А что если лошадь заменит вам бабушку: мой день лошадиной семейной терапии

Сара Фэнси и её лошади. Все фото автора

«Будешь моим папой?» – спрашивает Конни, стоя в позе нервничающего ребёнка. Мы познакомились всего полчаса назад. Она в таком возрасте, что вполне может быть моей мамой.

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«Это было бы честью для меня», – отвечаю.

Она нежно кладёт руки мне на плечи. «Это мой папа», – говорит она и мило улыбается.

Конни не разговаривала с настоящим мужчиной 20 лет, и от этого такая роль становилась сложной. Дополняют семью Джэк Рассел Терриер по кличке Джэк (её дочь), каштановая кобыла по кличке Джэки (её бабушка) и несколько человек в разных ролях.

Руководителем этого небольшого клана является Сара Фэнси – бывшая культуристка, принимавшая участие в соревнованиях, и бывшая панк-рокер, которая на середине жизненного пути полюбила лошадей. Ей особенно нравились бесспорная интуиция животных, их способность считывать и отвечать на человеческие эмоциональные сигналы. Она считала, что эта чувствительность могла использоваться в терапевтических целях. Опираясь на работы психоаналитика Берта Хеллингера, Фэнси купила нескольких животных и заброшенный участок земли в Южной Калифорнии. Она построила конюшни и юрту и назвала свою новую усадьбу ​Ранчо исцеления «Серебряная лошадь». Этим летом я выехал из Лос-Анджелеса, чтобы испытать на себе лошадиную терапию Фэнси.

Машины прибыли в клубах пыли, поднимавшихся из-за грязи на дороге. Мы все встретились в кухне Сары. Там были Конни, давний клиент «Серебряной лошади», и её подруга Кэй, которая приехала, чтобы помогать. Потом зашёл Кристофер Ратгерс со своей женой Стефани. Как и других посетителей ранчо, Криса прислал сюда обычный терапевт.

«Из клиник к нам приезжает на восстановление много алкоголиков и наркоманов», – добавила Сара с присущим ей бойким британским говором.

После нескольких чашек чая и съеденного арбуза, мы вышли на прогулку к конюшням под ярко-голубым небом. Конь по кличке Притти Бой подошёл к краю загона и стал тереться о руку Сары. «Владелец Притти Боя хотел застрелить его и выбросить на полигоне», – объяснила она, потирая коню морду. «К счастью, этот человек сначала позвонил мне и поинтересовался, не хочу ли я его забрать. Я не могу использовать Притти Боя в работе с клиентами, потому что он немного робкий, но я всё равно его забрала. По иронии судьбы, немногим позже хозяин Притти Боя сам застрелился».

Все лошади на ранчо были спасены. «Вы слышали о препарате «Премарин?», – спросила Сара. «Это гормональная терапия при менопаузе у женщин типа меня и Конни. Препарат останавливает рост бороды и заставляет вас почувствовать себя снова молодой и сильной. «Премарин» – это аббревиатура от «моча беременной кобылы» (англ. pregnantmareurine), так как из неё и получают препарат. Лошадей содержат в маленьких помещениях при искусственном освещении с мешками для сбора мочи. Им дают минимум воды, чтобы моча была концентрированной. В общем, в 2003м году учёные открыли, что Премарин может спровоцировать рак груди, поэтому много таких мест закрылось. Внезапно стало необходимо спасать 30,000 беременных кобыл. Я забрала столько, сколько смогла».

Сара указала в сторону кобылы, навострившей уши. «Она любит, когда я об этом рассказываю. Хочешь, чтобы люди знали, правда, Джеки?»

Сара и её конь Сильвер

Мы последовали за Сарой, занявшей место на одеялах, в тени навеса. «Расскажу вам предысторию», – начала она. «То, что мы делаем здесь, похоже на терапию «семейные расстановки». Считается, что какие бы проблемы вас не беспокоили, они могут быть связаны с предками. Речь идёт не только о близких членах семьи. Можно возвращаться к поколению за поколением. Мы смотрим, что не было решено ещё тогда. Мёртвым тоже нужна развязка».

Потом она говорила о Хеллингере. Во времена Второй мировой войны перед тем, как стать католическим священником, он был немецким солдатом. Религиозная работа занесла его в Южную Африку, где он прожил несколько лет в племени зулусов, и у них он научился многому из того, что позже пригодилось в работе психоаналитиком.

«Туземные культуры делают то же самое, что и мы здесь», – заявила Сара, «но, возможно, немного по-другому. Существует племя, которое приводит вас на место и говорит, что гора – это ваш отец, а дерево – мать. Они используют природу как представителей вашей семьи».

Согласно версии «семейных расстановок» Хеллингера волонтёры полагаются на интуицию, чтобы изображать родственников клиента, которых волонтёры никогда не видели, и о которых мало что знают. Считается, что на их взаимодействие между собой влияют отсутствующие личности, которые позволяют им решать проблемы с помощью указов.

«Некоторые из первых клиентов Хеллингера были ​выжившие в Холокост или преступники того времени», сказала Сара. «Если вы еврей, и у вас есть родственники, которые погибли во времена Холокоста, то немцы, убившие их, стали частью вашей семейной системы, и наоборот. То же самое касается предков-рабовладельцев здесь, в Америке. Приходила женщина, у которой среди предков были рабовладельцы, и она очень хотела быть активисткой. Она хотела помогать непривилегированным чёрным детям, но это желание имело обратную силу. Они постоянно на неё нападали».

«Огромным плюсом использования лошадей», – продолжала Сара, «является то, что они очень чувствуют такие связи, потому что они животные-жертвы. Мы для них хищники».

Способность лошадей видеть насквозь окружающих их людей хорошо задокументирована. Самый первый пример – известный немецкий конь по кличке Умный Ганс. На рубеже 20го века Умный Ганс успешно ездил по Европе и показывал знания по арифметике. Люди задавали ему математические задачки, а он топал ногой, чтобы ответить. Психологу понадобились месяцы пристального изучения, чтобы понять, что конь просто читал ожидания толпы и отвечал им: он топал ногой до тех пор, пока не чувствовал по окружающим его людям, что он дошёл до правильной цифры.

Сара считает, что эту способность нужно использовать с большей, чем лошадиные показы, пользой. «Если лошадь думает, что тому человеку нужно быть вместе с тем человеком, она их подтолкнёт друг к другу. Если вам нужно разойтись, она вас разведёт», – говорит она. «Лошади постоянно ищут баланс. Они способны подключаться к энергетическому полю, чтобы узнать информацию. Возьмите, к примеру, эту шляпу – в её поле есть информация о том, кто придумал её дизайн, носил её, и о рабочих, которые её сделали».

После короткого ликбеза, Конни распределила между нами роли, и мы отправились в конюшню. Мы знали о ней совсем мало: только то, что она много лет не общалась со своими родителями. Её целью было прожить лучшую жизнь во всех отношениях. Сара выпустила Джеки – кобылу, с которой мы познакомились ранее, и сеанс начался.

«Почувствуйте свои ступни», подсказала она. «Просто чувствуйте вес. Какие ощущения по телу?»

«Чувствую, что я хорошо сижу», – ответил я, стараясь быть каналом отца Конни. «Я чувствую, что сзади меня что-то есть».

Там никого не было, потому Сара сказала Кристоферу встать сзади меня, чтобы стать этим «чем-то». Она спросила, что он почувствовал, когда посмотрел на меня.

«Я чувствую много агрессии», – процедил он. «Хочу ударить его. Я очень на него зол».

«Вы дышите?», – спросила она его.

«Нет».

Потом Джеки встала между нами. Лошадь остановилась и замерла.

«Чувствуете разницу?» – спросила Сара.

«Немного рассосалось» – ответил Кристофер.

Сара сделала предположение, что Кристофер служил каналом к жестокому дедушке Конни.

Саму Конни играла Стефани, которая стояла изолированно посреди круга в грязи. Она приказала Кэй, которая представляла маму Конни, не подходить. Джеки рысью подскакала к Кэй, и ударила женщину хвостом по лицу.

Час мы стояли, будто дуэлянты на солнце, вовлекая друг друга в длительный эмоциональный обмен. В конце концов, Сара дала настоящей Конни камень.

«Почувствуй тяжесть этой ноши, которую ты получила от своей матери», – сказала она.

«О, она намного тяжелее», – прокомментировала Конни, кивая.

«Ну», – ответила Сара, «это представляет что-то, что ты носишь, но не хочешь больше носить, правильно? И твоя мама хочет забрать это обратно. Давай. Ты можешь отдать это своей матери». Со слезами на глазах Конни отдала камень Кэй.

With tears streaming down her face, Connie passed the rock to Kay.

«Хочу, чтоб это закончилось», – сказала Конни.

«Можем закончить», – подтвердила Сара. «Помните, что на протяжении последующих нескольких дней вы можете получить какую-то информацию. Может, вам позвонят. Это влияет на ваших родителей и бабушек-дедушек».

Сара даёт указания Стефани

Следующими были расстановки Кристофера.

«Я первый человек из многих поколений моей семьи, который не является ни наркоманом ни алкоголиком», – начал он. «Мне довелось испытать жестокое отношение к себе и по материнской и по отцовской линиям. Мой отец бросил нас, когда мне было четыре, и у меня не было с ним никаких отношений до тех пор, пока я не вырос. Моя мать была алкоголичкой, а отчим был чокнутым. Серьёзная травма осталась из-за того, что со мной жестоко обращался отец отчима, был даже момент, когда я едва не умер. Я был склонен к самоубийству».

Стефани нежно взяла руку своего мужа, и он продолжил. «Я ушёл из дома, когда мне было 18 и занялся лыжным спортом. В конечном счёте, я стал профессиональным лыжником и альпинистом, а вся моя жизнь стала изумительной. Потом, когда мне было за 20, я сломал спину, и так закончилась моя лыжная карьера. После этого самым большим благословением стало открытие ​неприбыльной организации, которая помогла тысячам детей получить тот же опыт, что был у меня. После 15ти лет построения этой прекрасной организации по всему миру, я решил завязать с ней. И как только я принял решение уйти, моя травма спины стала давать о себе знать. Я бы хотел обратить внимание на это, а также на потребность отсоединиться от старой истории о выживании, которую я ношу с собой все эти годы. Один из моментов, на который, как мне кажется, она действительно влияет, это нежелание создать семью. Мы со Стефани уже много раз об этом говорили. Не хочу стать продолжателем этой унаследованной традиции».

В конюшне Сара сменила Джеки на Сильвера-жеребца. Кристофер сжимал кулаки, раскачивая себя. «Я чувствую, что мог бы кувыркаться по кругу!», – заметил он.

Сара сказала ему встать там, где он хотел, и он прыгнул на шины в центре – единственная возвышенность здесь.

Я продолжал играть роль отца, в этот раз отца Кристофера. Кэй снова была матерью, а Конни изображала боль в спине Кристофера. Животные, Джек и Сильвер, не получили ролей. Сара объяснила, что это даст им свободу выбора своей идентичности во время терапии.

Сеанс продвигался медленно до тех пор, пока пёс Джек не начал бегать, как сумасшедший, вокруг стойла. Это было весело, и я побежал за ним. Мы бегали друг за другом по кругу. Когда я запыхавшийся вернулся на своё место, Сара обернулась к Кристоферу.

«Это что-то значит для вас?», – спросила она.

Казалось, что Кристофер был разочарован. «Мой отец был не сильно живым и спортивным человеком, интересно, с чего б это он хотел сделать такое».

Теперь Сильвер подошёл и встал между Конни (боль в спине Кристофера) и мною. Я погладил его по гриве.

«Что вы хотите сделать с Конни?», – спросила Сара Кристофера.

«Хочу раздавить её в блинчик», – сказал он.

«Скажите: «Хочу сделать из тебя блинчик!»», – скомандовала терапевт.

«Хочу сделать из тебя блинчик!», – крикнул он.

«Какие ощущения, Конни?»

«Я чувствовала себя сильной, той, кто сможет вам помочь в любом вопросе», – ответила Конни.

«Конни, скажи: «Ты не можешь сделать из меня блинчик!».

«Ты не можешь сделать из меня блинчик!»

Далее Сара обратила внимание на Конни и на меня, мы стояли по разные стороны от Сильвера. «Вы мне кажетесь парой. У коня эрекция, и это даёт мне повод думать, что между вами могут быть сексуальные отношения».

Сара повернулась к Кристоферу: «Для вас это имеет смысл?»

«Мой отец – мученик», – ответил он. «Он жертва. Он мазохист. Обе его жены жестоко с ним обходились. Мне казалось, что в этом страдании существует чуть ли не сексуальный заряд».

После нескольких обменов, Сара связала боль в спине с отсутствием эмоциональной поддержки между поколениями.

Сара встала за спиной Кристофера. «Я собираюсь выстроить семь поколений», – пояснила она «Конни, встань за Роком. Ты будешь дедушкой».

Когда мы все построились, Сара повернулась к Кристоферу: «Хочу, чтобы вы слегка откинулись назад».

Сильвер начал тихо ржать.

«Вы чувствуете страх», – подытожила терапевт. «Лошадь подхватывает это».

«Я не чувствую, что бы меня поддерживали», – говорит Кристофер. «У меня ощущение, что лошадь прогнётся».

Потом Сара начала расспрашивать о религиозных верованиях Кристофера.

«Я чувствую сильную духовную связь с разными вещами», – ответил он.

«Я знаю, это глупо», – продолжила терапевт, «но теперь я сыграю Бога, хорошо?»

Сеанс закончился тем, что Сару в роли Бога убаюкала Стефани, которая играла роль одного из дальних предков Кристофера. Предок был неизвестным лихим человеком, убившим множество невинных детей.

«Я стала причиной всех этих страданий», – заявила Стефани, указывая на всю родословную Кристофера. «Я несу за это ответственность. Вы не можете их спасти».

«Всю свою жизнь я пытался спасать невинных детей», – сказал Кристофер, утирая глаза.

В конце, когда мы снова вернулись в самих себя, мы пожали друг другу руки и обнялись.

Спустя два месяца, я позвонил Кристоферу, чтобы спросить, изменилось ли что-то в его жизни. Он сказал, что спина стала болеть меньше, он в большей мере осознал собственную целостность, и он чувствовал готовность к созданию семьи. Тем не менее, он с осторожностью связывал эти изменения с нашими днями в «Серебряной лошади».

«Я давно был в духовном поиске», – сказал он, «и по пути я получал помощь из разных мест. Я знаю, что мой опыт с этой женщиной по имени Сара, с моей женой и другими людьми, много стоит. В целом, это было хорошим стимулом. Попытка придать всему этому смысл звучит немного глупо. Как и любой другой жизненный опыт, тот день на ранчо стал ещё одной каплей в океане того, кем я есть».

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