Жителей Барселоны уже достали пьяные голые туристы

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Эта статья взята с VICE Великобритания.

Вам может показаться, что Испания сделает всё для туристов, чтобы они оставили здесь как можно больше денег. Однако, в последнее время финансовая выгода стала значить для местных жителей куда меньше, чем раньше. Жителям Барселоны очень не нравится, что почти все жилые здания в городе превращаются в «молодёжные общежития» для пьяных отдыхающих, которые устраивают шумные вечеринки в стиле «Magaluf» на некогда спокойных улицах.

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С ростом популярности аренды жилья через Airbnb, протесты местных жителей Барселоны только набирают обороты. Каждый день местные сообщества подают заявления в местные органы власти против новых отелей, осуждая антиобщественное поведение, которое всё больше становится нормой для туристов. Как бы это ни странно звучало, но жители всячески противятся туристическому буму в городе.

В центре этого всё нарастающего конфликта стоит исторический квартал рыбаков, Барселонетта, плотная сетка маленьких улиц, образующих «деревню в городе». Жители этого квартала считают, что их район пострадал больше всего за 20 с лишним лет устойчивого развития Барселоны в качестве туристической мекки. Близость к пляжу, множество уютных двориков и ресторанов, предлагающих всевозможные блюда из морепродуктов – всё это помогает заманивать сюда миллионы туристов и их кошельки. Но этот успех привёл к беспрецедентному конфликту между местными жителями и туристами, так как всё большее число жителей Барселоны не согласны в такой моделью туризма, утверждая, что существующий подход к туристам безвозвратно разрушает город.

Протест против туристов в Барселоне. Фото сPor la Abolición de los Pisos Turísticos Facebook

В Браселонетте напряжённая ситуация стала накаляться ещё с августа прошлого года, когда местные жители возмутились неприличным поведением туристов. Всё это вылилось в ряд горячих протестов. В разгар курортного сезона жители всех возрастов требовали прекратить практику «пьяного туризма», так как их жизнь стала невыносимой. «Многие люди просто выехали из этого района», говорит Серхио Арнас, представитель группы La Barceloneta Diu Prou («Барселона говорит «Хватит»!) и один из организаторов протестов в прошлом году. «Они считают, что проблемы, которые мы испытываем уже много лет, никогда не решатся».

По мере того, как протесты распространились на другие районы, в прошлом году мэрия ввела дополнительные полицейские патрули на улицах города, к тому же напряжённость снизилась со спадом туристического сезона. Но спустя полгода, город начал готовиться к очередному летнему сезону, и опять ситуация повторяется, недовольство жителей растёт и они опять собираются выходить на протесты.

Арнас и ещё десяток его коллег пришли с ним к нам на встречу в кафе, чтобы рассказать о своих недовольствах и проблемах, которые напрямую связаны с ужасным поведением туристов. Главной проблемой они считают широко распространённую краткосрочную форму аренды жилья через онлайн сервис Airbnb. Но в то время как гости города оценили экономию и лёгкость аренды жилья в городе, местные жители утверждают, что бум сдачи в аренду дешёвых квартир принёс с собой невосполнимые разрушения, так как всё больше жилья сдаётся без какого-либо присмотра со стороны владельца, целыми этажами и зданиями. Туристы делают там, что хотят, дебоширят, шумят и распивают алкоголь в огромных количествах.

«Основная проблема заключается в том, что в туристический сезон мы вообще не можем отдохнуть после работы. А нам ведь надо вставать рано утром и идти на работу», говорит Нандо Прието. Прието присоединился к участникам кампании после того, как нескольких квартир в его доме стали сдаваться в аренду группам отдыхающих. «Это как жить в молодёжном общежитии».

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Прието говорит, что с приездом туристов здесь постоянно шумно и он испытывает чувство незащищённости. Такие жалобы как у Прието – самые распространённые среди жителей. Вопиющий случай произошёл в прошлом году, когда трое итальянских туристов бегали по городу нагишом и пытались зайти в супермаркет.

«[Туристы] мочатся на моём балконе, поджигают прачечную, кто-то испражнился прямо в коридоре», говорит Прието.

Арнас считает, что проблема заключается в модели туризма, которая сейчас практикуется в городе. Барселона, в своей гонке за туристами, открыла двери и бюджетным туристам, которые часто ведут себя не культурно, прибыли от них всё равно мало, а вот социальный вред – огромный.

И вот, пожалуйста, сразу же пример. К нам подходит среднего возраста местный житель и показывает фотографию, которую он только, что сделал, где турист одет как банан, лежит пьяный без сознания на ступеньках при входе одного из кафе. Сейчас 7:30 вечера. Арнас не удивлён. Он говорит, что это типичный представитель «низкобюджетного туризма», которого всё больше и больше в Барселоне. «Хотя, это, скорее, не вопрос класса туриста», говорит он. «Это вопрос приличия».

Жители говорят, что они уже устали от всего этого. «В прошлом году нам удалось снизить проявления такого туризма. Иначе, было бы совсем плохо», говорит Прието. «Я был готов уже выбрасывать туристов с балконов. В этом году, я не думаю, что мы будем в состоянии остановиться вовремя, если ничего не изменится».

Именно проблема дешёвых квартир вызывает этот конфликт, считают местные жители. Однако, многие в Барселоне считают, что такой вид аренды жилья и привлечения туристов приносит немало денег в бюджет всей Испании, которая восстанавливается после кризиса.

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Ассоциация арендодателей Барселоны (AMFBCN) представляет жителей, которые сдают свои квартиры, частично или полностью (на временной основе), туристам через сайты, такие как Airbnb. Президент AMFBCN Джоан Пере сказал мне, что сами арендодатели заинтересованы в том, чтобы прекратить это антисоциальное поведение туристов, и поэтому много внимания уделяют отбору клиентов и предоставлению жилья только «надёжным» и «заслуживающим уважения» гостям. Он утверждает, что такая аренда квартир приносит им доход, на который они живут, а также привлекает туристов в более отдалённые районы города.

«Мы представляем людей, для которых доходы, полученные от сдачи в аренду комнат туристам, необходимы для оплаты счетов. Но это не единственная мотивация», говорит Пер. «Хозяева квартир хорошо знают город и с удовольствием рассказывают туристам о городе и достопримечательностях».

Исследование 2014 года, опубликованное Airbnb, подтверждает слова Пере. Согласно данным отчёта, более половины тех, кто сдаёт жильё в Барселоне, сводят концы с концами именно благодаря доходу от лизинга. Также, согласно этим данным, деятельность Airbnb помогла привлечь в бюджет города €430 миллионов [$ 486 миллионов] в предыдущем году и создать более 4,000 рабочих мест.

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Однако, группа «Барселонетта говорит «Хватит» и другие группы по всему городу говорят, что в последнее время «большой бизнес» стал заходить в нишу дешёвого жилья и дешёвых квартир. Таким образом, теперь непонятно кто больше зарабатывает на этом бизнесе: местные жители или крупный бизнес.

Барселона стабильно занимает третье или четвёртое место в Европе по количеству предложений жилья на Airbnb. По данным компании, в настоящее время на сайте выложено более 15,000 предложений жилья. Отвечая на вопрос о том, что можно сделать, чтобы решить вопрос с безответственными туристами, Андреу Кастеллано, директор по коммуникациям Airbnb в Испании, заявил, что компания информирует всех владельцев квартир об их обязательствах согласно закону и поощряет ответственное поведение. Однако, компания выступает в качестве платформы для обмена объявлениями и не регулирует деятельность владельцев.

Платформа по вопросам аренды для туристов (PPTV), которая финансируется за счёт самих арендодателей и запущена после протестов прошлого лета, опубликовала серию видео, в которых отрицается какая-либо связь аренды жилья через интернет сайты и неприличного поведения туристов.

Лас-Рамблас, Барселона. Фото автора.

Лидер PPTV Элизабет Касанас рассказывает о попытках группы «Барселона говорит «Хватит» отмечать квартиры как «незаконная», «сдавалась неприличным туристам», в надежде отпугнуть иностранных посетителей. «Такие меры провоцируют ссоры между соседями, теперь соседи не общаются между собой», говорит она.

Касанас говорит, что жители взялись фотографировать туристов, которые въезжают в «незаконные» квартиры. «Они заходят в квартиры к иностранцам, цепляют всех, кто выглядит как guiri [иностранец], чтобы убедиться, что они живут в квартире на долго. Меня лично фотографировали, и «косо» смотрели на меня, когда я прогуливалась по улице с чемоданом в своём же городе».

Однако, Ориоль Касабелла, лидер Ассоциации общин Барселонетты, считает, что неприличное поведение и злоупотребления на туристическом рынке жилья – это только некоторые симптомы более серьёзной проблемы: невероятного количества туристов, которые посещают город каждый год.

«Баланса между туристами и местными жителями давно нет», говорит он. «Когда летом прибывают круизные лайнеры, все 3,000 человек сразу выходят на центральную набережную Лас-Рамблас и идут на Ла Букейра. В итоге, все магазины и рестораны выглядят так, чтобы удовлетворить пожелания туристов, а не местных жителей».

Фото автора.

В Барселоне проживают около 1,6 миллиона человек. Ожидается, что в этом году город посетят более 7,6 миллионов туристов, что на 1,7 миллионов туристов больше, чем в 1990 году. Для сравнения, ожидается, что в этом году Лондон (самый посещаемый в мире город) посетит в два раза туристов больше, почти 18,8 миллионов человек. Но следует отметить, что население Лондона составляет около 8,6 миллионов человек, что в пять раз больше, чем в Барселоне.

Хорди Клос, президент Ассоциации гостиниц города, в прошлом году призвал пойти ещё дальше и привлекать 10 миллионов туристов ежегодно. Однако, уже почти все жители города говорят, что их жизнь в опасности, и что Барселона превращаётся в «тематический парк» для туристов.

Эдуардо Чибас, продюсер, в своём документальном фильме 2014 года «Bye Bye Barcelona» («Пока, пока, Барселона») рассказывает о разочаровании местных жителей стремительным развитием города в качестве туристического направления. «Я жил в Барселоне 12 лет, и, как любой другой житель, я наблюдал огромное увлечение туризмом в городе», рассказал он мне. «Я видел места, которые мне нравятся, например, Барселонетта. Но теперь мне там не комфортно».

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Разгорелись большие споры, также, между резидентами и туристами возле архитектурных произведений Антонио Гауди. Жители рядом с базиликой Святого Семейства (наиболее посещаемый памятник архитектуры в стране, около 3,2 миллиона туристов в год) жалуются, что туристы блокируют тротуары и создают пробки. В 2013 году власти города ввели плату для посещения Парка Гуэль с целью ограничить количество посетителей.

«Основная проблема заключается в том, что здесь слишком много туристов, и власти города, кажется, не принимают никаких мер, чтобы что-то с этим делать, стабилизировать или сократить их количество», говорит Чибас. Он говорит, что необходимо развивать другие районы как туристические направления, чтобы туристы ходили не только на Лас-Рамблас.

«Очевидный пример – Венеция. Жители покидают этот город, потому что жить в этом городе невозможно. Венеция уже не город, это живой музей», говорит он. «Я думаю, Барселона ещё может избежать такой участи».

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