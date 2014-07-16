Subreddit говорит вам насколько вы уродливы

Главная страница AmIUgly subreddit

У вас есть глубоко скрытые вопросы, связанные с неуверенностью в себе? Вы постоянно ищете признания со стороны членов семьи, коллег и персонала из сферы обслуживания? Вместо того, чтобы надоедать своей маме или друзьям на вашем Instagram, которые уже исчерпали себя комментируя ваши фотографии каждый раз, когда вы напрашиваетесь на комплименты, вам стоило бы побробовать ресурс AmIUgly subreddit. Это страница, которая позволяет размещать своё фото и немедленно получить честную ответную реакцию от более чем 40000 безликих незнакомцев.

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На мой взгляд, это сущий кошмар. Это словно ваше постельное ложе стояло бы в центре футбольного поля, а каждый зритель, швырялся бы укорами о вашей внешности. “Ты – жиропа!”, кричит одна. “У тебя глаза слишком далеко друг от друга!”, добавляет другой. “Лоб несоразмерен с остальной частью твоего лица”, говорит подписчик Brazzers в футболке Megadeath. “Но, если честно, твои сиськи в поряде”.

Если вы не страстный мазохист, это место, вроде бы, должно быть последним уголком Reddit, которое вам может захотется когда-либо посетить, а именно это место встречи для людей, которых вы никогда не встречали, чтобы они написали невероятно злой комментарий о вашем носе, такое себе кибер-кладбище собственного достоинства. Однако, несмотря на возможность быть честным без последствий, большинство анонимных комментариев на r/AmIUgly, на удивление, приятные.

“Я всегда честен. Я стараюсь, чтобы мои ответы были подробными и никогда в жизни не грубыми”, объясняет 37-летний американский Redditor, который часто посещает форум. “Моя главная мотивация [идея, в том, что] мои слова могут помочь скрасить чей-то день, или, возможно, дать им маленькую искру, которая даст им заряд позитива”.

В самом деле, в недавнем опросе более 70 г/AmIUgly пользователей, почти 60 процентов респондентов назвали форум “хорошим местом” для самооценки. Более половины сказали, что он повысил их уверенность, и 40 процентов сказали, что они были рады, наконец, получить честное мнение о своей внешности.

Будь то 21-летний Мэтью Тауерс из Южной Африки, который был в восторге от своего сравнения с Алексом Тёрнером (несомненно минус его невыносимое самодовольство и женскую причёску), или Кайлан, 21-летний американец, который был в экстазе от того, что его охарактеризовали как красивого, кажется, что у subreddit гораздо более позитивный эффект на жизни его пользователей, чем можно было бы ожидать. Чуть менее половины участников форума даже утверждают, что комментарии под их фотографиями помогли им улучшить их внешний вид.

Но почему люди размещают там фото, в первую очередь? Девяносто процентов респондентов загрузили свои ​​фото, потому что им было “любопытно”, а 80 процентов среди них утверждают, что они просто не осознавали, насколько они привлекательны. Это звучит как беспардонный нарциссизм, но в этом также есть смысл: можете ли вы действительно утверждать, что объективно оцениваете, насколько вы привлекательны для других? Несмотря на то, что одно исследование утверждает, что у людей наблюдается “склонность к необъективности” – согласно которой мы считаем наши собственные лица более привлекательными, чем на самом деле – для многих мужчин и женщин их внешность является причиной ежедневного беспокойства.

Йонас Брудин, 30-летний парень из Швеции, страдает от телесного дисморфического расстройства (ТДР) с 12 лет. Его побуждением разместить своё фото на r/AmIUgly было желание помочь другим, кто страдает от ТДР, но может ещё не знает об этом расстройстве. “ТДР заставляет меня постоянно быть чувствительным касательно моей внешности”, признался он. “Я просто не могу перестать думать о том, как я выгляжу. И ответ почти всегда тот же – уродливо “.

Йонас Брудин

Для Йонаса, г/AmIUgly стал местом, куда он смог обратиться за помощью в связи со своим состоянием, и возможностью самому помочь другим. “Я думаю, что г/AmIUgly может помочь людям с ТДР, если люди там искренние и неподдельные”, сказал он.

“Ваш лоб выглядит немного тяжелым, также как и ваш нос”, пишет один комментатор в ответ на фото Йонаса. Может показаться, что такие слова будут последними, которые человек с травматическим расстройством касательно своей внешности, хотел бы услышать, но он был очень благодарен.

“Я благодарен услышать, что люди указывают на некоторые детали, на которых я был зациклен почти 18 лет”, сказал он. “В прошлом, когда я указывал на то, что меня мучило, то люди говорили мне: “Нет, я ничего такого не вижу, ты в порядке”, это заставило меня чувствовать себя более сумасшедшим, чувствуя что мне лгут. Когда кто-то указывает на то, что я ненавижу в себе, то это совсем другой разговор. Правда – прекрасная вещь, и правда в том, что я вижу только детали, в то время как другие видят всего человека. То, что я не в состоянии был понять до недавнего времени, так это то, что все эти особенности, которые я вижу, действительно существуют, и люди также их видят, но они не воспринимают их так как я”.

Йонас не одинок. Ник, 16-летний парень из США, также страдает от ТДР и обратился к г/AmIUgly за помощью. “Некоторое время у меня возникали сомнения о своей внешности”, признался он. “Когда у меня случился нервный срыв по иной причине, первое, что я сделал, так это закрылся в ванной и устно терзал себя за свою внешность”.

Однако, в отличие от Йонаса, Ник не нашёл утешение в г/AmIUgly. “Я нахожу несколько ответов на мой пост излишне суровыми, особенно учитывая моё понимание, что многие люди с проблемами уверенности в себе размещают свои фото здесь”, сказал он, прежде чем добавить, что он был польщён комментаторами, которые сравнивали его с Райаном Гослингом. “Меня бы разрушило если бы меня назвали уродливым”, продолжил он. “Я бы не перенёс такого. Но любопытство взяло верх, и я разместил фото”.

В основном, мужчины пользуются ресурсом AmIUgly subreddit чаще женщин

Если вы прокрутите тексты на subreddit вы увидите, что за большинством сообщений стоят мужчины. Пользователь Santhonyj, 17-летний парень из США, который разместил фото одного лишь своего подбородка на форуме, также указывает, что мужчины должны соответствовать высоким стандартам красоты. “Важно быть привлекательным. Если у вас более 180 см роста, и вы белый мужчина с сильной линией подбородка, то у вас есть больше шансов стать генеральным директором”, говорит он. В то время как девушки могут обратиться к своим подругам за утешением или советом, редко можно услышать парней, критикующих свой внешний вид друг перед другом, так что естественно, что на г/AmIUgly наблюдается перекос в сторону мужчин.

Клэр-21- летняя девушка из США, впервые разместившая своё фото в 18 лет, когда у неё возникли вопросы с самооценкой – поделилась со мной своим опытом размещения фото на сайте. “Я услышала некоторую конструктивную критику, которая помогла мне сформировать свой ​​имидж”, говорит она. “Но также там попадались люди, которые были очень злы ко мне. Несколько человек обидно шутили о моей лошадиной улыбке, что до сих пор ещё сильно расстраивает меня. Мне было 18 лет. Я всё ещё развивалась умственно. Больно, что есть люди, которые явно знают какой юной я была и все же обзывали меня”.

Опыт Клэр и Ника из г/AmIUgly демонстрирует, что неудивительно, что среди комплиментов у сайта также есть тёмная сторона, и даже конструктивная критика может быть разрушительной для некоторых, особенно, для молодых пользователей сайта. Двенадцать процентов опрошенных в рамках недавнего опроса признали людей на subreddit “злыми”, а другие 15 процентов заявили, что комментарии, которые они получили понизили их уверенность в себе. Эти цифры могут показаться незначительными по сравнению с положительными отзывами, но всё же около 6000 человек покидает ресурс в хужем состоянии, чем, когда они только зарегистрировались.

Вряд ли это должно быть шоком, что люди посещают r/AmIUgly просто чтобы вести себя как мудаки с незнакомыми людьми. Но также отчасти неожиданно, что другие люди, частые посетители subreddit, любезно отзываются о внешности других людей. Эта страница предназначена, чтобы дать вам ответную реакцию о вас, но в конце концов, вы куда больше узнаёте о других, чем о себе.

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