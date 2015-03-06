Художница из Амстердама занялась копкой туннелей, чтобы сбежать от современного мира

Вайнсма на BiennaleInterieur в Кортрейке, Бельгия. Фото Дельфино Систо Легнани

Леанне Вайнсма копает. Опытный дизайнер, живущая в Амстердаме, последние два года копает голыми руками туннели в центре города и по всей Европе. После дня копания Вайнсма засыпает свои туннели грязью и идёт домой. Её текущий проект «Побег» («Escape») проистекает из знакомого желания уйти от экрана компьютера, а также из человеческого инстинкта уйти в землю. В этом году Вайнсма пригласит всех желающих копать с ней туннели в Амстердаме, это будет своеобразной современной терапией. VICE пообщался с Вайнсма, чтобы узнать больше о её творчестве, её решении уйти в лес (а потом вернуться) и её увлечении копать дыры в земле.

VICE: Вы всегда занимались творчеством?

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Леанне Вайнсма: Я графический дизайнер. Я в основном занималась редакторской работой, но мне все равно сильно чего-то не хватало. Мне на самом деле нравится помогать людям с их проблемами, а в нашем большом мире хватает места для того, чтобы придумать что-то своё. Работа, которой я сейчас занята, по-настоящему независима, поэтому вы можете представлять себе, что я занимаюсь творчеством, но чувствую я себя до сих пор дизайнером, который, определённым образом создаёт структуру. Для меня всё ясно: история, которую я рассказываю, выражение себя или опыт, которые я пытаюсь визуализировать.

Когда вы начали свой проект?

Проект, из которого вырос этот [«Побег»], назывался «Обновление». В 2011-м или 2012-м году я переехала из Амстердама в хижину в лесу, потому что я была сыта городом по самое горло. В городе все от тебя чего-то ждут, каждый вечер происходят какие-то художественные мероприятия. Я не могла пройти по улице, чтобы не встретить друзей; я больше не была независимой. Мне нужно было сфокусироваться, поэтому я переехала одна, далеко, чтобы найти фокус для работы. Там я начала оцифровывать мой сад. Мне удалось хорошо сконцентрироваться в лесу, и я хотела каким-то образом поделиться этим настроением. У меня в лесу был доступ в интернет, и я подумала начать что-то типа блога, где смогла бы выставлять сканированные фото сада. Итак, я сделала кучу фотографий сада и отсканировала их. Можете найти много сходства [с «Побегом»], потому что сканирование – это тоже действие. Когда об этом думаешь, это глупо, так много работы, сидишь там на коленях. Но нужно было найти что-то. Конечно, вы уже поняли, что мне нужно было вернуться в город. Пребывание так далеко для художника является довольно скучным действием и отбирает вдохновение. Я очень соскучилась по импульсам и хаосу.

Сколько времени вы провели в лесу?

Всего шесть месяцев. После шести месяцев я вернулась в Амстердам, и таким образом родился «Побег». Это временный побег. Перебраться в хижину – это довольно поэтично, но туннели занимают всего один день, и вместо того, чтобы искать природу в лесу, я обнаружила природу прямо у себя под ногами в городе, копая. А в самом городе природы нет.

Когда я был в Амстердаме, то видел много красивых парков.

Парков? Возможно, но в Нидерландах почти нет, или давайте скажем, нет, природы. Всё спланировано. Если и есть кусочек природы, это потому что мы сказали: «Эй, нам нужна здесь природа». Поэтому это всё дизайн.

3D скантуннелей Вайнсмы. Сканы предоставлены Plan 3D Berlin

Как к вам пришла идея копать эти туннели?

Это была не совсем идея. Больше инстинкт, настроение. Я провела много исследований и много писала о неустойчивых временах в неустойчивом обществе. Я провела много интервью с друзьями и людьми по всему миру, людьми, которые как-то не могли привязаться к месту своего проживания, или людьми, которые по-настоящему испытывали страх что-либо пропустить, страх пропасть без вести. Мне действительно было интересно такое содержание, такой вид стресса, это чувство, что ты всегда хочешь большего и не можешь это получить. Люди от 20 до 35 всегда ожидают большего, потому что у них всегда было много свободы. Я смогла выбирать для себя, что хотела делать; смогла выбирать, что изучать. Я могла выбирать жить ли мне в Амстердаме, Нью-Йорке, Японии или где угодно, поэтому всё дело в подобном выборе, который мы должны делать сами, и это звучит действительно здорово, но это также предполагает ответственность.

Я старалась сделать работу об этом чувстве в виде видео или даже фильма, но застряла. Я просто лежала в постели и думала, я просто хочу убежать от этого и делать что-то собственными руками. Я просто всё время сижу возле компьютера, ищу больше информации, общаюсь с людьми по скайпу, чтобы получить больше информации. Я просто хочу нырнуть в землю. Я просто хочу быть животным, быть по-настоящему независимой, как животное. Конечно, мы свободны, но мы свободны за своими компьютерами. Я просто хочу копать. Это очень просто; это была не совсем идея, это был инстинкт.

Когда вы начали?

Я начала копать в 2013 году. Я сделала несколько туннелей и записала их, а прошлым летом начало немного получаться, и я копала туннели в Берлине и Брюсселе. Некоторые фестивали приглашали меня копать, но это было довольно сложно из-за соображений безопасности. Вот почему я делаю это для себя. Я никогда не спрашиваю разрешения.

Вы когда-нибудь попадали в неприятности из-за этого?

Нет, ксчастью, нет. Однажды в Брюсселе полицейский подошёл и спросил: «Что вы делаете?». Я сказала: «Я убегаю и пытаюсь найти свободу». Он больше не беспокоился о дыре, и как только я пообещала, что засыплю туннель, когда закончу, он был счастлив. Он сказал: «Я вернусь сегодня и проверю, всё ли нормально». К концу дня я закончила и засыпала туннель.

Как вы решаете, где рыть туннели, и какой глубины они будут?

Я начинаю с того, что делаю дыру. Потом исследую почву, и всё, на самом деле, зависит от того, насколько она сухая, каменистая, насколько безопасна. Если она очень-очень твёрдая, туннель может быть коротким. Если почва крепкая, я могу продолжить и сделать туннель длиннее. Я очень воодушевляюсь при мысли об этом. Сейчас они приблизительно одинаковой длины, около 2-4 метров.

Туннель в Берлине. Фото Леанне Вайнсма

Вы проводите семинар по копанию туннелей в апреле. Почему вы решили пригласить других копать с вами?

Я начала это, потому что слышу многих людей, которые говорят о тех же проблемах, касающихся попыток найти что-то стабильное. Поэтому я сделала это терапией или семинаром. Мне действительно любопытно, какой тип людей будет этим заниматься, ну и дети обязательно будут, потому что в самой их природе вымазываться и копать.

Вы говорили о «жидком городе». Что это?

Жидкий город – это противоположность чему-то по-настоящему и постоянному. Жидкость нестабильна, она может раствориться, может убежать, и ты не можешь по-настоящему схватить её. Существует так много возможностей и вероятностей, что всё остаётся неясным.

Значит, копание туннелей – это противоположность.

Да, это такая почти глупая цель. Это так просто. Вы уходите в это занятие и единственное, чего хотите, это то, что вам действительно нужно: дойти до другой стороны.

Думаю, у нас у всех одинаковая цель в жизни – хорошо делать то, что делаешь. Работать усердно. Думаю, многие работы в наши дни привязаны к компьютеру. Также очень важно выходить на улицу и заниматься спортом. Копание туннелей анималистическое и простое занятие; очень важно прислушиваться к своей интуиции и делать перерыв. Как только сделаете, становится легче снова сфокусироваться. После дня копания, я не могу дождаться, чтобы снова открыть ноутбук и начать работать. Легко забыть о том, что на самом деле означают наши инстинкты, потому что если вы открыты только онлайн или в городе, то очень просто застрять в структуре. Всегда хорошо подумать: Хочу ли я этого? Что по–настоящему важно для меня? Я не перееду в лес снова. Но, правда, хорошее копание раз в месяц очень помогает.

У вас есть планы относительно будущего «Побега»?

Я планирую множество новых туннелей в предстоящем году. Я также вернусь в Берлин, чтобы работать над 3D сканами. Какие-то парни там отсканировали один из моих туннелей, и так туннель стал картинкой в 3D, которую можно посмотреть онлайн. Можно пройти по туннелю, находясь у монитора, поэтому я пытаюсь понять есть ли в этом какой-то смысл. Можно ли просто быть онлайн и копать онлайн? Я стараюсь печатать структуры в 3D, чтобы туннели снова стали объектом, печатным объектом, через который можно пролезть. Таким образом, он превращается в потребительский продукт.

Моя цель – это чтобы другие люди могли убедиться в том, что такое поведение можно выразить в рамках опыта. Я также исследую пещеры и вынашиваю планы копать большие объекты под землёй, где не утеряны связи. Например, если вы в метро, вы не можете звонить. Там нет емейла, вы под землёй. Значит, связи утрачены. В прошлом под нашими домами были бункеры, в которых можно было прятаться от опасностей. Думаю, было бы здорово, если бы под нашими домами было что-то на подобии пещер, в виде места премиум-класса, где можно прятаться, где можно убежать от импульсов. Куда ничего не может попасть.

Следите за сообщениями Дженнифер Шаффер на Twitter. Чтобы узнать больше о работе Вайнсма, зайдите на сайт её проекта «Побег» и её Twitter.