретный продукт, или вашу конкретную одежду.

«Культура постоянно искушает нас фантазиями уникальности и героизма».

Складывается впечатление, что вы саму культуру считаете клише. Таким образом, в попытке подражать социальной культуре, мы делаем эти плохие татуировки.

Культура постоянно искушает нас фантазиями уникальности и героизма. Вас искушают купить что-то вроде нового BMW, потому что он обещает вам чувство героизма на улице. Вы выделяетесь из толпы. Толпа — просто обычные люди, они когда-нибудь умрут и будут забыты. Но все смотрят на вас, вы в центре внимания, вы герой. И в то же время, если вы немного поменяете перспективу, они заставляют обычных людей думать, что поклоняться герою нормально. Вас пригласили выделить из толпы и восхищаться богатыми, смелыми, престижными, и если вы восхищаетесь ими, это становится «моей музыкой» или «моей прической» или «моими продуктами». В действительности, вы разделяете гламур с фетишистской властью предмета, которым вы восхищаетесь.

Итак, вы говорите, что мы как бы обманом втянуты в движение поклонения социальному герою.

Ну, «обманом» или нет, вероятно, зависит от того, насколько клише и принадлежность для вас важны. Подобно тому, если вы хотите сделать татуировку со строкой из вашей любимой песни, почти наверняка, вы чувствуете своего рода эмоциональное возбуждение и восхищение этой песней. Своеобразный тёплый, романтический экстаз. Вы слышите, как люди говорят: «Это имеет особое значение для меня». Это своего рода эмоциональный ореол вокруг этого объекта.

Почему это даёт чувство значимости нашей самоидентификации?

Я думаю, что в значительной степени люди боятся будущего и цепляются за какой-то знакомый ритуал, некоторый знакомый слоган, некоторое знакомое клише, которое они считают значимым. Это вроде как одеяло безопасности, дающее жизни смысл в период, когда, может быть, ваш боевой дух под давлением, или вы действительно воодушевлены чем-то хорошим. Но дело в том, что, в любом случае, клише вам не кажется клише. Кажется, что оно, имеет какой-то особый смысл.

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Ок, поменяю тему немного: Татуировки существуют в течение тысячи лет, мы даже находили ранних людей с татуировками. Как вы думаете, есть что-то присущее человеческой природе из-за чего мы хотим сделать татуировку?

Конечно. Тело, найденное замерзшим и сохранившееся в Альпах, которому, я думаю, около 5000 лет (оно в музее в Италии, вы можете зайти и поздороваться), последние исследования показывают, что его тело имеет несколько татуировок на коже. Они, как правило, абстрактны. Основываясь на их местоположении, было сделано предположение, что они были сделаны, чтобы отвлечь от таких неприятных физических особенностей, как артрит. Или, может быть, у них есть какай-то магическая значимость. Если подумать об этом, с определенной точки зрения, так как всё наше поведение, как правило, очень волшебное в некоторых отношениях. Представление, что есть какая-то особая сила в ваших символах, в слоганах, в вашем бренде, что каким-то образом поднимает настроение, заставляет вас чувствовать себя сильнее, более способным, лучше.

Вы думаете, что это нечто является частью человечества?

Конечно. Как люди, мы регулярно находимся на грани экзистенциальной паники. Беккер говорит, что если бы вы увидели мир реалистично, насколько вы уязвимы и полностью незначительны, с точки зрения космоса, вы бы сошли с ума. Поэтому вам постоянно нужны истории, которые укрепляют вашу самооценку и заставляют вас чувствовать себя значительным, что конечно, обеспечивает культура.

То есть, плохие татуировки являются таким механизмом самозащиты.

Именно. Его физические и художественные представления ценностей, с которыми вы можете себя идентифицировать. Мы сейчас живём в мире, где есть вид повторяющегося, внезапного расизма, который мы на самом деле не видели с 1960-го года или даже со времён гражданской войны. Рабочие условия крайне наказывающие, требующие, и обезличивающие для людей на дне. Вы не чувствуете собственного права на личность. Поэтому люди чувствуют особую потребность найти свою собственную волшебную поддержку для вещей, с которыми культура на самом деле не особо помогает. Вы видите деньги и травмы, и смерть, и чувство вины, а люди хотят чувствовать себя в безопасности и что они во главе мира, в плане личной самооценки и благополучия.

Много татуировок, кажутся, недальновидными. Как люди объясняют постоянство татуировки по отношению к своей собственной смертности?

Много людей, особенно когда они молоды, думают, что они будут вечно молодыми. Ведь, если магия, о которой мы говорим, в культуре реально работает, вы можете чувствовать себя непобедимым и бессмертным, так сказать. И это своего рода клише, что подростки представляют, что они будут жить вечно; вот почему они принимают сумасшедшие риски, принимают наркотики и так далее. Они не могут себе представить, что они вырастут и будут выглядеть иначе, чем культурный идеал. Вам никогда не придётся беспокоиться о болезни, немощности или неприятностях. Вам никогда не придётся беспокоиться о старости и принятии уменьшенных перспектив, уменьшенных полномочий, уменьшенных фантазий.

Как думаете, это реакция на страх или это реальная неосознанность из-за молодости?

А, вы не думаете, что дело и в том, и в том?

Полагаю, что так.

Вы боитесь, но вы не хотите признать, что вы боитесь, потому что это может привести к повреждению хрупкой морали. Поврежденная мораль делает вас менее эффективным, менее защищённым, менее продуктивным, и т.д. Поэтому вы просто отрицаете, что вы боитесь. Наверное, основным механизмом культуры является делать вид, что всё просто отлично и вы не боитесь.

Но, мы действительно боимся.

Да, конечно. Вы имеете дело с моментом, в котором люди кажутся настолько нуждающимися в самооценке и одобрении и уверенности, что они готовы сказать и сделать действительно странные, или глупые вещи, потому что это заставляет их чувствовать себя другими. Это заставляет их чувствовать себя уникальными, значимыми, живыми.

Вы можете найти последнюю книгу Кирби Фаррела, «Психология Отказа: Безумный стиль в американской культуре», здесь.

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