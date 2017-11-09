Актриса Кристина Коэн обвинила Эда Вествика в изнасиловании

Актер Эд Вествик отреагировал на обвинение в том, что три года назад он изнасиловал актрису Кристину Коэн в своей квартире.



В своем посте на Facebook, опубликованном в понедельник, Коэн отметила, что встречалась с мужчиной, которого она называет «продюсером». Как она пишет, этот человек дружил с актером из «Сплетницы», и он привез Коэн к нему домой. «Я хотела уйти, когда Эд предложил всем нам «потрахаться», – заявила она, добавив, что продюсер «не хотел, чтобы Эд чувствовал себя неловко, если они уйдут», прежде чем «Эд предложил [ей] вздремнуть в спальне для гостей».

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По словам Кристины Коэн, ее разбудил Вествик, «пальцы которого вошли внутрь меня».

«Я сказала ему остановиться, но он был силен», – написала она. «Я боролась с ним изо всех сил, как только могла, но он схватил меня за руки, встряхнул меня и сказал, что хочет меня трахнуть. Я была парализована и испугана. Я не могла говорить, и не могла больше двигаться. Он изнасиловал меня».

«Продюсер свалил вину на меня, сказав, что я активно участвовала в этом. Он сказал, что я не должна ничего рассказывать, потому что у Эда есть люди, которые доберутся до меня, уничтожат меня, и что я могу забыть о актерской карьере. По его словам, мне ни за что не удастся всем рассказать, что Эд «изнасиловал» меня, и что не стоит становиться «той девушкой».

https://twitter.com/EdWestwick/status/927940546382913536

Вествик ответил на обвинение кратким заявлением в Twitter, сказав: «Я не знаю эту женщину. Я никогда никого каким бы то ни было образом не принуждал. И, конечно, никогда не насиловал».



Заявление Коэна появилось на фоне продолжающихся в киноиндустрии обвинений в сексуальных насилиях согласно которым несколько женщин утверждают, что подвергались преследованиям или нападениям со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна; ряд мужчин утверждают, что они подвергались преследованию или нападению со стороны Кевина Спейси; а «сотни» женщин обвиняют в сексуальных домогательствах или нападениях директора Джеймса Тобака.