Неужели нам суждено стать копиями наших мам? Что говорят научные исследования

Иллюстрация Пенелопы Газин

Это случилось после работы, было 8:15 вечера. Я сняла своё пальто, пошла на кухню, взяла тарелку риса на плите и две куриные грудки, политые соусом из банки с надписью “Со вкусом Сычуань». Я была голодной, мне не терпелось поесть, я мысленно анализировала свой день, пока пыталась готовить свою стряпню как можно быстрее. Когда наконец еда была готова, мы с мужем принесли тарелки в гостиную, где мы накладывали ложку за ложкой еду в рот, в промежутках пили вино и бормотали под нос ответы на вопросы программы Колесо фортуны.

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На протяжении многих лет я рассказывала много дерьма о том, как готовила моя мама: о её куриных котлетах из микроволновки, политых соусами жёлтого (порошок из пакета) или красного цвета (кетчуп, сахар, соевый соус) с рисом быстрого приготовления и о том, что она никогда не готовила овощи. Я писала о том, как она во мне нуждалась, чтобы как-то пережить её истории об Общей Больнице и Всех её детях, где она рассказывалао её долгих днях преподавания старшеклассникам, попытках всем угодить и том, как она меня возила в школу и со школы. Как и многие маленькие девочки, я сначала хотела быть как моя мама: я одевала её туфли на высоких каблуках, и ругала своих кукол так, как я предполагала она ругала своих учеников. Затем, с подросткового возраста до ранней взрослой жизни, она мне казалась совсем неуклюжей и ужасной и я поклялась никогда-никогда не быть похожей на неё. Я думаю, я и не могла быть на неё похожа! Мы совершенно разные! Моя мама была чопорная и носила шелка от Лиз Клейборн, я же была резкой и угрюмой, и носила лакированный сапоги. Она слушала Линду Ронштадт и говорила что-то вроде «Святой Иисус!». Я любила отстукивать металлические ритмы и материлась как сапожник. В особенности, я всячески критиковала её отношения с мужчинами. Когда я была подростком, я дала себе обещания, что я никогда не позволю мужчине обмануть меня. Я бы никогда не жертвовала собой ради парня, кем бы он ни был. Я даже записала все недостатки своей мамы и её раздражающие привычки в свой дневник, чтобы не повторять их никогда (при этом, конечно, я всё ещё отчаянно люблю её и ищу её одобрения).

До определённой степени я выполнила свои обещания, но у меня оставались менее очевидные особенности поведения, как у моей мамы: например, я продолжала отношения, которые мне не нравились и только из страха одиночества. Я не хотела признаться, что я облажалась, особенно признаться в этом своей маме, для которой тоже всегда самым главным было то, как она выглядит в глазах других. И я действительно могла одеться в одежду из second-hand как байкер-гот, но при этом я была уверена, что у меня дорогие и модные ботинки, а мой макияж безупречен. Несмотря на то, что я боялась признаться в этом, я всё таки вела себя в точности как моя мама задолго до того, как я начала готовить грустные куриные обеды и смотреть телевизор до умопомрачения.

Психотерапевты называют такое поведение наследуемыми шаблонами поведения, или «убеждениями и взглядами, которые мы наследуем от наших мам, потому что всё наше детство мы следили за нашими мамами и впитывали то, как они думают, как они себя ведут и, в частности, что они думают о себе», рассказала VICE терапевт по отношениям матери-дочери ​Рожке Хасселдайн. Нейробиологи тоже поддерживают такие основные принципы: если наш мозг – это компьютер, то наши взаимоотношения с родителями являются настройками по умолчанию, и, когда наши дела не ладятся или мы испытываем стресс во взрослой жизни, наши нейроны курсируют по привычному пути, который обычно устанавливается в начале разработки. Это объясняет то, почему, когда мы голодные, мы готовим еду, как наша мама, или почему, когда мы хотим что-то от нашего партнёра, мы используем фразы и уловки, которые мы услышали в детстве, когда мама разговаривала с папой.

Другими словами, наука подтверждает наши худшие опасения: мы, во многих отношениях, мы становимся копиями наших мам.

Хорошей новостью является то, что наша судьба не законсервирована герметично в консервной банке, судьбу можно менять. Наш мозг влияет на формирование наших отношений, но это может происходить при условии Развития нашего разума, утверждает автор исследования ​доктор Дэн Сигел, который изучал межличностную нейробиологию более 15 лет. Он говорит, что «мы можем выбрать другой путь и изменить направление развития намерением и осознанием». Слово «намерение», которое часто используется в учениях и теориях о секретах счастья, вызывает смешанные чувства. Однако основная идея выглядит вполне разумной: если вы хотите что-то поменять, скажем, что-то сделать с вашим пристрастием к арахисовому маслу, вам необходимо в корне осознать и понять проблему, сделать осознанное усилие изменить это чёртово пристрастие, иначе вы обречены на повторение одного и того же цикла.

Ключ к разрушению этих нежелательных моделей по копированию вашей мамы – «понять, что вы – уникальная личность, и что ваша мама – уникальная личность, и поэтому каждый из вас, такой как есть», говорит Хасселдайн. Это значит, что надо проанализировать что вы и ваша мама представляете из себя как личности, отношения и стиль общения женщин в вашей семье, в особенности стоит обратить внимание на общение вас, вашей мамы и вашей бабушки по материнской линии, а также окружение и обстановку, в которых каждый из вас вырос.

«То, что происходит между вами и вашей мамой – является точным отражением того, как относятся к женщинам в обществе и культуре», говорит Хасселдайн. «Большинство женщин старше 50 лет, которые не сделали карьеру, часто не знают, как сказать о том, что им нужно. Их поколение попросту не учили это делали. И это одна из самых больших проблем между матерями и дочерьми сегодня».

Да, наши проблемы с нашими мамами частично проистекают из долгой истории дискриминации по половому признаку.

Так что всё, что вы вопили похожее на «Ты меня не понимаееееешь!» в период полового созревания, не были полностью обоснованными – ваша мама и не могла вас понять. А всё потому, что никто и никогда не заботился о том, чтобы «понять» её. И, скорее всего, не только родители её не понимали, её не понимали ни её друзья, мужья, начальники, попы, сверстники, и общество в целом. Да, наши проблемы с нашими мамами частично проистекают из долгой истории дискриминации по половому признаку.

«Если ваша мама вам представляется слабой или любительницей манипуляций, то можно сказать, что отчасти это происходит по той причине, что она не научилась ясно и внятно говорить о своих потребностях», сказала VICE Хасселдайн. «Если дочь не понимает, почему её мама такая какая есть, мы можем задать наводящие вопросы: Чего в эмоциональном плане не хватает в вашей семье? Женщины вашей семьи чувствовали, что с их мнением считались? Всё это передаётся по наследству, часто дочери винят своих мам, но поняв, что всё это просто неосознанная передача основных шаблонов поведения из поколения в поколение, они понимают почему матери не могут высказаться и тогда появляется возможность отстроит отношения заново, начать «ремонт» отношений». Это даёт возможность наладить отношения не только друг с другом, но и со своими партнёрами, друзьями и другими людьми.

Моя мама выросла в обществе Южных Баптистов в Шривпорте, штат Луизиана, в 1950-х годах. Это было время, когда в школах по-прежнему мальчики и девочки учились отдельно, а дамам было запрещено носить брюки. Сара Джин была женщиной, которая жила по правилам, в которых приветствуется молчаливое страдание и жёсткое соблюдение правил приличия. Наверное, от части это стало причиной того, почему я так эмоционально говорю и пишу о своей маме. Но это не просто ещё один бунт против качеств, которые я не люблю в своей маме, – это ещё и признание того, насколько негативно это молчаливое страдание повлияло на мою маму и на меня. Несмотря на то, что я могу быть достаточно жёсткой с любым, кто посмеет меня обидеть, однако с мамой есть неофициальная договорённость никогда не говорить о таких вещах как боль, неудачи, секс, стыд, или страх.

К сожалению, только когда моя мама умерла, и мне было 25, я поняла, что это молчание и было нашим общением. Я знала, что если я когда-нибудь опять вернусь к вопросу наших отношений, мне придётся не только выяснить, кем она была на самом деле, но и найти сочувствие к этому человеку. А для этого, мне надо была признать разрыв между нашими поколениями. Может вы и подумаете, что я гордая феминистка, но надо учесть также, что я – представительница активного поколения двухтысячных, я родилась и выросла на вальяжных и теплых Гавайях. Я действительно понятия не имела в каких жёстких условиях жила моя мама на юге больше половины века назад, потому что она никогда не рассказывала мне об этом. Она была просто запрограммирована не делать этого.

После её смерти я решила узнать больше о том времени. Я поняла насколько не дооценивалась роль женщин в те времена. Также я узнала, что мы были намного больше похожи друг на друга, чем я думала прежде, и это мне понравилось. Прежде, чем она стала такой мамой, она многое пережила. Она усердно училась, работала, но также очень любила вечеринки. Она часто собирала у себя своих друзей после работы и организовывала длительные вечеринки после работы. Как оказалось, она очень любила приключения, например как поездка в VW моего отца, который они называли «любовный автобус», на неделю на Большой Остров. Также, она уехала от своей семьи в поисках более свободной жизни на Гавайи в том же возрасте, что и я уехала в Лос-Анджелес искать свой собственный путь. И, несмотря на сильную веру в то, что женщины – это всего лишь манекены с приятными отверстиями, она всегда говорила мне, что я красивая, умная, достойна всего самого лучшего, и что она меня очень любит. Она говорила мне, что я могу быть кем угодно, и делать всё, что хочу, если только это делает меня счастливой. Она попыталась дать мне больше, чем она имела.

А теперь, когда я выросла, и сделала самый жалкий ужин в мире после долгого рабочего дня, и наконец поняла почему моя мама делала то же самое. Ей плевать было на еду и на сбалансированное питание, потому что у неё были другие проблемы. Она была больше озабочена своей карьерой, она хотела побыстрее добраться до телевизора и расслабиться, чтобы у неё опять были силы заниматься мной. Она не покупала всю эту церковную ерунду, которая её окружала всё её детство, и ей было интереснее побыть ещё час в школе, чтобы помочь обездоленным студентам, чем тратить это время на кухне. Я также помню (когда я не обращаю внимания на свою избирательную память), что, когда она наполнялась силами и энергией, мы рисовали вместе или смотрели, прижавшись друг к другу, сериал «Growing Pains». И я рада, что она показала мне этот пример. Потому что теперь я знаю, чтобы найти баланс между карьерой, ребёнком и собой, я буду пропагандировать время в одиночестве и полуфабрикаты Hamburger Helper.

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