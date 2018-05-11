Азиз Ансари и наша упрощённая манера говорить о согласии

В январе были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии против одного из создателей и актёра сериала «Мастер не на все руки» Азиза Ансари: 23-летняя фотограф под псевдонимом «Грейс» рассказала Babe, что Ансари принудил её к действиям сексуального характера.

Обвинения в адрес Ансари, одной из наиболее выдающихся фигур в комедийном мире, попали в СМИ во всём мире. В интернете разгорелась ожесточённая (и прискорбно знакомая) полемика о том, является ли его поведение сексуальным насилием или это просто свидание не удалось.

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Ансари встретился с Грейс на вечеринке после вручения «Эмми-2017», и они впоследствии начали обмениваться сообщениями. После ужина в манхэттенском ресторане они отправились в его квартиру, находившуюся неподалёку. В этот момент, как утверждает Грейс, комик начал принуждать её к ряду действий сексуального характера, в том числе к оральному сексу. Она утверждает, что Ансари неоднократно тянул её руку к своему пенису, хотя она каждый раз убирала руку.

«Я знаю, что физически сигнализировала о том, что я в этом не заинтересована. Кажется, он этого вообще не заметил, а если и заметил, то проигнорировал, – заявила она Babe. – В основном я выражала неловкость, отстраняясь и бормоча. Я знаю, что моя рука периодически останавливалась».

Грейс утверждает, что после того, как она откровенно заявила о своём нежелании заниматься сексом, Ансари налил ей бокал вина. «Я сказала: «В другой раз». А он в ответ: «Ой, ты о втором свидании?», – а я ему: «О да, конечно», – а он говорит: «Ну, если бы я сейчас налил тебе ещё бокал вина, это считалось бы нашим вторым свиданием?»

Затем Грейс сказала Ансари, что не хочет чувствовать себя принуждённой к сексу. Поначалу он как бы уважал её решение, но затем, по её словам, принудил её заняться с ним оральным сексом. Как утверждает Грейс, эта закономерность (она отвергает его предложения секса, а затем чувствует себя обязанной подчиниться под непрестанным давлением) проявлялась большую часть вечера.

Наконец она убедила его вызвать ей такси и «проплакала всю дорогу, до самого дома. Тогда я чувствовала себя осквернённой. В тот, последний час я совершенно ничего не решала».

Ансари в заявлении подтвердил, что имел сексуальный контакт с Грейс, но он «по всем признакам проходил с её полного согласия». Также он сказал: «На следующий день мне пришла от неё СМС, гласившая, что, хотя «это, может, и казалось нормальным», но после размышлении ей стало неловко. Мне всё действительно показалось нормальным, поэтому, услышав, что с ней всё было иначе, я удивился и встревожился. Я серьёзно отнёсся к её словам и, не спеша обдумав то, что она сказала, ответил во время личного разговора».

Aziz Ansari on the set of Master of None. Photo by Ali Goldstein

В спорном материале на The Atlantic автор Кейтлин Флэнаган заявила: «По-видимому, у нас тут целая страна молодых женщин, не умеющих вызвать такси… Они разгневаны, временно могущественны, а вчера вечером испортили жизнь мужчине, который этого не заслужил». Другой пользователь соцсетей скептично заявил: «Кто-то сказал, что Азиз Ансари должен лишиться карьеры… из-за того, что пошёл на свидание с девкой, которая отсосала ему два раза, но ей это не понравилось, и поэтому она сказала, что пережила сексуальное насилие».

Отчасти обвинения в адрес Ансари задели за живое, потому что (подобно знаменитому опубликованному в New Yorker рассказу «Кошатник») многим женщинам опыт Грейс покажется пугающе знакомым. Почти все гетеросексуальные женщины в какой-то момент своей жизни сталкивались с сексуальным партнёром, принуждавшим их к некоему действию сексуального характера. Но следует ли нам считать такие действия формой сексуального насилия? И есть ли вообще польза от этих бинарных определений сексуального насилия и не сексуального насилия?

«От них нет пользы, – утверждает доктор Фиона Вера-Грей из Университета Дарема. Вера-Грей десять лет проработала в сфере сексуального насилия исследовательницей и консультанткой правительства Великобритании. – Категории изнасилования или не-изнасилования полезны для законодательства, политических мер и исследований. Но эти категории не отражают наш жизненный опыт».

Вместо этого, утверждает Вера-Грей, нам нужно пересмотреть своё понимание согласия с точки зрения сексуальной этики. «Насколько вы учитываете то, что другой человек обладает собственной свободой? – спрашивает она. – Ищете ли вы взаимности в сексуальных контактах, а не просто думаете: «Ну, она же не отказалась»?»

Вера-Грей также подчёркивает, что многие женщины в положении Грейс также учли бы опасность того, что непрошеное приставание может перерасти в нечто куда более откровенно жестокое без их согласия. «Женщинам приходится прикидывать, как избежать эскалации, – говорит она. – Потому что этот контакт с другим мужчиной мог бы очень быстро перерасти в то, что с юридической точки зрения рассматривалось бы как своего рода сексуальное насилие».

Пресекать приставания любого мужчины, – а тем более такой богатой и могущественной знаменитости, как Ансари, – также может быть невероятно трудно, учитывая, что женщин в обществе часто приучают к почтительности и покорности, добавляет Вера-Грей.

В конечном итоге, считает она, спор вокруг обвинений в адрес Ансари могут поспособствовать началу положительных перемен, связанных конкретно с гетеросексуальными моделями согласия. «Гетеросексуальность часто представляет секс как то, что делают сженщинами, – говорит она. – Но, если задуматься, то, если на ваши действия не отвечают взаимностью – если вас не касаются в ответ, если вам приходится переносить куда-то руку партнёра или партнёрши, – то что-то не так.

Поведение Ансари связано не только с самолюбием, но и является порождением культурного фона, который представляет секс как то, что делают с женщинами».

Как бы ни воспринимать обвинения в адрес Ансари, очевидно, что мы движемся к культурному моменту, в который разговоры о согласии и приемлемом сексуальном поведении становятся более распространёнными, и это может быть лишь чем-то хорошим.

«Мы говорим вообще о положении, в котором женщины существуют и пытаются каким-то образом жить равноправно, – утверждает доктор Вера-Грей. – Сейчас происходят разговоры, которым я была бы рада в своей юности».

Эта статья впервые появилась на VICE US.