Арнольду Шварценеггеру надоело ваше нытьё

В цикле публикаций «Раннее творчество» мы общаемся с молодыми и немолодыми деятелями искусства о работе и жизненном опыте, которые привели их туда, где они находятся сейчас. Сегодня с нами Арнольд Шварценеггер, в представлениях однозначно не нуждающийся. Под конец прошлого года он исполнил главную роль в фильме «Убить Гюнтера», который сейчас можно посмотреть по заказу.



В моём детстве поход в кино был делом почти неслыханным. Мы были бедны и жили в деревне без кинотеатра. Для того, чтобы попасть в кино, нужно было ехать в столицу, а такое бывало, ну, может, раз в год. Первым в своей жизни я увидел фильм с Джоном Уэйном – какой именно, я не знал. Мы с братом понятия не имели, как работает экран, поэтому мы очень боялись, что нас затопчут кони и проткнут стрелами. Мы пригибались и запрыгивали под сиденья. Это было страшно, но мои мать с отцом хохотали до слёз. Опыт получился невероятный.



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Австрия была для меня слишком маленькой. Я чувствовал, что возможностей там нет и что я нахожусь не там, где нужно. Мы были оккупированы силами союзников, и преступности было очень много. Видя изображения Америки, я всякий раз думал: «Вот где мне место». Моей большой мечтой было приехать в Америку – вопрос был только в том, как.

Случайно открыв для себя бодибилдинг, я подумал, что это американский вид спорта и средство достижения моей цели. Я представлял себе это так: если я выиграю «Мистера Вселенную» и все титулы, Америка в итоге позовёт меня к себе. Когда мне был 21 год, моя фантазия стала реальностью. Я во второй раз стал Мистером Вселенная и получил телеграмму от издателя журнала «Muscle», Джо Уайдера. Он сказал: «Арнольд, ты – новая сенсация. Я хочу, чтобы ты приехал в Америку. Я приведу тебя на пляж Масл-бич, ты будешь тренироваться с чемпионами, сможешь писать для нашего журнала, а ещё мы можем протолкнуть тебя в кино». Именно поэтому я большой фанат планов вне зависимости от возраста. Чем чётче у тебя планы, тем чётче можно определить меры, которые можно принять для их осуществления.

Я не эксперт по медитации, но как-то раз, в середине 70-х, тренировался вместе с человеком, который был экспертом по трансцендентальной медитации. Он пригласил меня в центр в Брентвуде, где меня научили медитировать. В то время в моей жизни было очень много давления. Я занимался бодибилдингом, тренировался перед очередным «Мистером Олимпией», занимался строительной работой ради дополнительного заработка, ходил на занятия по актёрскому мастерству и учился в колледже. Работы у меня было очень много, и мне нужно было найти способ успокоить свою тревожность.

Трансцендентальная медитация мне очень помогла. С тех пор я начал видеть в своей жизни разные цели, которых могу добиться спокойно и решительно. Люди постоянно говорят, что во мне очень много восточной философии – правда это или нет, я не знаю, так как я не эксперт, но из множества разных подходов можно научиться очень многому.

Сбылось всё, что я себе представлял – богатство, слава. Пока я гнался за этими мечтами, начало происходить и кое-что другое, не связанное с моей мечтой. Я понятия не имел, что буду сниматься в комедиях – я просто думал, что буду одним из качков в фильмах про Геракла, но я снимался в комедиях, драмах, а «Терминатор 2: Судный день» стал самым успешным фильмом года. Я не мечтал о работе с благотворительными организациями и помощи детям или о встречах с президентами. Я не мечтал стать губернатором Калифорнии. Я понятия не имел, что стану защитником окружающей среды. Когда человек вырастает, планы у него меняются, и он начинает мечтать о другом. В этом отчасти и состоит развитие человека: он вырастает, становится более взрослым и начинает интересоваться не только собственными проблемами.

Я не думаю, что Америка сильно изменилась с тех пор, как я сюда переехал. Когда я сюда приехал, это была страна возможностей, и это до сих пор так. Я путешествую по миру, а люди до сих пор хотят ехать в Америку, конкретно в Калифорнию. Америка была номером один, и это до сих пор так. Посмотрите, как люди помогают друг другу, когда случаются пожары, наводнения и ураганы, как люди помогают друг другу. Это американский дух, и именно это безумно нравится мне в этой стране.

Конечно, есть потрясения и смятение. Когда я приехал сюда, в 68-м, проходил съезд демократов в Чикаго, с беспорядками. Вьетнамская война, люди каждый день гибли на поле боя – полный хаос. Движение хиппи, люди курили дурь, пытаясь избавиться от проблем. Похитили Патти Хёрст. Уотергейт. Пришёл Картер и устроил экономическую катастрофу. Америка на моих глазах прошла не один очень трудный момент, и мы в каком-то смысле переживаем трудные моменты сейчас, но я не думаю, что это можно как-то спутать с развалом Америки.

Я не сторонник нытья – я сторонник действия. Не сидите перед телевизором, говоря: «Что-то не так». Ступайте и решайте проблемы – с выпускниками, с экологией, с предвыборными махинациями и перераспределением избирательных округов. Давайте не жаловаться, а что-то с этим делать. Некоторые люди говорят: «Или молчи, или вали». Я говорю: «Или молчи, или меняй ситуацию». В этом весь я.

Эта статья впервые появилась на VICE US.