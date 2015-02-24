Мужчины, лицом к лицу сражающиеся с самой большой рыбой в мире

Фото Титуса Бредли и Колина Честера.

Оригинал статьи опубликован на VICE UK.

Группа рыбаков-подводников проходит три морские мили в открытом море в поисках больших чёрных теней, обитающих под поверхностью океана. Как только они замечают силуэты, капитан кричит с обзорной башни. Звучит призыв нырять и рыбаки погружаются в глубины рядом с лодкой. С собой у них ружья с одним выстрелом, один вздох и самый настоящий страх не выплыть на поверхность.

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Действие происходит на береговой линии острова Вознесения, британской военной заставы, расположенной посреди Атлантического океана. Со времён Фолклендского конфликта остров является зоной коммерческого вылова рыбы. В этих гаванях водится самая крутая и самая опасная рыба на планете.

Тони Эйон с марлином

Тони Эйон – один из рыбаков острова. После того, как распались его десятилетние отношения, он решил сменить направление в жизни, и своим занятием избрал охоту на огромную рыбу. За свои первые четыре часа пребывания на острове он успел посмотреть в глаза 12-ти футовой тигровой акуле.

Тони и небольшая группа рыбаков охотятся на самых больших в мире тунцов, марлинов и рыб-парусников, и всё это в милях от любой медицинской помощи. В водах возле острова Вознесения им тяжелой ценой далось понимание, что охота на трофейных рыб с острыми шипами сулит невероятные награды, но одна единственная ошибка может стать последней. Я попросил его рассказать обо всех этапах охоты.

VICE: Можете рассказать мне об острове Вознесения? В чём фишка?

Тони Эйон: Это небольшой вулканический остров, расположенный в сердце Атлантического океана. Если поискать его в Гугл, то увидите, что это точка посредине пустоты. Мало кто знает об этом месте. Сюда нельзя долететь коммерческими авиалиниями, и нужно заранее подавать документы на поездку. Гражданские лица могут добраться сюда только с помощью Королевских Воздушных Сил (КВС) и единственная база КВС, с которой можно сюда прилететь, это BrizeNorton [в Оксфордшире]. Для невоенных они предоставляют небольшое количество мест на каждом самолёте.

На острове нет местного или постоянного населения, хотя по состоянию на 2010 год здесь проживало около 880 человек. Шестьсот девяносто шесть прибыли острова Святой Елены, потому их называют «святыми». Они великолепны, но много пьют. Жильё довольно простое, но люди приезжают на остров Вознесения не за роскошными апартаментами.

Как вы узнали о рыбе здесь?

Всё началось со слухов, потом стали появляться фотографии огромных скоплений гигантских рыб на интернет форумах. Я занимался подводной рыбалкой около четырёх лет, когда услышал об этом, но всё ещё был довольно зелёным. У меня были накопления на небольшую лодку, но учитывая, что я потерял свою женщину, бывшую моим главным другом, я решил вложить всё в поездку. Казалось, что это очумелая возможность.

Несмотря на нехватку опыта, я полез в воду с копьём уже через два часа после приземления, а в течение четырёх часов уже повстречался лицом к лицу с самой большой тигровой акулой, которую когда-либо видел.

Что вы сделали?

Я вылез!

Но разве она вас не напугала?

Конечно же, этот случай дал мне реальный опыт намного быстрее. Но также меня понесло. Звучит по-настоящему противоречиво, когда рассказываешь об этом.

На какую рыбу вы охотитесь?

На рыбу-парусник и марлина – это рыбный приз в любом рыбном деле. Увидеть такую рыбу – это уже само по себе приз, но поймать её – это уже следующий уровень.

Как выглядит этот процесс?

Нужна большая лодка, потому что ты идёшь далеко в открытое море и разбрасываешь приманку, что, как правило, сводится к разрезанию мелкой рыбы, чтобы создать пятна крови, и разбрасыванию тушек. Ты также дрейфуешь вдоль глубоких рифов, которые привлекают такую хищную рыбу как тунец, рыбу-парусник, а также рыбу-молот, акулу мако и Галапагосскую акулу.

Как вы узнаете, где находится рыба? Используете какие-то технологии?

Нет, всё определяется на глаз и наблюдая за птицам. Если увидишь птиц, ныряющих за косяком из рыб, можно попробовать догадаться, какая рыба атакует эти косяки.

Иногда некоторое время ждёшь, нет даже намёков. Но когда это случается, всё происходит в доли секунды. Ты слышишь крик капитана с птичьей башни на вершине лодки, обычно с кучей мата, что в воде плавает что-то большое. Обычно нет времени надеть маски и зарядить ружья. Нужно просто прыгать с движущейся лодки в пену, плыть под пузырями, открыть глаза и надеяться, что тёмная тень – это не мако и не тигровая акула, которая смотрит на тебя.

Вам встречалась акулы-мако?

Был парень, который исчез, но мы не уверены, что с ним случилось, к сожалению. Он прыгнул в воду и никогда больше не показывался на поверхности. Никто не знает, схватила ли его какая-то рыба, потерял ли он сознание или запутался в своих снастях. Поэтому, конечно же, душа уходит в пятки, когда прыгаешь. Это тот период, когда ничего не видно. Этострашно.

Как глубоко вы ныряете, и насколько приходится задерживать дыхание?

Мы ныряем приблизительно на семь метров [23 фута], а дыхание приходится задерживать как минимум на 90 секунд, чтобы было время прилично поохотиться. Как только оказываешься под водой и видишь рыбу-парусник охота превращается в искусство. Нельзя просто подплыть прямо к ней; нужно подобраться как можно ближе, а когда она начинает показывать свой бок, ты знаешь, что она вот-вот ударит. Начинаешь вилять по направлению к ней, что заставляет её двигать головой из стороны в сторону, и она приближается к тебе. Немного странный танец между тобой и рыбой.

До этого момента всё красиво и напоминает затишье перед бурей. Она выглядит пугающе и великолепно: её цвета под водой действительно захватывают дух.

Чтопотом? Вы делаете выстрел. Что дальше?

Как только ты выстрелил, сотрясается весь ад. Это хаос. Самый лучший выстрел – это за жабры. Жабры сами по себе пуленепробиваемы, поэтому это рискованный выстрел. Как только у вас состоялся контакт, всё полностью становится сумасшедшим, и ты молишься, чтобы она не решила драться.

Что случится, если она решит драться?

Тогда по воде к вам несётся 130 фунтов чистых мышц на скорости 60 миль в час.

Они отвечают?

О, да. Когда они напуганы, они могут нападать. Со мной такое случалось несколько раз. Я помогал приятелю вытаскивать рыбу-парусник из глубин, но она была недостаточно хорошо привязана, и выстрел не сильно задел её. На глубине 15 метров [50 футов], она прошла под его рукой, а потом прямо на меня, качаясь из стороны в сторону. В такой ситуации мало что можно сделать, нужно постараться выстрелить и убраться с её пути, что почти невозможно из-за её скорости.

Ты практически ничего не контролируешь на этой стадии – всё полностью зависит от того, как рыба нырнёт. Это хаос! На тебе ремни, ножны, а значит, на тебе куча вещей, за которые можно зацепиться. Или верёвка может запутаться вокруг твоей ноги. Из-за того, что маска блокирует твоё поле зрения, тяжело следить за всем, что происходит, а гидрокостюм не даёт почувствовать верёвку на теле. Нож следует держать наготове, чтобы обрезать верёвку, если ситуация становится опасной.

Ну а если ваши жизненно важные органы остались не проколоты шипами и вы не идёте на дно океана, как дальше развивается охота?

Борьба с рыбой подразумевает то, что в конце концов вы держите её за жабры и привязываете так, чтобы её можно было вытащить. Но до этого, вы полностью владеете ситуацией и позволяете рыбине таскать вас по океану. Стараетесь притянуть рыбу к себе за верёвку, рыба начинает сопротивляться сильнее, чтобы вырвать верёвку из ваших рук. В этот момент на помощь прыгает товарищ, его роль – следит за акулами. Кровь и вибрации – это как письменное приглашение для этих ребят.

Пока плывёте к лодке, рыбу нужно держать за нос. Идея здесь такова – если атакует акула, она скорее зайдёт позади вас, атакуя хвост рыбы, которую вы тащите.

Складывается впечатление, что это довольно интенсивное истребление рыбы.

Это может выглядеть немного ужасно, но большинство рыб умирает гораздо чаще от удушения. В этом деле не страдает другая рыба, как это происходит при ловле сетями или ярусными рыболовными снастями. В Великобритании на каждую рыбу, которую вы видите в супермаркете, приходится ещё две, которые умирают во время ловли. Подводная охота по своей природе уже отличается от этого. На самом деле, подводная охота – это наиболее избирательная и безопасная рыбалка на планете.

И вы их едите?

Мы едим всё, что ловим. Наверное, не нужно тебе рассказывать, какая на вкус призовая рыба, ради которой ты рисковал жизнью. Но это точно вкуснее, чем рыбные палочки из «Теско».