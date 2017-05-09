В первом квир-спортзале Америки убрали зеркала, чтобы повысить инклюзивность

Наша внешность – один из важнейших аспектов нашей индивидуальной идентичности; мы используем свою внешность, чтобы выражать самые основные аспекты своего «я», в том числе представление своего гендера и сексуальности.



Поэтому, когда я услышала о квир-спортзале, внутри которого нет ни одного зеркала, мне нужно было увидеть его воочию.

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The Perfect Sidekick (также известный как «Квир-спортзал») – по словам его основательницы Натали Уэрты, первый ЛГБТК-спортзал в стране – это тренировочное пространство в Окленде, где с 2010 года поддерживают активность и сплачиваются более 150 местных квиров. «Наша задача – создавать счастливых, здоровых гомосексуалов (и да, гетеро тоже могут приходить), – как объяснила Уэрта в рекламном видео. – Если вы хотите подкачаться вместе с компашкой геев, вы нашли подходящий спортзал». Но этого мало – пространство Уэрты подрывает и оспаривает культуру спортзалов (а вместе с ней и культуру гей-спортзалов) так, как это сейчас делает мало кто другой.

Тренировка клиентов в The Perfect Sidekick. Фото любезно предоставлено Натали Уэртой

Разумеется, гей-спортзалы, известные в таком качестве как официально, так и скорее неофициально, существовали с незапамятных времён. Возможно, самым известных среди них является David Barton Gym (где «трансвеститы тренировались в туфлях на платформах», а «в раздевалках можно было кого-нибудь подцепить», как отметил «New York Times»), но от Сан-Франциско до Лос-Анжелеса и Чикаго, а также во всех остальных местах, гейская тусовка нормального размера с большой вероятностью будет заниматься спортом в «гейском» спортзале. Однако гомосексуалы представляют всего одну букву сводного термина «ЛГБТК». Инклюзивность же является сутью задачи The Perfect Sidekick, и то, что он достигает этой цели, становится очевидно после одного-единственного посещения этого пространства.



На занятии по фитнесу я увидела там, как люди любого телосложения и с любой гендерной презентацией собрались под одной крышей, чтобы поразмяться.

В таком месте, как The Perfect Sidekick, поражает не степень его инклюзивности – хотя эту инициативу в любом случае следует приветствовать, – а то, что его существование указывает, как мало другие спортзалы понимают квир-идентичность.

Нельзя сказать, что «нормальные» спортзалы как таковые не инклюзивны. Многие спортзалы по всей стране принимают клиентов с распростёртыми объятиями: Planet Fitness, как известно, заявляет, что является «зоной без осуждения», а Anytime Fitness, возможно, является «благосклонным, гостеприимным спортивным сообществом», но «стандартные» спортзалы на практике часто не работают таким образом. У людей, которые и без того могут чувствовать себя исключёнными или маргинализированными изо дня в день, повышенное эстетическое и физическое давление больших спортзалов может в итоге обострить эти чувства. Именно поэтому в The Perfect Sidekick нет зеркал: снимая акцент с эстетики фитнеса, спортзал снижает физическое давление.

Из этого несоответствия извлекает выгоду не только Уэрта. Целый ряд персональных ЛГБТК-тренеров рекламируют инклюзивность своих услуг, предлагая квир-клиентам подходящую для них помощь с ориентацией в спортзалах и тренировках. Хотя этот спортзал и не предназначен конкретно для ЛГБТК,City Gym в Канзас-Сити (Миссури) «был создан с мыслью о том, что спортзал должен быть не только местом для тренировок – он должен быть местом, в котором чувствуешь себя своим», как заявила его владелица Хейли Блэнд-Уолш в рекламном ролике, в центре внимания которого находится Джейкоб, трансгендерный посетитель, который говорит, что нашёл инклюзивное место для тренировок.

По мнению тренера из The Perfect Sidekick Кендры Кэмпбелл, тренировки в мейнстримовых спортзалах подвергали её воздействию гендерных предположений, которые люди строят, основываясь исключительно на эстетике. «Мне, особенно как лесбиянке, которая ближе к маскулинности, неловко приходить в [обычный] спортзал: на тебя все пялятся», – заявила Кэмпбелл. Она отметила, что лицам мужского пола с трудом давалось надлежащее взаимодействие с ней и что они пытались «панибратствовать» и завязывать отношения с ней в связи с тем, что они рассматривали как общую мужскую идентичность, хотя на самом деле идентичность Кэмпбелл не входит в эти рамки.

«Они хотят этой связи с другим мужчиной в спортзале, но не будут обязательно подходить к другим женщинам, без того, чтобы оценить их или залезть им в трусы», – заявила Кэмпбелл.

Будучи лесбиянкой с достаточно маскулинной презентацией (и женщиной, поднимающей штангу), Кэмпбелл бросает вызов предположениям общества о том, как тренируются квир-женщины (и не квир тоже), что они носят и как они выглядят. Она говорит, что в The Perfect Sidekick эти предположения отпадают. «Среда шикарна, – сказала Кэмпбелл. – Это место предоставляет пространство, в котором можно быть кем угодно. В конечном счёте вы здесь ради самого себя, и именно такими должны быть тренировки. А ещё получаешь отличное сообщество вне тренировок».

В случае Дэнни Себальоса, посещающего The Perfect Sidekick последние пять лет, объективация, которой он нередко может подвергаться в других дружественных к гомосексуалам спортзалах, заставила его искать альтернативы. Даже если «гей-спортзалы» являются дружественными к квирам, «менталитет раздевалок всё равно присутствует в полной мере, особенно у мужчин, – заявил Себальос. – Всегда важнее всего тот, кто больше, кто сильнее».

The Perfect Sidekick намеревается прежде всего обслуживать потребности квир-людей, в то же время стараясь признавать и поддерживать широкий спектр идентичностей. Тренеры перед началом работы с клиентами проходят подготовку в области чувствительности, в которой рассматриваются такие темы, как предпочтительные местоимения, просьба о разрешении дотронуться до чужого тела и изменение гендерной терминологии для повышения толерантности. Вместо того, чтобы «сказать, что [упражнение] «для настоящих мужиков», я скажу, что оно «для настоящих геев», – привела пример Кэмпбелл. – Очень важно всегда делать сознательное усилие с этой целью».

Каждому из нас легко чрезмерно упрощать, обобщать и подтачивать квир-идентичности независимо от того, как мы идентифицируем себя. Возможно, когда мы это делаем, это и не бросается в глаза, но когда мы это делаем – если мы строим предположения, к примеру, о чьей-либо гендерной идентичности или о том, с какой целью этот человек может тренироваться, – мы отметаем огромный спектр квир-идентичностей. Делать это на публике – это одно, но делая это в тренировочном пространстве, когда человек и без того уязвим, можно сделать человека невероятно беззащитным.

Такие спортзалы, как The Perfect Sidekick, надеются преодолеть этот пробел в знаниях и инклюзивности. Это более серьёзный вопрос, чем можно подумать, – его необходимо поднять, выдержать его тяжесть и научиться принимать медленное нарастание инклюзивности.

Камила Мартинес_Граната – автор из окрестностей Сан-Франциско.

