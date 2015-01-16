Эквадорская королева красоты умерла во время пластической операции, которую она сделала на деньги выигранные в конкурсе красоты

Девятнадцатилетняя эквадорская королева красоты Катрин Кандо скончалась в ходе операции по липосакции в прошлую субботу. Процедуру она решила провести на деньги, которые она выиграла в конкурсе красоты.

Кандо умерла на операционном столе, но не совсем понятно как. Сотрудники клиники сообщили семье, что она умерла от сердечного приступа, в то время как адвокат семьи заявил, что она умерла от отёка мозга. Информация в свидетельстве о её смерти ещё более запутала ситуацию, указав, что причиной смерти послужил гиповолемический шок – состояние, которое наступает после потери по крайней мере пятой части крови. В любом случае, семья подала иск по причине злоупотребления служебным положением и ответственный хирург был арестован по обвинению в предполагаемой халатности.

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Истории, подобные этим, когда пластическая операция пошла не так, часто сопровождаются обвинительными или жалостливыми комментариями о том насколько женщины “глупые” или “одержимые своей внешностью”. Она умерла ради красоты! – часто говорят такие люди, ошибочно перекладывая вину с хирурга на женщину на операционном столе. Убита своим собственным тщеславием! Рынок пластической хирургии в Южной Америке огромен, настолько огромен, что даже женщины, которые выигрывают конкурсы красоты, получают хирургические косметические процедуры в качестве награды. Бразилия и Колумбия являются мировыми лидерами в этой сфере. Высокий спрос привел к появлению низкокачественных хирургов, которые заменяют качество своей работы на более низкую цену. Несколько лет назад бразильская модель Памела Насименто скончалась от кровоизлияния в печени во время липосакции (полагают, что хирург случайно проколол её печень во время процедуры); в прошлом месяце бразильская королева красоты Андресса Урак попала в реанимацию после того как инъекции гидрогеля в бедра разъели ей ноги, оставляя их с зияющими гнойными отверстиями.

Но с Кандо произошла немного другая история. В интервью через несколько дней после выиграша конкурса красоты, журналист спросил, что она собирается делать со своим призом на пластическую операцию. Она сказала ему, что она не планирует воспользоваться этим призом, поскольку она не могла придумать какая часть её тела реально нуждалась в операции. Журналист не отступал и продолжал спрашивать: “Может быть имплантаты?” На что Кандо ответила: “Мне это не нужно”.

Когда Кандо выиграла свою корону, она произнесла в своей речи: “Я хочу, чтобы все в Эквадоре знали, что женщины в моей стране не только красивые, но и умные”. Давайте надеяться, что Кандо запомнится именно этими словами, и что организаторы конкурсов красоты в будущем подумают дважды, прежде чем давить на своих победительниц лечь под нож. Судьи также подталкивали её воспользоваться возможностью пластической операции, отметив, что она могла б избавится от незначительной округлости в бёдрах, когда она демонстрировала купальники во время конкурса. Её брат, Даниэль Завала заявил, что Кандо неохотно отвечала на такие предложения, и первоначально рассматривала возможность уступить свой приз на операцию тому, кто знал как более эффективно использовать такой шанс. Завала также сообщил, что хирург продолжал звонить ей, уговаривая пройти процедуру липосакции. “В конце концов, она согласилась на операцию только, чтобы этот хирург отцепился от неё”, сказал он местным СМИ.



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