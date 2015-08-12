У австралийских врачей появились новые инструкции по работе с заявками на косметические операции на женских гениталиях

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Всё больше австралийских женщин обращаются к врачам с беспокойством из-за кажущейся ненормальности своих торчащих малых половых губ или слишком большого размера больших половых губ и застенчиво расспрашивают о косметических операциях на гениталиях. Этот тренд побудил Королевский Австралийский колледж терапевтов (RACGP) разработать первые в мире инструкции, которые призваны помочь врачам лучше разобраться в том, что почему женщины всё чаще хотят сделать операцию, а также обсуждать с ними неуверенность в собственной внешности.

Автор инструкций, доктор Магдалена Симонис, заявила, что некоторые женщины хотят сделать операцию на гениталиях из-за «недостатка знаний» об анатомии собственных гениталий и ошибочной мысли об их «ненормальности», хотя на самом деле с точки зрения медицины они обладают средними размерами.

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Она отметила, что лабиопластика (хирургическая процедура изменения внутренних половых губ) – серьёзная и потенциально рискованная операция, а многие женщины понятия не имеют о её последствиях.

«Косметическая операция на гениталиях – это не то же самое, что изменение формы носа или увеличение груди», поведала VICE доктор Симонис. «Если вы собираетесь на некую процедуру по изменению чего-либо, подразумевающую удаление и отрезание крайне чувствительной ткани гениталий, которая играет определённую роль в эротических ощущениях в целом, вы на самом деле принимаете решение, способное причинить непоправимый ущерб».

На самом деле я думаю, что нам нужно перестать говорить о «норме».

Учитывая, что определение «нормы» шире, чем многие, судя по всему, думают, мысль о том, что женщины подвергаются серьёзным, дорогим операциям (эти операции могут стоить от 3,000 до 9,000 долларов) из-за беспочвенного страха.

«На самом деле я думаю, что нам нужно перестать говорить о «норме», заявила доктор Симонис. «Это всё равно что обсуждать вопрос: «Что такое нормальный нос?» [«Норма»] – это диапазон, спектр. Даже если у женщины очень длинные и очень крупные малые половые губы, то, если она спокойно к этому относится, это нормально».

Эксперты объясняют недовольство женщин своей внешностью распространением онлайн-порнографии и популярностью среди молодых женщин депиляции с помощью бразильского воска. Когда занавески убирают, многих шокирует (а в некоторых случаях расстраивает) то, что оказывается за ними.

«Покров лобковых волос снят… Для нынешнего поколения удаление лобковых волос, в принципе, является нормой», говорит доктор Симонис. «Двадцать пять лет назад, когда я начала работать терапевтом, лобковые волосы были у всех и никто за это не извинялся. Теперь же я слышу, как множество молодых женщин извиняются за то, что у них есть лобковые волосы, или за то, что они не удалили их перед приёмом».

Данные государственной программы медицинской помощи Medicare показывают, что за десятилетие между 2003 и 2013 годами количество заявок на косметические операции на гениталиях увеличилось вдвое. Хотя Medicare не предоставляет скидок на нелечебную косметическую хирургию, обзор Министерства здравоохранения за 2014 год обнаружил, что стандартной процедуры определения причин лабиопластики среди женщин не существует. Это вызвало опасения, что многие подают заявки по косметическим, а не медицинским причинам.

Доктор Хью Бартоломеуш, президент Австралийского общества пластических хирургов, заявил, что Medicare с тех пор ужесточила требования к пациентам, желающим провести лабиопластику и вульвопластику, и теперь рассматривает исключительно врождённые аномалии и функциональные нарушения.

«Medicare, по сути дела, заявила: «Мы не готовы платить за эту процедуру из государственной казны, если для её проведения нет причин, кроме чисто косметических», сказал ABC доктор Бартоломеуш.

«Занимающимся этим врачам необходимо отправлять в Medicare фотографии, там есть комиссия, проверяющая эти фотографии и затем принимающая решение о том, разрешить или нет использование соответствующей позиции», рассказал он.

Разумеется, это не помешает женщинам добиваться операций через систему частных клиник, которые не обязаны разглашать данные о пациентах и процедурах.

«На самом деле Medicare измерила лишь верхушку айсберга», сказала доктор Симонис. «Пластические хирурги и хирурги-косметологи… рекламирующие эти процедуры, открыто признают, что для них это совершенно новая, быстро растущая, прибыльная индустрия».

По мнению Мэгги Киркман, старшей научной сотрудницы Исследовательского подразделения имени Джин Хэйлс в Университете Монаш, помимо Интернет-порнографии, следует также изучать воздействие австралийских законов о цензуре на отношение женщин (и мужчин) к собственным гениталиям.

Доктор Киркман в настоящее время проводит исследования совместно со значительным количеством организаций, занимающихся женским здоровьем, чтобы понять, что заставляет женщин стремиться к лабиопластике, частично через открытый для общественности анонимный опрос.

«Возможно, многие люди не знают, что в журналах для взрослых с рейтингом M нельзя показывать женские гениталии», рассказала VICE доктор Киркман. «Их нужно прятать или скрывать с помощью ретуши… При этом требования о том, чтобы обозначать такое изображение как обработанное цифровыми средствами, не существует».

Более того, Австралийская аттестационная комиссия требует ретушировать изображения вульв «до состояния одной складки», несмотря на то, что у многих женщин внутренние половые губы не помещаются в вульву.

«Несомненно, тот, кто установил эти правила, не хотел, чтобы женские гениталии были видны», добавила доктор Киркман. «Мужчинам разрешается иметь пенисы и яйца, а женщинам полагается «оформление» как у Барби или детская, даже не подростковая, внешность».

Как доктор Киркман, так и доктор Симонис указали на TheLabiaLibrary («Библиотеку вульв») организации Women‘s Health Victoria как на важный ресурс для просвещения на тему женской анатомии. Целью вебсайта, запущенного в 2013 году в ответ на увеличение количества женщин, желающих сделать подобную операцию, является отображение разнообразия женских гениталий посредством показа реальных, необработанных фотографий различных вульв.

«У всех нас разные «нижние этажи», и здоровые вульвы могут иметь совершенно разные формы и размеры. Размеры, симметрия и цвет половых губ очень отличаются у разных женщин», сказано на вебсайте. «Так что скорее всего ваша вульва совершенно нормальна и здорова».

Прошу любить и жаловать, вульва

Однако некоторые женщины говорят, что внешний вид их наружных половых органов отрицательно влияет на их уверенность в себе и интимные отношения. Луиза, 19-летняя жительница Сиднея, рассказала ABC TV, что ненавидела свою внешность с 14 лет и и до тех пор пока не сделала лабиопластику в 2013 году. Ей казалось, что её половые губы ненормальны, и она долго откладывала деньги на дорогостоящую операцию.

После операции Луиза признала, что, хотя результат и не был идеальным, улучшение было значительно. «Это не совсем то, что я хотела, но намного лучше, чем было», сказала она. «[Лабиопластика] однозначно сделала меня гораздо более уверенной в себе».

Лора, 23-летняя писательница и артистка из Мельбурна, заявила, что её удручает то, сколько женщин стыдятся собственной вульвы, но не удивлена, если учесть то, с какой неохотой в нашей культуре обсуждаются функции женского организма и женское сексуальное здоровье.

«Если молодые люди видят исключительно такие вульвы, где ничего не выпирает и нет ничего «некрасивого», и слышат только о них, то конечно, они будут волноваться из-за ненормальности собственных наружных половых органов и, конечно, будут желать принимать какие-то меры, чтобы это исправить», рассказала она VICE.

«Хотя я не осуждаю тех, кто решает пройти косметическую операцию на гениталиях, меня печалит то, что это популярно», добавила Лора. «Решение подвергнуться подобной плановой операции не принимается в вакууме – это результат долгих лет отрицательных посылов, связанных с женскими телами и женской сексуальностью».

По словам доктора Киркман, разрушение предрассудков вокруг женской сексуальности помогло бы ослабить стыд, который многие ощущают из-за своих гениталий.

«Судя по всему, в мысле о том, что женская сексуальность и женские тела чем-то пугают, действительно что-то есть», заявила доктор Киркман. «По какой-то причине существует немалая часть общества, которая боится контроля женщин не только над собственными телами, но и надо многим другим.

Так что мы должны бороться с мыслями о том, что существует лишь один способ быть женщиной, один тип женского тела».

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