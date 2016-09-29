Слишком много женщин не знают, где у них влагалище

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По результатам недавнего опроса 1,000 британок, 44 процента женщин не смогли определить влагалище на медицинской иллюстрации женских половых органов. Ещё меньше смогли определить вульву – с этим заданием не справились 60 процентов. В общей сложности всего треть опрошенных женщин смогли правильно разместить шесть ярлыков (вульва, влагалище, шейка матки, матка, фаллопиевы трубы и яичники) на схеме.

Хотя масштаб этого невежества и может показаться невероятным, оно однозначно характерно не только для Великобритании. Менее масштабное исследование, проведённоена 236 студентах университетов в США в 2010 году, обнаружило, что 74 процента мужчин и 46 процентов женщин из опрошенных не смогли определить шейку матки, в то время как отыскать влагалище не смогли целых 80 процентов мужчин и 62 процента женщин, участвовавших в исследовании. Вместе с тем, 73 процента женщин и 56 процентов мужчин в когорте из США смогли определить клитор – по крайней мере, на схеме.

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Британский опрос был проведён этим летом по поручению Eve Appeal, британской благотворительной организации, распространяющей информацию о гинекологических раковых заболеваниях и финансирующей их исследование. Организация обеспокоена тем, что этот недостаток знаний о собственном теле у женщин подвергает их повышенному риску.

«Недостаток базовых знаний о женском организме внушает крайнее беспокойство, – заявила в пресс-релизе Трейси Майлз, медсестра-специалист по распространению сведений о гинекологических раковых заболеваниях из EveAppeal. – Как можно ожидать от женщин знания о том, чего опасаться в плане неожиданных изменений во влагалище или вульве, или знания признаков и симптомов гинекологического рака, если они не разбираются в собственных телах?»

Не все согласны с тем, что лексика так важна. «Хотя то, что так мало женщин обладают базовыми знаниями о собственном теле, внушает беспокойство, важнее, чтобы люди чувствовали себя комфортнее, разговаривая с врачом о своём теле независимо от того, знают ли они правильные названия частей тела, – заявила VICE Хелен Стокс-Лампард, представительница Королевского колледжа терапевтов в Великобритании. – Людям крайне важно понимать, что является нормальным для них самих, чтобы, заметив изменения в своём организме и здоровье, они осознавали их и обращались за помощью».

Половое воспитание входит в Национальную образовательную программу (обязательную программу преподавания) в школах Великобритании с 1993 года. Хотя небольшое количество школ оставляют за собой право отказаться от этого предмета, а родителям разрешено отказываться от занятий для своих детей, половым воспитанием на научной основе обеспечивается подавляющее большинство учащихся Великобритании. Несмотря на это, судя по всему, существует огромный пробел в базовых знаниях о репродуктивной анатомии и здоровье. Путаница повсюду, о чём свидетельствует заголовок, появившийся этим летом в популярном британском информационном агентстве TheIndependent: «Женщина заставила мужчину извиниться после удара по влагалищу».

Важнее всего, вероятно, знать собственное тело и что нормально для нас. А затем, может, нам всем следует просто расслабиться и наслаждаться своими репродуктивными органами, как бы мы их не называли?

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