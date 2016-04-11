Оргазмическая медитация или совершенно новый способ ласкать киску

Участница движения OneTaste.

А может путь к внутреннему миру лежит через онанизм? Движение OneTaste именно так и утверждает. OneTaste является организацией, которая своей целью ставит «женский оргазм в совместной практике», что она называет оргазмической медитацией (ОМ). Она похожа на любую другую форму медитации, только вместо того, чтобы сосредоточиться на глубоком дыхании или повторении мантр, ОМ состоит в том, что кто-то – а это может быть кто угодно – теребит ваш клитор в течение 15 минут.

Всё это работает следующим образом: сооружив «гнездо» из мягких подушек или одеял, поглаживающий партнёр обильно покрывает смазкой палец в перчатке, устанавливает таймер ровно на 15 минут, и поглаживает «верхний левый квадрант» клитора партнёрши без какой-либо цели (намерения), кроме как «чувствовать, что происходит в данный момент». Прежде, чем он (или она) приступает к делу, поглаживающий партнёр изучает и описывает влагалище, которое он собирается ласкать: цвет, текстуру, форму, и какие чувства он испытывает глядя на него. За таким зрелищем довольно неловко наблюдать. В конце отведённого времени, оба партнёра делятся своим опытом, используя фразы типа «белый свет простирался от вашей киски до моего пальца». (В ОМ влагалище всегда, всегда, «киска».) Теоретически, такой опыт должен быть одинаково интенсивным для обоих участников – того, кто гладит, и того, кого гладят.

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Движение OneTaste быстро разрослось с тех пор как его основательница, Николь Дедон, создала первый центр в Сан-Франциско в 2001 году. Тысячи участников с раскрасневшимися лицами клянутся как им нравится этот центр, в то время как некоторые критики описывают его как сексуальный культ. Одной из самых ярых последовательниц Дедон является Жюстин Доусон, бывшая социальная работница, которая раньше помогала бездомным женщинам и детям, а в настоящее время полностью посвящает себя тому, чтобы другие женщины кончали. Я с ней побеседовала, чтобы выяснить, почему её так увлекают оргазмы.

Жюстин Доусон.

VICE: Своими словами, что такое оргазмическая медитация? Похоже на тантру, но в ней нет ничего сексуального, верно?

Жюстин Доусон: ОМ – это строго 15 минут времени от начала и до конца, никаких обменов ласками и никакой цели. Именно это отличает её от секса и помещает её в область практики.

То есть, она немного похожа на тантрический секс?

Она гораздо проще, чем тантра, потому что оно не связана с какой-либо визуализацией, специальными дыхательными практиками, или преднамеренном движении энергии в теле.

Так, какова цель? Что происходит по истечении 15 минут?

Здесь нет конечной цели, но большинство людей, которые практикуют её, со временем начинают испытывать большую связь с миром, их ощущения становятся богаче, у них появляется больше энергии в жизни, и общее ощущение запала в теле. Она похожа на йогу или медитацию, где вы сразу не чувствуете все преимущества, но со временем вы начинаете улавливать существенную разницу – в данном случае – в вашей сексуальной жизни, в отношениях и в общем самочувствии.

То есть для успешной практики не нужно достигать оргазма через 15 минут?

Нет, оргазм не есть целью ОМ. Он может иметь место, а может и не иметь. Именно избавление партнёров от цели достигнуть оргазма и делает всю эту практику более приятной и весёлой для обеих сторон.

Что можно сказать о женщинах, у которых возникают трудности в достижении оргазма от стимуляции только клитора?

Многие женщины, которым поставили диагноз аноргазмия, испытывают его начав практиковать ОМ. Лично я никогда не испытывала вагинального оргазма, но теперь я его переживаю всегда. ОМ полностью изменил мои отношения с оргазмом.

Можете рассказать подробнее?

Ну, до того как я начала практиковать ОМ, у меня был чёткое понятие о том как должен выглядеть хороший секс. Он должен был быть спонтанным, мы должны целиком отдаваться друг другу, и он всегда должен убеждаться, что я кончила. Во всём этом был какой-то расчёт: я глажу тебя, а теперь ты гладишь меня; это было похоже на бартерные отношения. Сейчас, сама кульминация сексуального акта не так интересна мне. Я испытываю гораздо более глубокий и богатый спектр ощущений. Иногда это тонкие и сложные ощущения, а иногда они – глубокие и интенсивные. Но я всегда полностью в процессе, а не в своих мыслях, где я обычно была во время секса.

А как же ваш партнёр? Как он достигает оргазма?

Я знаю, что мой партнёр может чувствовать то же, что и я, во время поглаживания. И потому что он это чувствует, вопрос бартера, отпадет. У нас обоих есть доступ к тому же, только с разных позиций.

Вступительное видео к ОМ.

Всё же, как насчёт мужского оргазма? Почему нет техники поглаживания мужчин?

Существует техника поглаживания и для мужчин, хотя мы концентрируемся именно на женском оргазме. Это дает мужчине возможность испытать целостность своего тела, начиная с его пальца как полового органа.

Если честно, это не звучит справедливо.

Для многих женщин в уравнении секса лежит обязанность. Мы делаем это, чтобы наши мужчины были счастливы, или чтобы они сделали что-то в ответ, или по целому ряду других сложных причин. Мы не занимаемся этим для нашего удовольствия. Это потому, что большинство женщин не чувствуют себя сексуально целостными, и поэтому, когда мы касаемся мужчин, трахаем их, гладим или сосём их члены, мы не отдаёмся полностью этому процессу. Но, когда женщина проходит практику ОМ, она меняется, и она занимается сексом чувствуя себя наполненной. И это совершенно другой опыт для нее и для людей, с кем она вступает в половые контакты.

Почему женская сексуальность кажется настолько сложной для многих людей?

Для многих женщин само желание – постыдно. Если мы не достигаем оргазма, мы часто думаем, что проблема в нас самих, что это какой-то дефицит в нашей сексуальности. Мы не понимаем, что наши тела точно знают, чего они хотят, и они начнут чувствовать себя прекрасно, если мы толко послушаем их и спросим их, чего они хотят. В ОМ, мы учим женщин как это делать. Мы также учим мужчин как делать простые предложения, на которые женщины могут ответить да или нет: «Ты хочешь, чтобы я гладил тебя быстрее или ты хочешь, чтобы я гладил тебя нежнее?» Таким образом, два партнёра оттачивают свою чувствительность до совершенства. Мужчины вздыхают с облегчением получив прямые указания от женщины о том, что доставляет ей удовольствие. Им больше не приходиться читать женские мысли.

И такое партнёрство становится одинаково возбуждающим и для того, кто гладит и кого гладят? Это обязательно партнёрство между мужчиной и женщиной?

Для ОМ нужен один человек с клитором и другой человек с пальцем, так что женщины могут в равной степени заниматься ОМ вместе. Будучи принимающей стороной, а также и поглаживающей стороной в течение многих лет, я могу сказать, что такой опыт одинаково эффективен для обеих сторон. Это звучит дико, но это правда. Вместо того, чтобы смотреть на это как будто один человек только даёт, а другой только принимает, нужно посмотреть на это как будто два человека подключаются к электрической розетке и оба чувствуют потоки электричества, пронизывающие их тела. Существует целая наука, которая объясняет биологию лимбической связи. Но самое главное, опыт говорит сам за себя.

Почему вы всегда употребляете слово киска, и никогда вагина?

Слово киска имеет больше напряжения, не так ли? А вход в зону напряжения считается более сексуальным. Ваши ощущения накаляются. Мы начинаем задаваться вопросами. Нам нравится такое. Самое забавное, что фраза «поглаживание киски» имеет разные коннотации. Пару недель назад у нас вышла статья в Sun. Прямо рядом с нашей публикацией, они разместили информацию под названием «Почему поглаживание кошки может помочь в преодолении стресса». Оказывается, у газеты Sun есть чувство юмора.

Вы полагаете, что специфический куннилингвистический жаргон важен в вашей практике? В сущности, вы пытаетесь научить людей как говорить о сексе меняя целую философию процесса?

Частично, да. Мы таки используем такие заряженные слова как: киска, член, трахать, сосать. Они бьют прямо по центру стыда, отбиваясь от него. В этих словах присутствует необработанность. А чувственный секс – сырой. Вам не нужно ничего добавлять к нему. Не нужно ничего приукрашивать: «слова йони и священно» – лишние. Когда вы добираетесь в сексе до его самых нефильтрованных компонентов, только тогда вы узнаёте, что это такое на самом деле. Вы перестаёте притворяться. Вам не нужно играть чужие роли, вы становитесь собой настоящим.

Можете описать свой первый ОМ опыт?

На самом деле, я плохо помню свой первый ОМ. Сам по себе опыт не был ни чем особенным, но что было удивительно, так это мои чувства после этого. Казалось, что дверь глубоко внутри меня открылась, и чувства, о которых я даже не подозревала, начали наводнять меня через пульсирующий секс, слёзы печали, смех радости, бушующий гнев.

Презентация Николь Демон, основательницы OneTaste, на TED Talk.

Ваша жизнь изменилась в связи с ОМ?

После моего первого ОМ, моя киска так возбудилась, как никогда раньше. Она ожила. И я тоже начала чувствовать себя более живой. Я открыла для себя значение своей сексуальности. У меня стало намного больше энергии. Я почувствовала себя более творческим человеком. Шесть с половиной лет спустя моя жизнь полностью погружена в ОМ и всё вертится вокруг этой практики. Под моей фотографией в средней школе можно было написать: «Скорее всего, она станет монахиней». Теперь это точно не обо мне!

А как население Британии реагирует на ОМ движение?

Я бы сказала, что британцы более скептичны. Мне сказали, что здесь принята культура критики. Таким образом, люди возводят вокруг себя интеллектуальную защиту на общем уровне. С другой стороны, британцы более сдержаны и закрыты. У них многое бродит внутри, и оно просто вырывается наружу. Когда британцы открывают для себя ОМ, это дает им разрешение быть настоящими и выражать себя совершенно по-новому.

Существует ли тенденция, что практикующие ОМ становятся сексуально более раскрепощёнными?

ОМ освобождает ваши желания. Для некоторых людей это означает, что у них появляется много секса [и] возможность следовать своим сексуальным отклонениям. Другие же, которые никогда не разрешали выйти своей сексуальности наружу, чувствуют как дикий зверь живёт в них в очень тесной клетке, а через ОМ они начинают открывать дверь. Я определенно принадлежала второму лагерю. Благодаря ОМ я по-настоящему полюбила секс. У меня отключился зажим, когда я хотела просить о том, что я хочу. Мое тело стало более живым и включенным. У меня больше секса нужного мне качества.

Кажется, что с этим трудно поспорить. Некоторые источники уже назвали OM феминистским движением. Как вы думаете, это правда?

Я бы сказала, что ОМ для всех, кто хочет больше единения, энергии и возбуждения. Феминистки многое получают от ОМ, в равной степени как и консерваторы. Я думаю, что большинство людей выиграют от нежного поглаживания по киске.

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