Художники-иллюстраторы почтили память о Робине Уильямсе

Даже если вы никогда не произносили слов: «Я большой поклонник Робина Уильямса», я мог бы даже в три часа ночи отбарабанить вам, по крайней мере, пять из его фильмов, которые вы любите, или которые, по меньшей мере, заставили вас почувствовать себя счастливым хотя бы на некоторое время. Робин Уильямс был вездесущ, особенно в нашем детстве. Так или иначе, через спектр и развитие его ролей, ему удавалось расти и быть понятным моему поколению на любом уровне нашего созревания, приблизительно с возраста четырёх лет и до тех пор, пока он не ушёл от нас.

Осознавая как трудно направить своё горе в позитивное русло, особенно, когда оно связано с тем, с кем ты лично не знаком, я начал рисовать картинки, как и многие другие ребята, которых я знаю. Робин Уильямс был поклонником комиксов и иллюстраций, так что я попросил художников присылать иллюстрации в его честь.

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Из сотен присланных, эти 15 мне показались лучшими.

Alex Fine

Nick Gazin

Brian Butler

Killer Acid

Serena Dominguez

Rick Altergott

Mathilde Van Gheluwe

Penelope Gazin

Zack Soto

Matt French

A.T. Pratt

Spencer Hicks

Michael Hambouz

Koren Shadmi

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