Мы вышли на дежурство с лондонским центральным отделением тайной полиции по борьбе с карманными кражами

Двоих подозреваемых воров-карманников обыскивают полицейские в штатском на Оксфорд-стрит (личности полицейских не раскрываются в целях сохранения за ними возможности нести их службу в будущем)

Эта статья впервые была опубликована на VICE UK.

Из покупок на сумму в 5 миллиардов фунтов стерлингов [7 млрд долларов] в магазинах по улице Оксфорд-стрит в 2014 году, большинство имело место без “одобрения” лица, платившего за такие покупки. В то время как Topshop, H&M и Zara настолько любезны, что без вашего ведома проводят вашей платёжной картой на кассе, другие международные торговые сети обходятся вашим кошельком. И вашим телефоном. И сумочкой. А вы всё это время тупо рассматриваете новые модные витрины John Lewis.

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Вы имеете дело не с выскочками-карманниками, которые хватаются за любой шанс. Здесь орудуют высококвалифицированные, организованные бригады воров мирового класса, работающих в тандеме и по сменам.

Они совершают свои налёты на выходных, наполняют свои карманы (одна банда в один день удрала с £140 000 [$207,000] наличкой), и отправляются в другие города: Мадрид, Барселона, Милан, поэтому их практически невозможно поймать. Когда одна бригада уходит, другая моментально занимает их место.

По данным полиции, чилийцы – самые лучшие, за ними следуют румыны, а затем все народы мира занимают свои почётные места. Это не значит, что в Британии не хватает доморощенных преступников, но как и с футболом, Англия вряд ли бы добиралась до группового турнира в Кубке мира исключительно с местными игроками в команде.

Я следую за полицейским Дарреном Бондом с “команды по борьбе с карманниками на Оксфорд-стрит, Риджент-стрит, Бонд-стрит” (OРБ), который вышел на свою смену на выходных. Он рассказывает мне: “Я бы никогда не делал такого утверждения, что если вы приехали из определённых стран, то вы здесь, чтобы воровать. Это просто не соответствует действительности. Но мы видим тенденции. Как показывает опыт: около 70 процентов арестованных воров-карманников – румыны или болгары, 10 процентов – ребята из Алжира, 5 процентов – чилийцев, и т.д. Остальные – местные парни с Великобритании. На сегодня кражи в больших городах – это крупная международная организованная преступность со своими боссами и иерархией”.

Так почему чилийцы лучше? “Они очень умные. Они ориентируются исключительно на состоятельных туристов и работают в команде из троих-шести различных людей, зачастую среднего возраста” – говорит Бонд. “Они выглядят как приятная семья или группа предпринимателей. Это позволяет им зайти в отель без лишних вопросов, присесть и позавтракать, а затем выйти с сумками, ноутбуками и т.д. … Их очень трудно вычислить. Они попадают в Британию по своим шестимесячным визам, затем они уезжают в тур по Европе, а потом снова появляются в Лондоне. Мы должны были неделями тщательно просматривать записи камер видеонаблюдения, чтобы просто отследить кто входит в чилийскую банду в какое-либо время. Постоянно нужно создавать информационную сеть”.

Лучшие группы работают так: они определяют свою жертву в универмаге или на выходе из отеля, затем они отслеживают её целый день, часто меняясь между теми, кто наблюдает издалека и теми, кто ведёт более плотное наблюдение. И когда жертва меряет обувь, присаживается за столик в кафе, или заходит на эскалатор, они стремительно атакуют. Эскалаторы в этом плане очень удобны, поскольку узкий проход означает, что вас легко можно зажать или заблокировать; у женщины-сообщницы “случайно” падает сумочка, а это блокирует выход, после чего покупатели, естественно, сталкиваются друг с другом, образуя идеальный момент для карманников.

Группа подростков попавшая под подозрение на Оксфорд-стрит

Мастерство воров на высшем уровне. Две чилийские женщины были арестованы и обвинены после того, как они одевшись в паранджу, пытались ограбить богатых арабских туристов на выходе из Park Lane и Mayfair.

“Как правило, женщины среднего возраста в исламской одежде не попадают под подозрение охраны и персонала магазина” – говорит Бонд. “Это позволяет им приблизиться к жертве, а затем накрыв краем своей одежды сумку, они попросту воруют её. Эти две женщины, которых мы поймали, работали вместе с двумя или тремя мужчинами, которые занимались своими аферами, и постоянно делились информацией друг с другом. Мы арестовали этих женщин с сумками, содержащим €130 000 и £20 000 [$140,000 и $ 30 000], золото и ювелирные украшения с бриллиантами. Как я уже говорил, чилийцы работают по-крупному”.

Профессиональные воры из Чили проходят очень серьезную подготовку – сообщают офицеры полиции – у многих из арестованных видны рубцы на руках, полученные при оттачивании своего мастерства ловкого подъема предметов из сумки, наполненных бритвенными лезвиями.

Бонд и его коллеги работают в смену по 12 часов в самом беспокойном торговом районе Европы. Пробираясь через клаустрофобный улей Оксфорд-стрит, с её бесконечным потоком клиентов, каждую секунду вы натыкаетесь на блоки и остановки на своём пути. Вам совсем не нужно гоняться за этими плохими парнями. Здесь исключительно нужна верная оценка лица и отслеживание потенциальных нарушителей в массе людей.

Несмотря на то, что команде Бонда удалось снизить кражи на 50 процентов за последние 12 месяцев, его работа – постоянная головная боль. Со слов Бонда: “Каждый день вы ищете правонарушителей вычисляя их среди тысяч простых граждан. Это очень трудно, и в большинстве случаев, вы должны поймать их с поличным, чтобы иметь достаточно доказательств”.

Мы часами наматываем круги, принимаем телефонные звонки и информацию от внутренней службы охраны магазинов. Стратегия работы полиции та же, что и у воров – они работают либо в одиночку, либо в группах. Команда состоит из разных людей, которые регулярно меняют одежду, шляпы и куртки. Если известная нам банда карманников работает в этом районе, мы следуем за ними, потому что когда вы подозреваете, что один из них украл телефон, он в ту же минуту передаёт его приятелю, который стоит за дверью, а тот, в свою очередь, передаёт его кому-то ещё. Лучшие воры работают в связке и редко, если вообще когда-либо, попадаются с поличным.

Менеджер одного флагманского магазина известной международной сети на Оксфорд-стрит сказал нам: “Такие банды очень большие и работают в разных ипостасях. Попадаются и милые старушки и группы парней, которые непонятно почему зависают в женском отделе, охотясь за сумками”.

Мы находимся как раз на выходе одного магазина дизайнерской одежды на Риджент-стрит и замечаем как серая противокражная бирка выпадает на пол с пиджака. Мужчина, отсоединившей её украдкой, перебрасывает пиджак через руку и идет на выход. Именно здесь мы его и перехватываем. Этот мужчина и его напарник оказались румынами. У них обнаружено много одежды и все без квитанций, несколько телефонов, к которым они не знают паролей, и купюры разных стран мира.

Наручники – на подозреваемых, но само правосудие работает медленно. Подозреваемый не может определить ни единого номера или фотографии ни на одном из телефонов, которые, как он утверждает, принадлежат ему, и настаивает на том, что бирка просто выпала с его руки.

Сотрудники полиции проверяют телефоны, которые были найдены у подозреваемых.

Сотрудник полиции с ОРБ Пол Пенроуз говорит, что если этих двоих подозреваемых привлекут к ответственности, их вряд ли можно будет увидеть снова в этой группе. “Румыны и другие ребята с Восточной Европы всегда переезжают с места на место: или на север или в новую страну” – говорит он мне. “Очень немногие остаются здесь дольше, чем на три месяца. Даже румынские нищие работают в связке: у них есть люди, которые приходят и забирают их деньги, так чтобы не было возможности конфискации. Воры работают в бандах, и у каждой банды своя специализация: кражи сумок, мошенничество с банкоматами, карманные кражи”.

Получить новые документы в Румынии относительно легко, в отличие от Великобритании. Преступник может уехать домой и вернуться с совершенно новым паспортом в течение нескольких недель. Единственное, что он не может изменить так это своё лицо, и именно здесь срабатывает профессионализм команды ОРБ.

Один высокопоставленный офицер сказал мне: “У нас тут была одна южноамерикансая банда, работающая в этом районе. Они весело проводили время в барах, ресторанах и магазинах. Они награбили приблизительно 1 млн фунтов [$1,5 миллиона] всего за несколько месяцев. Но нам никак не удавалось поймать их. Как-то я увидел одного из них и начал следить за ним, пока он не совершил кражу. В конечном счете, нам удалось поймать их и обвинить в 15 преступлениях и приговорить к лишению свободы”.

Кражи не прекращаются с закрытием магазинов. “Обнимающий грабеж” – преступление, пользующееся популярностью среди алжирских банд – применяется в Сохо и Мейфер. Эти группы грабителей ориентируются на богатых любителей выпить в центре Лондона, как правило, в переулках. Обычно они подходят к ним и делают вид, что хотят поздороваться, хватая жертву за руку, а в это время остальные члены банды блокируют или отвлекают жертву, и ловким движением руки снимают часы с запястья. Грабители даже атаковали одного полицейского во время работы в этом районе. Он было хотел их догнать, но преступникам удалось скрыться в улочках.

Попытки кражи налички бесконечны. В последние несколько недель число зарегистрированных краж у продавцов цветочных лавок резко возросло. “Они используют цветы как средство приблизиться к столу продавца, а затем прикрываясь цветами, они воруют деньги со стола” – сообщила мне одна женщина-офицер.

Работа полицейских может набирать опасных поворотов. За последние несколько недель полицейскому Бонду выбили пару зубов, а его коллега женщина упала без сознания от удара одного преступника с Восточной Европы, который удрал на автомобиле.

Хотя, как вы уже, наверное, поняли, чтобы просто добраться до самих преступников нужно приложить массу усилий.

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