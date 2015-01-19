Антарктический экотуризм не несёт ничего хорошего пингвинам

Фото Урея Гримальди

Начиная с 1950 года экотуризм в Антарктике является большим сложным бизнесом. Хотя туризм расширяет понимание и привлекает внимание к проблемам экологии в этом районе, такая деятельность несёт свои риски. В 2006 году 400 антарктических папуанскихпингвинов погибли от птичьей оспы. Два года спустя в той самой колонии произошла ещё одна вспышка, повлекшая на этот раз смертность с уровнем в 60 процентов. Оба инцидента связывают с занесёнными визитерами патогенами. А благодаря росту экотуризма в Антарктике, таких вспышек ожидается всё больше.

В связи с тысячелетней изоляцией, иммунная система пингвинов остаётся относительно простой. Это делает их особенно уязвимыми перед сальмонеллой, кишечной палочкой, вирусом Западного Нила и птичьей оспой. Несмотря на растущее число туристов, процессы биологической защиты не успевают вырабатывать иммунитет. Если не будут приняты меры, существует риск того, что эта проблема сильно усугубится. Рей Гримальди из Университета Отаго в Данидин заявил изданию New Scientist, что «влияние растущей индустрии туризма и осуществление исследований не останется без последствий».

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Существующие программы защиты и контроля, работающие под эгидой Международной ассоциации антарктических туристических операторов (МААТО), с интернет страниц таких как руководство по дезактивации и борьба с вредителями подробно рассказывают о том, как туристы могут предотвратить внесение опасных для уязвимых видов патогенов. Но, хотя МААТО и курирует большую часть туристического потока в Антарктике, членство в этой организации не является обязательным условием для отправки туристов в этот район. Поэтому соблюдение мер предосторожности по сути является простым предложением, и значит соблюдение дистанции между человеком и деликатной и уникальной флорой и фауной континента является делом абсолютно добровольным.

Договор об Антарктике вводит ряд ограничений в отношении захода судов и числа туристов, но они не достаточны для того, чтобы обезопасить от всё возрастающих биологических угроз. Также на сегодняшний день не существует плана по мониторингу новых случаев заболеваний. Также, в правила защиты дикой природы от биологических угроз за последние десять лет не было внесено никаких изменений, хотя за тот же срок корабельный туризм в регионе возрос на 430 процентов, а пеший на 757 процентов.

Майкл Люк, доцент туризма Технологического университета Окленда, напомнил нам о важной роли экотуризма. После посещения Антрактики туристы часто становятся своего рода послами доброй воли, увеличивая активность и денежные пожертвования. Но он также понимает и последствия непродуманной туристической деятельности и отсутствия развития правил с ростом посетителей: «Существуют операторы, являющиеся членами Международной ассоциации антарктических туристических операторов, и они, как правило, делают очень хорошую работу. Основной проблемой являются те организации, которые не входят в ассоциацию, и отсутствие специального регулирования, означающее, что их визиты несут риск. В общем всё это требует более тщательного регулирования».

Но вносить изменения не всегда легко, особенно, когда любая поправка к правилам должна быть согласована со всеми странами, имеющими присутствие в Антарктике. Фил Трейси, сотрудник Австралийской комиссии по вопросам Антарктики заявил VICE, что «вопросы, связанные с воздействием туризма на окружающую среду являются предметом активного рассмотрения всеми антарктическими странами, включая Австралию, что делается с целью надлежащего урегулирования этой сферы». В отношении инициативы придать защитным мерам обязательный характер, он прокомментировал следующее: «Сказать по справедливости, я не представляю себе или я не встречал ещё ни одного предложения».

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