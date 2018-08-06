Арабские женщины рассказали нам, почему не хотят становиться матерями

В большой части арабского мира женщинам по-прежнему запрещено открыто признавать, что они не хотят иметь детей. Но в последние годы всё больше и больше молодых женщин активно дают отпор общепризнанной житейской мудрости, которая гласит, что их главная цель в жизни – это становиться матерью.



Я побеседовала с десятью арабскими женщинами и попросила их рассказать, почему они решили не заводить детей. Ответы были различными: от опасений, что они не смогут быть в безопасности в политически неустойчивом регионе до нежелания поддаться тому, что требует общество и их семьи.

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«Почти эгоистично произвести на свет ребенка учитывая нашу реальность»

«Я не хочу ставать матерью, потому что Йемен – и арабские страны в целом – не могут гарантировать для всех детей основные права человека, такие как: качественное образование и достойное жилье. Почти эгоистично произвести на свет ребенка учитывая нашу реальность. И в то время как население страны продолжает расти невероятно быстрыми темпами, наши важнейшие жизненные ресурсы только сокращаются. Поэтому, если всё будет продолжаться в таком темпе, мы доживем до того дня, когда нам просто не хватит еды в мире, чтобы накормить всех».



– Марва, 26 лет, архитектор

«Я сомневаюсь, что смогу посмотреть в глаза своему сыну или дочери в день, когда они решат спросить меня, почему я произвела их на этот свет»

«Почему я должна хотеть воспитывать ребенка в Египте, среди всей этой несправедливости и распуства – употреблять нездоровую пищу, пить плохо очищенную воду и вдыхать весь этот загрязненный воздух? И неважно, насколько хорошо образованным и умелым ребенком он может стать, он никогда не сможет осуществить свои мечты, потому что он не будет ребенком того, кто богат и имеет власть.



Другая проблема заключается в том, что, даже если мой ребенок вырастет достойным человеком, он сможет легко попасть в тюрьму из-за ложных обвинений какого-то сердитого, бесчеловечного тирана. Если это случится, я сомневаюсь, что смогу посмотреть в глаза своему сыну или дочери в день, когда они решат спросить меня, почему я произвела их на этот свет, потому что они, конечно, не просили о такой жизни».

– Исра, 27 лет, предприниматель

«Я не хочу детей, потому что у меня не будет ответов на 70% основополагающих вопросов жизни, которые они зададут мне».

Конечно, идея иметь детей привлекательна – маленький человек, созданный из твоих генов и генов человека, которого ты любишь больше всего. Но я не хочу детей, потому что у меня не будет ответов на 70% основополагающих вопросов жизни, которые они зададут мне. Что я скажу им, когда они, например, захотят понять вопросы веры и философии? Они доверяют мне, потому что считают, что я знаю правильные ответы, а должна ли я признаться, что не имею малейшего понятия обо всём этом или я должна поделиться тем, что я полагаю, что я знаю, что может оказаться абсолютно неправильным?

Мне бы хотелось узнать, что означает, когда у тебя есть семья – оставить след в этом мире вместе с любимым человеком, который интеллигентен, красив и хорошо образован. Но я не считаю, что смогу взять на себя полную ответственность за другую жизнь. Я уверена, что они не будут полностью удовлетворены теми условиями, которые я могу им предоставить.

«Конечно, моё сердце тает, когда я вижу своих племянников и племянниц, но я знаю, что воспитать ребенка не так просто, и не хочу поступать эгоистично, чтобы проверить свои навыки как матери или как обычного человека».

– Нада, 22 года, писательница

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«Я не смогу позволить себе отправить своих детей в достойную школу»

Я хочу продолжать работать, но совмещать материнство с работой было бы невероятно сложно. Кроме того, я знаю, что я не смогу позволить себе отправить своих детей в достойную школу. И даже если бы я смогла, это означало бы, что я буду работать день и ночь, чтобы заплатить за учебу, и не будет времени, чтобы на самом деле заботиться о них, как это должны делать родители.

– Маи, 27 лет, журналистка

«Мир стал слишком токсичным и разрушительным местом»

«На женщин оказано так много давления, поскольку общепринятая мудрость заключается в том, что материнство является природным инстинктом для всех нас. Но нет никаких научных доказательств для подтверждения этого утверждения. Я считаю, что большинство женщин предпочитают стать матерями, потому что они испытывают давление со стороны своей семьи и общества, которым нужно соответствовать. Лично я считаю, что иметь детей – это эгоистично и бесчеловечно, потому что мир стал слишком токсичным и разрушительным местом, чтобы воспитывать ребёнка».

– Нур, 19 лет, студентка

«Я не готова заботиться о ком-то ещё»

«Я не хочу детей, потому что я не готова заботиться о ком-то ещё, и у меня вообще нет настоящего интереса к детям. Например, я не хочу выбирать между покупкой платья для себя или подгузников для ребенка».

– Джихад, 32 года, продюсер

«Даже если бы весь мир зависел только от меня единственной, я бы всё равно не родила ребенка»

Я просто не чувствую в себе сильного желания стать матерью. Все говорят, что я буду сожалеть об этом, и что материнство является природным инстинктом всех женщин. Существуют те, кто продвигают это наивное представление о том, что женщины являются основой всего человечества, и в нашей ответственности воспитывать детей, чтобы сделать мир лучше. Но есть и другие, кто смотрит на это с чисто биологической точки зрения, настаивая на том, что у меня есть дети, потому что это моя основная функция как человека. Но я не разделяю ни одного из этих взглядов. Даже если бы весь мир зависел только от меня единственной, я бы всё равно не родила ребенка, потому что не чувствую такого желания».

– Лама, 33 года, бухгалтер

«Мир – это жестокое место, в котором полно страха и боли»

«Я не хочу детей, потому что мир – это жестокое место, где полно страха и боли: войны, голод, нищета, болезни, преступность. Всё это заставляет меня задаться вопросом, действительно ли это место, в котором я хотела бы воспитать ребенка. Принудить человека жить в этом мире – жестоко. Если ты действительно любишь своих детей, то не приводи их в это место. И если твои природные инстинкты становятся слишком преобладающими, тогда ты должна действительно рассмотреть вопрос об усыновлении».



– Несрин, 23 года, преподавательница английского языка

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«Я боюсь, что с ними что-то случится, и я их потеряю»

«Я боюсь заводить детей, потому что боюсь, что с ним что-то случится, и я их потеряю. Я жила в Сирии на протяжении большей части войны, и хотя я не потеряла никого из своих близких, я не могу представить себе боль, которую другие семьи почувствовали из-за потери ребенка. Лично я не смогу вынести такую огромную потерю. Поэтому, чтобы облегчить себе это чувство, я решила вообще не заводить детей».

– Дана, 26 лет, учительница

«Я не верю, что мои гены настолько необычны, чтобы передать их другому поколению»

«Я думаю, мы все должны сосредоточить свое внимание на живущих сегодня детях, и на бесчеловечных условиях, в которых многие из них существуют. Я не верю, что мои гены настолько необычны, чтобы передать их другому поколению, я не обладаю никакими специальными навыками, от которых зависит выживание человечества. Наконец, я просто не настолько легкомысленна, чтобы просто надеяться на лучшее, и игнорировать тот факт, что у меня, как и у большинства людей, нет необходимых возможностей воспитать здорового ребенка».



– Жанна, 30 лет, стоматолог

Эта статья первоначально появилась на VICE Arabia.

