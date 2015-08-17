В одном из клубов в Торонто прошла секс-вечеринка для инвалидов, и это было круто.

Андрей Моррисон-Гюрза и Стелла Паликарова. Фото предоставлено Иоганном Лоу

Перед самой вечеринкой, которую организация инвалидов Deliciously Disabled провела впервые в августе в Торонто в клубе Oasis Aqualounge, я слышал несколько вещей: то, что это не «оргия», как уже многие СМИ окрестили вечеринку; что будет 125 участников; что на вечеринке пройдут все виды общепринятых мероприятий, в том числе рисование членом, и что это событие проводится, чтобы люди с ограниченными возможностями всех форм могли общаться друг с другом в пространстве, где им будет комфортно, чтобы выразить себя, и достаточно безопасно, чтобы отдохнуть и просто посмотреть шоу.

Как ранее сообщал VICE в интервью с организаторами, мероприятие организовано так, чтобы были доступны все вспомогательные механизмы, такие как гидравлические лифты и жгуты, что позволит участникам изучить друг друга сексуально, и даже больше (при желании). Там было много выпивки и разные тематические штуки, включая DJ и танцовщиц. И всё это за разумную цену в $20.

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Событие, которое прошло в пятницу, было именно таким и даже больше. Андрей Моррисон-Гюрза, один из соучредителей Deliciously Disabled и организатор мероприятия, рассказал VICE в интервью в субботу, что он был очень приятно удивлён масштабом мероприятия, которое придумали он и его друзья. Это мероприятие было чем-то большим для него чем, просто сексуальная тематическая вечеринка.

«Тема секса, конечно, была в центре внимания, но это не всё», сказал он. «Там был флирт, много живого и активного общения, а не просто дикий секс. Самое интересное – это иметь возможность заняться сексом, сама мысль о том, что ты можешь заняться сексом прямо сейчас заводит больше, чем сам секс».

Моррисон-Гюрза считает, что это мероприятие инициировало дискуссию там, где её раньше не было.

«Для меня самое важное – люди. Я видел на вечеринке разных людей с ограниченными физическими возможностями и без, которые собрались в одном месте, и я понял насколько важны такие события», сказал он. «Люди много говорят, что это похоже на оргию, но на самом деле это намного большее, чем просто сексуальное развлечение. Люди веселились, не чувствуя необходимости соответствовать чётким правилам общества. В обществе думают, что инвалидность и секс несовместимы и люди с ограниченными возможностями страдают от этого».

«К тому же, приватный танец на сцене получился очень прикольным. Мне понравилось».

Поскольку я и журналист, и я не человек с ограниченными возможностями, организаторы и я решили, что будет лучше, если я не буду присутствовать на вечеринке. Однако, был мой друг и волонтёр Чандлер Боланд. Я решил с ним поговорить и узнать было ли рисование пенисом самым крутым в тот вечер или было что-то ещё пикантное.

VICE: Как тебе вечеринка?

Чандлер Борланд: Это было потрясающе, честно. Учитывая мою инвалидность [церебральный паралич], было удивительным видеть много инвалидов на секс-вечеринке. Билеты были раскуплены моментально, все отлично провели время.

Ты был волонтёром, правильно? Как тебе быть наблюдателем на таком мероприятии?

Моя основная функция была наблюдать за порядком, чтобы все соблюдали правила и всё было по согласию, и чтобы потребности всех участников были удовлетворены. У нас были строгие правила порядка, волонтёров было несколько человек, также мы должны были следить, чтобы все подъёмники работали исправно.

Учитывая, что на вечеринке был алкоголь, с соблюдением правилам должно быть были проблемы. Как вы, ребята, справлялись с этим?

У нас действовала политика «сначала спросить», поэтому у всех была возможность получить то, что они хотят. Мы постоянно были на чеку, если мы чувствовали, что что-то идёт не так, этого человека надо было немедленно удалить с вечеринки. Но, к счастью, всё прошло хорошо. Много людей получили массу удовольствия.

Расскажите мне о развлечениях. Мне интересно послушать о парне, который рисовал пенисом.

Да, у нас было много всего интересного. Был экзотический парень-художник, который использовал свой член как кисточку. Он окунал его в краску и рисовал узоры на бумаге, а потом раздавал людям.

Круто!

Да, точно. Этот парень ещё показывал стриптиз, а одет он был как Росомаха, так что было довольно стильно. Также, у нас была барышня, которая провела семинар и сказала отличную речь, было несколько DJ, один из которых играл музыку, будучи абсолютно голым.

Что больше всего тебе запомнилось на мероприятии?

Секс был фишкой вечеринки, и у нас была игровая комната, куда люди всех различных видов инвалидности могли пойти и заняться сексом. Я ходил по территории всё время, и иногда проходил мимо игровой комнаты, и там всегда кто-то был. Это было действительно здорово, потому что было много людей, у которых это был первый секс в их жизни. Там были люди с собаками-поводырями, слепые, люди в инвалидных колясках. Все они были в состоянии взаимодействовать и изучать друг друга, как социально так и сексуально.

Когда я говорил с организаторами, я понял, что термин «оргия» не отображает то, что на самом деле там происходило. Это больше касалось безопасного пространства для лиц с ограниченными физическими возможностями, чтобы выразить себя. Что ты думаешь об этом?

Это было намного лучше, чем в клубе, по крайней мере, для меня. Во многие места инвалиды просто не могут попасть по разным причинам. А вот в ту ночь все чувствовали себя комфортно, будучи на таком откровенном событии. Они выпивали, флиртовали, отдыхали.

Вы будете опять учувствовать как волонтёр на такой вечеринке?

Конечно. Однозначно.

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