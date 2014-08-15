Встречайте эскорт парня, который зарабатывает за ночь $7000

Джош на вручении ему награды «Секс-работник года» в 2011. Все фото любезно предоставлены Джошем Брэндоном

Лондон – дом самых дорогих вещей в мире. Там вы можете приобрести парковочное место за $670000, бутылку шампанского за $200000, квартиру за $235 млн, и если вам действительно приспичет, вы можете заплатить $50 за место на диване в кинотеатре. Ещё там можно найти Джоша Брэндона – одного из самых дорогих эскорт мужчин. Сообщают, что его годовой доход достигает $500 000. Одна ночь с ним может стоить около $7000, что почти в два раза выше среднемесячной зарплаты в Великобритании.

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В последнее время Джош активно взывает к узакониванию древнейшей профессии в мире, тем самым создавая волнения в индустрии секс-работников. Он настаивает на том, чтобы перестать клеймить работников секс индусрии и начать рассматривать их как полноценных членов общества. Я поговорил с ним, чтобы узнать больше, и в процессе беседы я обнаружил, что он вовлечён в своздание своей империи.

VICE: ОК давай выясним этот момент сразу. Сообщается, что ты зарабатываешь $500 000 в год работая в эскорте. Это правда?

Джош Брэндон: Что вот так вот сразу не в бровь, а в глаз?! Ну, я должен подать свою налоговую декларацию в ближайшее время, но я пока не спешу с её подачей. Скажем так, в этом году я не появлюсь в списке Forbes, но я и не разорюсь в ближайшее время.

Как тебе удается зарабатывать столько? Ты делаешь что-то особенное, чего другие эскорт коллеги не делают?

Всегда легче зарабатывать много денег, если ты любишь своё дело. Я думаю, что любой, кто получает удовольствие от своей работы будет зарабатывать больше, чем те, кто каждый день просыпается с мыслью: «Блин, опять нужно идти на эту работу». Плюс, всё зависит от творческого подхода. У меня есть VIP карты, вроде как в Starbucks. Так что всё сводится к креативности и постоянному внедрению успешных методов ведения бизнеса, и тогда деньги текут рекой.

Где у тебя проходит линия экстремальных запросов от клиентов? Или всё сводится к: «Ладно, это будет стоить тебе дополнительную тысячу?»

На такие штуки, как биологические выделения и пассивный бондаж я говорю большое «Нет». Необходимость сохранять контроль является важнейшим моментом. Всё, что небезопасно не включено в меню, независимо от цены.

Ты предпочитаешь термин «эскорт», а не «секс-работник». Ты также полагаешь, что термин «проституция» устарел. Почему?

Термин «проституция» уже давно устарел. Бизнес изменился с появлением Интернета. Понятие «эскорт» – шире. Например, секс бывает, но не всегда. У меня есть клиенты-инвалиды, которые могут только обнять меня или поболтать со мной; у меня есть клиенты, которые хотят дружеского общения, а не сексуальных отношений. И большинство, кто занимается эскортом – настоящие предприниматели. И если кто не согласен, то я бы спросил: «Почему? У нас капиталистическая страна, в конце концов. Всё можно продавать, а вот секс и общение нельзя? Это просто неправильно».

Там, откуда я родом, из Америки, существует много христианских фундаменталистов, которые бы обозвали тебя «неправильным» за то, что ты занимаешься эскортом. Что бы ты ответил людям, которые морально осуждают тебя?

Хочешь верь, хочешь не верь, но я – глубоко духовный человек. Но я не верю в догму. Я смотрю на вещи проще. У Вселенной есть законы. И она всегда расширяется, растёт; все находится в состоянии постоянного изменения. Она должна любить всё одинаково, если она создала это всё, а созидание исходит из любви. Я не думаю, что вы можете создавать из ненависти.

Джош в Майами

Как тебе кажется, общество порицает мужской эскорт меньше, чем женский?

Да уж поверьте мне, меня обдают такой ненавистью, и даже угрожают смертью. Но соглашусь, мужчинам в этой индустрии намного легче. Также многие бисексуальные парни, с которыми я встречался, говорят, что они никогда бы не встречались с женщиной моей профессии, но в то же время, они встречались бы со мной. Когда они объясняют причину, речь сводится до общего сексизма.

Ты сравниваешь секс-работника с психологом. Что ты узнал о человеческой психике от своих клиентов?

Работая в гей-эскорте, я узнал как много людей считают, что «быть как все» важнее, чем личное счастье, что стало большим откровением для меня. Многие из моих клиентов скрывают в себе горы подавленных чувств и желаний, и это не только мои пожилые клиенты. Я до сих пор удивляюсь как много молодых 18-25-летних клиентов по-прежнему считают, что они «должны» жениться, даже если они и не хотят. На такие убеждения очень сильно влияют национальность и раса. Ещё у меня есть много клиентов, которые хотят осознать свой ранний сексуальный опыт, поэтому они должны пережить и выразить чувства, о которых они никогда и ни с кем не говорили.

Джош в Нью-Йорке

Ты полагаешь, ты действительно помог кому-то из своих клиентов?

С одним моим клиентом из Нью-Йорка я встречался раз в неделю в течение нескольких месяцев, и он всё хотел выяснить каков был эффект от нашего опыта, а во время нашей последней встречи он рассказал мне как изменилась его жизнь благодаря нашим свиданиям. Он чувствовал себя счастливее. Его семейная жизнь, бизнес, всё наладилось. Ещё он сказал, что почувствовал как он проработал свои комплексы, которые глубоко прятались. У меня было много подобного опыта, и я считаю, что это лучшая награда за мои труды.

Ты ведешь кампанию за продвижение легитимности секс-труда в надежде уменьшить стереотипы, связанные с этой сферой. Какие изменения ты хочешь увидеть?

Речь идет о создании более безопасной рабочей среды. То, что мы избегаем публичной дискуссии о секс-индустрии, только лишь загоняет её глубже в подполье, что делает эту сферу всё более опасной для людей, которых насильно привели в этот бизнес. Речь идёт о признании, что некоторые из нас пришли в эту индустрию из деловых соображений, а у многих других просто не было выбора. Этот факт нельзя игнорировать.

Джош в рекламе проекта NUM

Эта тема приводит нас к твоему занятию благотворительностью: ты работаешь совместно с «The National Ugly Mugs». Чем именно они занимаются?

NUM является очень важным и уникальным проектом. Он позволяет напрямую сообщать и предупреждать работников эскорта о любых подозрительных типах, а также даёт доступ к базе данных. Эскорт может проверить базу данных и получать оповещения через электронную почту, смс или приложения. NUM помогает работникам эскорта сообщать о преступлениях в полицию анонимно. Это важно, потому что большинство ребят из эскорта не хотят сообщать о преступлениях, понимая, что полиция палец об палец не ударит, более того, даже может арестовать наших ребят. Такое происходит, потому что не все знают свои законные права. Благотворительный проект тесно сотрудничает со всеми полицейскими силами по всей стране от имени уличных секс-работников и эскорта. Для блага каждого в нашей индустрии нужно зарегистрироваться в этом проекте.

Будучи сам парнем, как ты думаешь, женщины из эскорта должны больше опасаться за свою безопасность, чем их коллеги-мужчины?

Отчеты, которые приходят из NUM показывают, что и мужчины и женщины более или менее с одинаковой вероятностью становятся жертвами насилия со стороны клиентов. Во мне 50 кг веса и 63 см в талии, так что я – в одной категории, что и женщины.

Какой совет ты можешь дать эскорту для их лучшей защиты себя?

Нужно иметь здравый ум и уверенность, чтобы справиться с ситуацией. Всегда быть начеку и принимать меры с расчётом на то, что кто-то может проявить насилие к тебе, даже если и нет видимых причин так думать. Проводить встречи или в гостиницах или в своём доме, принимая все необходимые меры безопасности, такие как: нужно договориться с друзьями о звонке в определённое время, также нужно хранить всю информацию о своём нахождении в местах, к которым ваши друзья имеют доступ.

Если бы к тебе пришёл твой друг и сказал, что он хотел бы попасть в эскорт, что бы ты ему сказал?

Раньше я давал много советов новичкам, но мне задавали больше вопросов, чем я мог ответить. Один парень проигнорировал все мои советы, попал в неприятности с наркотиками и прочими вещами, так что я меньше консультирую с тех пор. Нужно посетить сайт uknswp.org/um и прочитать всё, чтобы знать риски. Важно относиться к этому делу как к бизнесу, с уважением к клиентам. Познай самого себя, в первую очередь, свои пределы, и всегда сохраняй трезвость рассудка. Если тебе отчаянно нужны деньги, то лучше не попадать в эту индустрию. Если стоит вопрос о наркотиках, сперва реши этот вопрос, потому что можно легко усилить свою зависимость работая в этом бизнесе. И пойми, что только около 5 процентов людей в этом бизнесе, на самом деле, делают большие деньги.

Вышла твоя книга, ты ведешь бизнес в Интернете, и у тебя есть лаунж кафе. Если весь этот бизнес пойдёт действительно удачно, выйдешь ли ты из эскорт игры?

Иногда у меня просто не остаётся времени для встреч с клиентами, и это раздражает меня, потому что я всё ещё считаю, что «Джош Брэндон» – это мой первый бизнес и хочу, чтобы он продолжался. Так что я должен увеличить свои ставки и меньше работать, потому что другие виды бизнеса начинают приносить доход. Мое время стоит больше в эти дни, но когда моя цена выйдет за рамки того, что клиенты могут позволить себе, тогда мне придется завязать со своими занятиями эскортом.

Спасибо, Джош.

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