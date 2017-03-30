Странные вещи, которые люди делают с кремированными останками своих родственников

Сейчас существует великое множество способов быть мёртвым.



Вас можно посадить как дерево или превратить в ювелирное украшение. Можно заказать своё изображение в виде невероятно стрёмного 3 D -бюста. Если вы создали нечто, что на самом деле кого-то заинтересовало, можно предпочесть превращение в собственное творение, как это случилось с создателем фрисби Уолтером Моррисоном или Фредом Бауэром, изобретателем баночки Pringles. Вас можно положить в гелиевый шарик и запустить в атмосферу. Можно даже в космос запустить – просто так, смеха ради.

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Из-за таких факторов, как стоимость, религиозная принадлежность и желание персонализации, всё больше и больше людей уходят от традиционных похорон к кремации (в Северной Америке частота кремации выросла в два раза с 2000 года, а к 2019 году ожидается, что этим вариантом воспользуются 75 процентов канадцев), и в результате диапазон вариантов после кремации стал как никогда обширен.

Но не верьте нам на слово. Ниже собраны истории людей, которые предпочли попрощаться множеством интересных способов, размещая свой пепел в чём угодно от плюшевых мишек до ружейных гильз и чего-то вроде наименее аппетитной чашки чая в мире.

Потому что, хотя жить в наше время неоспоримо интересно, на самом деле сейчас также довольно интересно быть мёртвым.

«Я просто хотела от этого избавиться»

Моя бабушка ушла из жизни, когда мне было лет 14-15, и она договорилась обо всём для себя заранее. Она хотела, чтобы её кремировали, и она выбрала урну, но, когда мои родные её получили, она смахивала на этакий ужасный мраморный тостер. И мы подумали: «О Господи. Что нам с этим делать?»



Мы уважали нашу бабушку и любили её, но она была очень сложной женщиной. Мы не собирались ставить её на каминную полку или делать что-то подобное. Мы посыпали её пеплом розовые кусты в саду на заднем дворе (эти кусты погибли следующей же весной), а затем эта отвратительная урна, которая не нравилась никому из нас, оказалась в гараже. Потом же пришёл рождественский сезон, и мне пришлось отправиться на такую вечеринку, где надо играть в дурацкую игру, в которой можно в несколько этапов красть чужие подарки. А затем вам остаётся то, что оказалось у вас в конце. С деньгами, когда я была подростком, всегда было туго, и я, обладая мрачным чувством юмора, подумала: «Ой, блин. Я однозначно принесу это».

Люди весь вечер пытались разобраться с тем, что это такое. «Ой, да этим, наверно, двери подпирают». А я не говорила ни слова. Я знала, что к ней, зная правду, никто не прикоснётся. Но я просто хотела избавиться от этой штуки. И конечно же, под конец, когда она в кои-то веки у кого-то оказалась, я рассказала им, что это такое, и они – закономерно – были совершенно потрясены.

Вот так мы и избавились от бабушкиной урны.

— Сильвия, 29 лет*

Фото взято у пользователя Flickr 29647084@N06

Чай на двоих

Когда я была моложе, у меня умер дедушка, и мы в соответствии с его желаниями провели буддистский ритуал, во время которого замочили его пепел в святой воде и пели молитвы на санскрите. Замочив его пепел, мы все пообещали стать лучше как люди и выпили чай. Вкус был такой, какой и можно было ожидать: мускусный и меловой, как будто кто-то положил в воду сигаретный пепел.



—Чанти, 26 лет

«Ей на самом деле были не по душе урны»

Моя мама умерла три месяца назад от рака яичников. Когда мы об этом узнали, я была беременна уже шесть недель, а спустя три месяца её не стало. Ей на самом деле были не по душе урны – её нельзя было запихнуть в такой затхлый старый предмет, – и я занялась поиском в Интернете, просто чтобы увидеть, что бывает, и наткнулась на CamiBear [сайт, на котором пепел кладут в персонализированного плюшевого мишку], и мне подумалось: «Ой, да это же как раз для мамы». Она всегда очень любила милые маленькие вещицы. Игрушечных мишек и тому подобное. Мне 41, и моя мама всё равно постоянно покупала мне игрушечных мишек – по сути, до самой своей болезни. Так что это было совершенно идеально.

В данный момент он сидит у меня на кровати (не знаю, почему, но мне кажется, что это он, мальчик), но если туда заберётся ребёнок, я, наверное, положу его в кроватку. Она очень хотела внуков. И поэтому возможность сделать так, чтобы ребёнок был недалеко от мишки, – это очень важно. Иногда просто бывает нужна мама, а теперь есть мишка, с которым можно обниматься в случае необходимости.

—Джиллиан, 41 год

Выстрелы

В ноябре прошлого года наша компашка зарядила пепел нашего хорошего друга в ружейные гильзы и выстрелила ими на стрельбище в местном стрелковом клубе. Он всегда очень любил стрелять, а по выходным участвовал в Cowboy Action Shooting [соревнованиях с применением ружей и пистолетов, на которых участники одеты в старинные ковбойские костюмы]. Также он обучил множество стрелков – лет, наверно, за 30 или 40.

Фото взято у пользователя Flickr formatc1

А когда его не стало, мы устроили праздник жизни в стрелковом клубе Silverton Trap and Skeet Club, и на нём нас было человек 30 с ружьями. И кто-то зарядил его пепел в ружейные гильзы. Каждому из нас досталось по две гильзы, мы стали в ряд и прошли от одного конца ряда к другому; каждый из нас выстрелил по разу, а затем, добравшись до конца, мы прошли в противоположном направлении. Каждый из нас дважды выстрелил гильзой с его пеплом, и таким образом мы смогли развеять его над стрельбищем.



Я не знаю точно, чья это была идея, но подозреваю, что здесь без него не обошлось.

—Боб, 71 год

Поездка

Я перевезла мамин пепел из Ванкувера в Квебек в большой сумке Louis Vuitton.

За несколько лет до этого я узнала, что человеческий пепел, остающийся после кремации, считается биологической опасностью (во время перевозки матери одной из моих подруг в её ручной клади нас останавливала охрана), и поэтому, вместо того, чтобы разбираться со всеми бумагами, я решила арендовать машину и поехать туда. Я сложила большую красную деревянную коробку, в которой был мамин пепел, в её сумку, поставила сумку на пассажирское сиденье – и вперёд. В каком-то смысле это был очень сильный катарсис. Я заехала за другом в Реджайне, а спустя несколько дней он, наконец-то, спросил, что находится в коробке, которую я каждый день таскаю к машине и из машины (на тот момент он ехал на заднем сиденье).

Когда я сказала: «Ой, да это же мама», он, кажется, побледнел. Когда я спросила, будет ли ему лучше, если я положу её в багажник, он, кажется, побледнел ещё больше. «Не думаю, что она в любом случае будет против, – сказала я ему. – Она едет в «Луи Виттоне» и кажется счастливой». На следующем привале я положила её в багажник. С другом мы расстались в Торонто, а с мамой поехали дальше, в Квебек. Думаю, она была рада вернуть себе сиденье.

—Тара, 32 года

Как Лебовски

В моём детстве одна вполне стандартная церемония развеивания пепла пошла наперекосяк: моя бабушка осыпала моего брата дедушкой.



Она высыпала пепел с кормы лодки, а мой брат помогал ей стоять там так, чтобы не свалиться. Возможно, дело было в том, что ей недоставало двигательных навыков, чтобы действительно прицелиться, а может, в том, что лодка развернулась против ветра, который теперь дул прямо в лодку (вероятно, и то, и другое), но, как бы то ни было, мой брат оказался в пепле с ног до головы – на него высыпалась треть пепла, и он обрёл равномерный бежевый оттенок. Ситуация смахивала на тот момент в «Большом Лебовски». Я уверен, что моё воспоминание о том, как брат выкашливает большое облачко дедушки, будто в мультике или фильме, выдуманное, но оно всё равно меня забавляет. Вся эта история длилась до неловкого долго, и все в лодке, кроме бабушки, прекрасно осознавали, что происходит, и мы все одновременно смеялись и плакали.

После этого я спросил капитана лодки, можно ли шлангом смыть с палубы то, что осталось от дедушки. Полагаю, это было не нарочно, но осыпать живого человека мёртвым – это всё равно довольно странно.

—Брендан, 31 год

*Некоторые имена изменены.

Основное изображение взято у пользователя Flikr justthismoment

Джесси Дональдсон – автор из Ванкувера.