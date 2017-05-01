Канадская провинция запретила заставлять работников носить высокие каблуки

Обувной мятеж в Канаде начинает делать кое-какие шаги. (Извиняться не буду.)



В пятницу, после активных призывов со стороны общественности и правозащитников, правительство Британской Колумбии запретило работодателям заставлять своих сотрудников носить высокие каблуки.

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Частое пользование высокими каблуками, разумеется, может довольно сильно навредить ногам и организму. Обувь на них может вызывать кровотечение, портить осанку, вызывать отпадение ногтей на ногах – ну, вы поняли, от них бывает до жути большой список неприятных эффектов.

В Канаде уже какое-то время зрел обувной мятеж. Петиции собирали тысячи подписей, а популярная сеть ресторанов Earls, в связи со скандалом, была вынуждена изменить свою политику в отношении дресс-кода после того, как фото окровавленных ног одной её сотрудницы обрели вирусную популярность.

В марте лидер Партии зелёных Британской Колумбии, Эндрю Уивер, внёс законопроект о гендерном неравенстве в плане обуви на рабочем месте, который не даст работодателям «устанавливать различные требования к обуви и т.п. на основании гендерного самовыражения или гендерной идентичности». Правительство не приняло законопроект Уивера, но всё-таки внесло изменение в существующие провинциальные нормы и в конце концов поблагодарило Уивера за старания.

Правительство заявило, что высокие каблуки на рабочем месте являются опасным производственным фактором, так как носящие их лица периодически кромсают себе ноги; кроме того, они повышают для работников риск упасть на работе. В одном заявлении премьер Британской Колумбии Кристи Кларк сказала, что принуждение работников к ношению высоких каблуков «небезопасно и дискриминационно».

«На некоторых рабочих местах в нашей провинции от женщин требуют носить на работе высокие каблуки, – заявила Кларк. – Как и большинство жителей Британской Колумбии, наше правительство считает, что это неправильно».

Дабы претворить в жизнь это изменение, правительство внесло поправки в существующую норму об обуви в законе провинции об оплате труда работников. Поправка обеспечивает наличие у обуви на рабочем месте «дизайна, конструкции и материала, позволяющего работнику безопасно выполнять свою работу». Кроме того, к концу апреля WorkSafeBC, провинциальный комитет по оплате труда работников, создаст проект руководящего указания в поддержку поправки.

Министр труда провинции, Ширли Бонд, сказала, что ожидает, что «работодатели распознают этот весьма очевидный сигнал о том, что заставлять кого-либо носить высокие каблуки на работе неприемлемо».

Хотя это лишь маленький шажок к гендерному равенству на рабочих местах Канады, от этого шага у вас, по крайней мере, не отвалятся ногти на ногах.

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