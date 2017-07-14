Адвокат Трампа по России посылает незнакомца в электронной переписке

Марк Касовиц – адвокат Дональда Трампа, нанятый для рассмотрения российского дела – работа, которая можно было бы предположить, потребовала бы проверки на безопасность, учитывая, что она связана с вероятно очень большим количеством секретной информации. Но он не планирует получать разрешение, согласно статье в ProPublica, в которой утверждается, что у Касовица была история со злоупотреблением алкоголем и употреблением алкоголя на работе, что затрудняет процесс оформления заявления.

Касовиц усиленно отрицал эту историю. «Он не приходил в офис в состоянии алкогольного опьянения, адвокатам не приходилось идти в ресторан через улицу в течение рабочего дня, чтобы проконсультироваться с Касовицем по вопросам работы, поскольку во время работы он пил и ел», – говорится в заявлении представителя.



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Но есть или нет у Касовица проблемы с алкоголем, у него определенно есть проблемы с электронной почтой. После того, как история распространилась, человек, не имевший отношения к Касовицу, отправил на электронную почту адвоката письмо с просьбой уйти в отставку. В течение нескольких секунд адвокат ответил: «Пошёл ты на ху*».



«Позвони мне», – писал он в следующем электронном письме. «Не бойся, ты, кусок дерьма. Давай. Если ты не позвонишь, ты просто боишься. Я уже знаю, где ты живешь. Ты можешь позвонить мне. Ты меня ещё увидишь, я обещаю тебе, старик».



И затем в следующем послании: «Я еврей, я полагаю, ты тоже. Не бойся, позвони мне».

Честно говоря, стоит прочитать всю переписку, проверенную ProPublica, путем сверки серверов электронной почты и IP-адресов, с которых их отправили.

В заявлении, направленном репортеру Рози Грей из Atlantic, представитель Касовица сказал, что адвокат намерен извиниться за его «несоответствующий» ответ на первоначальное письмо, которое «пришло в конце долгого дня».



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