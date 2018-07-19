Администрация Трампа разлучила 3-летнего ребёнка с отцом, легально пересёкшим границу

ЭЛОЙ, Аризона — Спустя два дня после подачи просьбы об убежище на мосту, соединяющем Рейносу (Мексика) с Мак-Алленом (Техас), Хосе сидел в ледяном зале ожидания со своим 3-летним сыном, как вдруг туда вошли сотрудники миграционной службы.

Они схватили маленького Хосесито и заявили, что отведут его в уборную. Они так его и не вернули.

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«Я никогда не думал, что меня разлучат с сыном, – сказал об этом дне в середине мая Хосе, 27-летний уроженец Гондураса. – Даже не представлял себе такого».

«Это было очень тяжело, ничего более тяжёлого со мной не случалось».

В следующий раз Хосе увидел своего ребёнка, когда они воссоединились в региональном управлении ICE в Финиксе во вторник – последний день согласно решению суда для возвращения правительством детей до 5 лет, разлучённых с родителями на границе из-за политики «нулевой толерантности» к нелегальной иммиграции, проводимой администрацией Трампа.

Но вопрос заключается в том, почему Хосе вообще разлучили с Хосесито. Администрация Трампа неоднократно заявляла, что мигранты, легально являющиеся на границу и просящие об убежище, не будут разлучены с детьми.

«DHS не разделяет семьи, ищущие убежища на законных основаниях в пунктах пропуска через границу», – заявила министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен на пресс-конференции Белого дома 18 июня.

«Существует верный способ избежать разлуки с детьми, а именно – явиться на пункт пропуска через границу», – заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар на пресс-конференции 5 июля.

ЗАКОННЫЙ ВЪЕЗД

Хосе не привлекался к ответственности за незаконное проникновение на территорию страны, как привлекались тысячи других родителей из-за этой политики, но правительство всё равно разлучило его с ребёнком, и он такой не один. L.A. Times отметила несколько случаев, похожих на случай Хосе, когда семьи, искавшие убежища в пунктах пропуска через границу, были разделены и задержаны. Началось это ещё в прошлом году, до того как в апреле вступила в силу политика «нулевой толерантности».

Служба таможенного и пограничного контроля США сообщила газете, что с мая было разделено в пунктах пропуска через границу всего семь семей, а на неоднократные просьбы VICE News сообщить, почему чиновники разлучили Хосе с сыном, в данном органе не ответили.

Хосе уже получил приказ о высылке из страны, из-за которого Служба таможенного и пограничного контроля, возможно, и решила разлучить его с сыном. Он дал разрешение на проверку данных, необходимую, чтобы вернуть сына и принять участие в групповом иске, поданном ACLU, дабы вернуть родителям почти 3000 детей-мигрантов.

26 июня окружной прокурор США Дана Сабро из Сан-Диего назвала случаи, подобные случаю Хосе, «если не преднамеренным, то как минимум халатным разделением семей, которые на законных основаниях являются в пункт пропуска через границу, а не только тех, кто проникает в страну нелегально», и издала приказ о воссоединении всех детей с родителями до конца июля.

ОБОСНОВАННЫЙ СТРАХ

Между тем в июне сотрудники миграционной службы провели с Хосе собеседование под арестом и решили, что его страх вернуться в Гондурас обоснован. Это значит, что его дело о поиске убежища продвинется дальше. Хосе и его сын бежали из Гондураса после того, как несколько членов их семьи были убиты организованной преступной группировкой и члены этой же группировки пригрозили убить Хосе, как сообщает его адвокат, Грейс Уиллис из Southern Poverty Law Center.

Иммиграционная и таможенная полиция США пять раз переводила Хосе в разные изоляторы (однажды он оказался в самой Джорджии), пока он в конце июня не оказался в Элойском изоляторе неподалёку от Финикса. За два месяца разлуки Хосе с сыном связались всего один раз благодаря видеозвонку, но Хосесито в свои три года не мог очень хорошо пообщаться.

«Во время видеозвонка я просто смотрел, как он играл».

«Во время видеозвонка я просто смотрел, как он играл, – рассказал Хосе. – Единственный раз, когда я его видел».

Во вторник, спустя два месяца после того, как госслужащие забрали Хосесито у Хосе в Техасе, отец с сыном воссоединились в региональном управлении ICE в Финиксе. Хосесито – один из 102 детей в возрасте до 5 лет, которые должны были воссоединиться с родителями до вторника, согласно решению суда. Всего 34 ребёнка смогли увидеть родителей во вторник из-за проблем, объяснённых анализами ДНК и нахождением разделённых семей.

Eloy Detention Center, Eloy, Arizona (Photo: Ani Ucar, VICE News)

Во вторник в ответ на вопрос о том, почему правительство не уложилось в срок с большинством самых младших детей, на которых распространялось действие приказа, президент Трамп заявил: «Ну, я знаю решение: надо сказать людям, пусть не едут в нашу страну нелегально. Вот вам решение».

До 26 июля правительство обязано воссоединить с родителями почти 3000 детей в возрасте от 5 лет.

Сразу после освобождения во вторник после обеда Хосе и Хосесито сели в автобус Greyhound для трёхдневной поездки из Финикса в Вашингтон, где живёт зять Хосе и куда они направлялись изначально. Зять и купил билет за 200 долларов, когда услышал, что отец с сыном вот-вот воссоединятся и выйдут на свободу.

«Он наверняка подумал, что я его бросил».

«Видишь самолёты, сынок? – спросил Хосе, пока они ждали отъезда автобуса возле автовокзала в Финиксе, посмотрев на Хосесито, а затем показав на небо. – Видел вон тот, большой?»



Хосесито стоял внизу, глядя большими карими глазами на игрушечный грузовик среди гравия.

На первой технической остановке во Флагстаффе (Аризона) Хосе, которому теперь приходится носить электронный браслет на ноге, признался VICE News, что боится, как бы эта разлука не повредила его сыну в долгосрочной перспективе.

«Я просто думаю, что мне надо отвести его к психологу, – сказал он, держа зевающего Хосесито. – Он запутался из-за пережитого одиночества без отцовской или материнской любви. О нём забыли. Он наверняка подумал, что я его бросил. Иногда дети заболевают от такого отчаяния. Заболевают».

Изображение на обложке: Трёхлетний Хосесито играет с игрушкой рядом с пакетом личных вещей в изоляторе ICE в Финиксе, где он воссоединился с отцом после двухмесячной разлуки. (VICE News)



ПОПРАВКА (11 июня, 17:10): В более ранней редакции этого материала было неправильно указано место, в котором воссоединились Хосе и Хосесито. Это произошло в региональном ICE в Финиксе, а не в Элойском изоляторе.

Эта статья первоначально появилась на VICE US.