Как я cлучайно попал в порно

Люк-Кристофер Дэвис

От обычного человека к порнозвезде – путь, который ждёт тех, кто проходит кастинг на диване и снимает на камеру своё семяизвержение. А вот у простого студента-физика Люка-Кристофера Дэвиса из Университета Суонси всё произошло как в сказке. За год пребывания в Испании режиссёр Эрика Ласт полностью перевернула его жизнь и сняла его в двух своих фильмах.

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Люк-Кристофер уже вернулся в Великобританию, но кроме биографии на сайте Эрики, где сказано, что он «танцует и посещает университет в свободное от соблазнений своей прекрасной улыбкой время», мне ничего неизвестно о нём и о том, как его случайно занесло в порно. Так что я позвонила ему, чтобы поговорить.

VICE: Привет, Люк-Кристофер. Как это всё с тобой произошло?

Люк-Кристофер Дэвис: Я был в Барселоне на вечеринке со своими друзьями, и эта женщина подошла ко мне и спросила модель ли я или актёр. Я сказал, что я – просто студент. Затем она попросила меня сняться в порнофильме.

Она сказала, что она нашла в тебе такого особенного?

Да, да. Она была уверена, что я работаю моделью. Она сказала: «О, ты очень симпатичный. Ты модель или актёр?» Я на самом деле часто слышу такое везде, где я бываю [смеётся].

Серьёзно?

Да. Сейчас я работаю в баре и все мои клиенты спрашивают у меня. Они фотографируются со мной. Это довольно забавно.

О чём ты подумал, когда она предложила тебе это?

Я совсем не удивился, честно говоря. Я рассматривал это как возможность немного, как бы сказать, весело провести время [смеётся]. Я подошёл к этому делу с умом: «Чего мне это будет стоить?» Я должен был оценить риски и безопасность затеи. Она рассказала о своей компании и ничего не вызвало моих подозрений. Выглядело как что-то довольно качественное. К тому же, полностью феминистская компания, так что я был впечатлён.

Ты когда-нибудь делал что-то подобное?

Да, на самом деле – я немного занимался стриптизом. Однажды девушка спросила, могу ли я показать стриптиз на девичнике её подруги. Я подумал, что они просто шутят, но в конечном итоге я сделал это, и потом ещё приходилось. Это тоже было довольно весело.

Ты когда-нибудь думал о том, чтобы сниматься в порно до предложения Эрики?

Конечно, этот вопрос возникает у каждого мужчины. Каждый мужчина или, по крайней мере, 90 процентов мужчин, которые смотрят порно – представляют себя порнозвездой и свою жизнь в образе порно звезды. Это обычное дело. Так что, это всегда крутилось у меня в голове, но я никогда серьёзно об этом не думал. Я бы никогда не хотел сниматься в ширпотребном порно, вы знаете, типа с Джеймсом Дином. Мне нравится идея качественного порно кино в HD, это эротично. Это не просто секс на камеру. Там есть настоящая история, существует химия между исполнителями.

Могу я спросить, сколько денег тебе предложили?

На самом деле, мне не разрешается обсуждать этот вопрос. Я могу только сказать, что это больше, чем 700 долларов – это всё, что я могу сказать.

Расскажи мне о съёмках. Ты чувствовал стыд или смущение?

Нет, нет. Мне очень комфортно в моем теле и с самим собой. Я думаю, что моя уверенность в себе – результат моего мировоззрения. Я считаю, что мы всего лишь люди. Я начал заниматься этим, потому что для меня это только механика тела – секс на камеру. Вы знаете, это не так страшно. Некоторые люди, возможно, подумали бы: «О Боже мой, они же увидят меня голым». Но это всего лишь человеческое тело, и в конце концов ничего больше.

Существовал ли сценарий, которому вы должны были следовать?

Да, в том смысле, что за фильмом [Эрики] всегда есть идея. Например, в фильме «Перед тем, как придут гости» идея заключалась в том, что пара, которая ждёт гостей на вечеринку, занимается сексом перед приходом гостей. Это и есть идея, ещё есть текст и мои слова, которые я должен говорить. Однако, детальный сценарий не пишется. Многое – это импровизация и особая химия между двумя исполнителями.

Вы получали конкретные инструкции или руководства по сексу?

Они были. Но опять же, озвучивается идея, что-то вроде: «Двигайся в этом положении», а все остальное зависит от исполнителей как сделать так, чтобы все было естественно, или добавить выражения лица для камеры. И вы делаете это снова и снова. Это очень отличается от нормального секса в том, что процесс управляется извне, но не полностью .

Ты представлял порно, которое ты смотрел перед сьёмками?

Нет, нет, нет. Я не самый большой любитель порно. Если честно, я просто стал актёром порно. Я представил себе, что актриса, которая играла мою жену, и есть моя жена, и что мы на диване, и просто занимался делом.

То есть, ты не использовал движения и сцены из других порно?

Я вёл себя [смеётся], наверное, просто естественно. Фишка в том, что нельзя притворяться, движения тела должны быть природными, то есть делать то, что вы обычно делаете в такой ситуации. Режиссёр заметит любую неискренность. Так что я просто делал то, что чувствовал.

Тебе понравился результат съёмок?

Они показали мне трейлер, как только он был готов, и я не чувствовал себя неловко, когда смотрел его. Мне кажется, что у меня получилось. Я думаю, что сделал свою работу хорошо.

Что думают девушки о том, что ты – порнозвезда?

Я не говорю это девушкам вот так сразу. Я не говорю: «Привет, меня зовут Люк и я снимаюсь в порно». Некоторые девушки на самом деле смущаются. Я думаю, что многих девушек я смущаю, в любом случае, потому что я уверен в себе, и физически я – довольно соблазнительный.

Что подумали коллеги, когда ты вернулся на свою работу в баре?

Они не возражают, ты знаешь. Они знают, что я искренний парень. Просто произошло что-то новенькое со мной. Для них это, понятно, удивительно, или это их шокирует, но они не отворачиваются от меня. Некоторые говорят, что я сумасшедший.

Ты собираешься совмещать это со своим обучением?

Может быть. Сейчас я просто сосредоточился на учёбе, физике и всякое такое. Но я мог бы вернуться в Барселону или куда-нибудь ещё, где можно этим опять заняться.

Ты бы снимался в порно в Великобритании?

Хм. Это зависит от того, какое порно. В случае с Барселоной, это была уникальная компания. Если бы кто-то подошёл ко мне и предложил качественный фильм, или … ты знаешь, я не хочу ничего любительского. Я предпочитаю качественные фильмы.

У тебя есть другие карьерные планы?

Я думал про работу актёром, потому что я очень уверенно работаю на камеру, и у меня есть некоторые практические навыки, так что, это возможно. Кроме этого, я, возможно, буду работать в академической среде или заниматься исследованиями, или наукой, но я всегда буду открыт для других возможностей. Я очень амбициозный человек, поэтому я всегда стараюсь преуспеть в том, что делаю.

Удачи тебе в том, что ты выберешь. Всего хорошего, Люк-Кристофер.

@hannahrosewens