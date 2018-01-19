Ассистент украл у начальника Goldman Sachs вино на сумму $1,2 млн

Как сообщает «Bloomberg», в среду бывшему ассистенту, который, как сообщается, работал в компании «Goldman Sachs», было предъявлено обвинение в том, что он облапошил своего босса украв у него сотни бутылок вин на сумму 1,2 млн долл.



По данным «Wall Street Journal» в период с 2014 года по осень 2016 Николас Де-Майер работал на сопредседателя «Goldman» Дэвида Соломона, большого знатока вин, который зарабатывает 1,85 млн долл в год. 40-летнему Де-Майеру было поручено перевозить партии редкого дорогого вина своего босса из его квартиры в Манхэттене в его подвал в Хэмптоне.

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Вместо этого Де-Мейер якобы продавал часть вин дилеру из Северной Каролине, включая семь бутылок французского вина «Domaine de la Romanée-Conti», которые его босс купил за 133 650 долл — почти 20 000 долл за бутылку. Согласно обвинительному заключению за два года Де-Майер украл у Дэвида Соломона сотни бутылок, которые принадлежали к числу «лучших, самых дорогих и редких вин в мире».

Предполагаемая схема, как сообщает газета, оставалась незамеченной в течение многих лет, пока осенью 2016 года Соломон не обнаружил, что пропали сотни бутылок. По сообщениям Де-Мейер был уволен примерно в то же время, прежде чем покинуть страну.

В настоящее время Де-Майер обвиняется в межгосударственной перевозке похищенного имущества и должен появиться в федеральном суде в Лос-Анджелесе в среду. Его улов в размере 1,2 млн долл доказывает, что вам не всегда нужно совершать ограбления в стиле «Одиннадцать друзей Оушена », чтобы украсть целую тонну дорогого вина.