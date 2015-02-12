Как видели звёзды австралийские аборигены

Культура коренных жителей Австралии считается самой продолжительной и непрерывный культурой на земле, но современные исследователи только недавно обратили внимание на мудрость, уходящую корнями 50000 лет назад, особенно в сфере астрономии. Первые австралийцы отслеживали и предсказывали межзвёздные движения с неймоверной точностью, просто всматриваясь в ночное небо невооружённым глазом. Мне захотелось узнать больше о таких примерах, поэтому я встретился с исследователем местной астрономии, д-р Аланом Даффи из университета Суинберн.

Алан Даффи в своём кабинете в Суинберн. Фото от Дэвида Аллегретти

В Мельбурне стоит необычно холодное лето. У меня встреча с 31-летним астрофизиком. Я начинаю спрашивать о доказательствах доевропейской астрономии.

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“Каменные композиции разбросаны по всей Австралии. Эти сооружения расставлены точно в акурат с известными астрономическими направлениями, известными как стороны света“, говорит Даффи. Самым интересным моментом представляется точность, с которой они расположены. Со слов Даффи это означает, что первые австралийцы уже знали о часовом круге на протяжении десятилетий, и выравнивали эти камни с удивительной точностью. “Я был потрясен узнав об этом”, говорит он с энтузиазмом. “И считается, что я немного разбираюсь в астрономии. К тому же, я не думаю, что большинство современных людей может определить где восток, а где запад. Мы настолько привыкли к технологиям GPS и телефонам”.

Он показывает другую фотографию на своем ноутбуке, и объясняет, как коренные австралийцы воображали свои созвездия. В то время как на Западе пытались составить фигуры из звёзд и ярких точек, по примеру головоломки, где нужно соединить правильные точки, коренные австралийцы видели целые картины в тёмных областях неба. В качестве примера Даффи указывает на изображение на экране. Это изображение размытой туманности с чёрной линией идущей через центр. В этой чёрной линии аборигены видели птицу эму, а западные астрономы зачастую называли такие туманности “Угольный Мешок“. “Таким образом, мы смотрим на одно и то же изображение неба, но совершенно по-разному”.

Он продолжает описание практических аспектов созвездий в жизни коренных австралийцев. Птицу эму можно было увидеть только в конце апреля и начале мая, в период, когда эму откладывают яйца. “Таким образом, в сущности, это был календарь”, говорит он, “своего рода руководство для обеда, когда можно было добыть этот невероятно ценный белок”.



Магеллановы облака. Обратите внимание на форму реки с малыми пятнами справа. Изображение с сайта NASA

Даффи указывает на скопление звезд под названием Магеллановы облака, которые являются галактиками-спутниками Млечного Пути. Звёзды, сгруппированные вокруг черной полосы, образуют что-то вроде формы реки. Вдали от основной группы, можно увидеть два небольших свода звёзд. Люди полуострова Арнем-Ленда рассмотрели в этой композиции костры вдоль реки, а звёзды вдали – это пожилая пара, слишком слабая, чтобы завершить путешествие.

“История продолжается тем, что молодые люди, которые встречаются этим пожилым людям на пути начинают ухаживать за ними. Каждый раз, когда вы смотрели на ночное небо, оно вам напомнало о ваших социальных обязанностях, к примеру, что нужно было ухаживать за стариками”, говорит Даффи с улыбкой.



Те же звёзды – вид с Австралии – Джулпан. Фото от профессора Рея Норриса

Затем он указывает на созвездие Ориона на мониторе своего ноутбука. Он объясняет, что с австралийской точки зрения, Орион перевёрнут с ног на голову, так что Йолнгу – люди северо-восточного Арнем-Ленда – видели в нём троих братьев и каноэ. Джулпан – это известная среди аборигенов легенда.

Однажды три брата решили порыбачить вопреки советам старших. Проходил сезон штормов, что было слишком опасно. Три брата, ослушавшись предупреждения, отправились на рыбалку. Так, они просидели в каноэ несколько часов без улова. Им попадалась только королевская рыба, которая считалась тотемным животным в их племени. Съесть её было сродни каннибализму.

В конце концов, один из братьев сломался и съел запрещённую рыбу, в результате чего Валу – Женщина Солнца – пришла в ярость. Валу собрала громовые тучи и превратила их в вихрь, который поднял лодку и забросил братьев в небо, где они остаются и по сегодня.

Эта история является прекрасным примером поучений, укоренившимся в рассказах по астрономии. В таких рассказах вы найдёте урок о соблюдении священных законов, и внимательном отношении к словам старших. Здесь также есть и практическое применение. Джулпан видна только с февраля по март, когда проходит сезон дождей. Это говорит вам, что в это время опасно выходить на улицу и рыбачить.



Звёздное скопление Плеяды. Фото с сайта NASA, Palomar Observatory

Наконец Даффи показывает звёздное скопление Плеяды и делится своей любимой причудой астрономии аборигенов. “Во многих культурах это звёздное скопление называется Семь сестер”, говорит он. “Сем сестёр лежат чуть ниже Ориона Хантера и убегают от Ориона по ночному небу, колесящему вокруг”. Затем Даффи рассказывает мне, что подобные истории про охотника или рыбака, преследующего семерых женщин существуют также и в Австралии. Эти истории уходят во времена, когда не было никаких контактов между греками и аборигенами. “Идея заключается в том, что в последние 40000 лет люди рассказывают одну и ту же историю и вокруг костров в Африке, и по всему миру, что мне очень нравится, и я склонен полностью верить таким рассказам”.

Когда наш разговор подходит к концу, мы переходим к более мрачным темам. Когда смотришь на звёзды в ясном ночном небе, то чувствуешь красоту и смирение, и кажется, что Даффи разделяет мои чувства. Вопрос в том, что мы теряем наши звёзды в ходе светового загрязнения, и это означает, что мы также теряем самые старые историй человечества. Даффи на мгновение замыслился: “Мне кажется, если мы все выключим свет на мгновение и посмотрим на ночное небо, которе мы не замечаем, то я не думаю, что мы когда-либо ещё включим свет. И даже если бы кто-то и включил свет опять, то я не думаю, что таких людей оказалось бы много”.

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