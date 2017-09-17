Белокожий охранник выстрелил в себя и обвинил во всем выдуманного чернокожего парня

Как сообщает газета «Minneapolis Star Tribune», белокожий охранник, который сообщил полиции, что в него выстрелил чернокожий мужчина, во вторник, признался в том, что рана была нанесена самому себе, а всю эту историю он выдумал.



По словам полиции, охранник университета Св. Екатерины Брент Алерс во вторник вечером признался, что случайно выстрелил себе в плечо, после того как привез с собой на работу собственный пистолет, что противоречило правилам учебного заведения. Брент Алерс начал волноваться, что если католическая школа узнает об этом, его уволят, поэтому, вместо того, чтобы признаться в обращении с собственным огнестрельным оружием ненадлежащим образом во время работы в студгородке, он решил обвинить кого-то другого, а именно чернокожего мужчину с короткой афрострижкой, который выстрелил в него и убежал.

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«Star Tribune» отмечает, что из-за сообщения о предполагаемом нападении на Брента Алерса территория университета Сент-Пола в Миннеаполисе была оцеплена во вторник вечером, а 110 акров его территории в течение четырех часов были прочесаны полицией, вертолетами и группой кинологов. В среду представитель полиции Сент-Пола Майк Эрнстер рассказал прессе о том, что во время обыска около «1800 студентов находились в заключении в своих общежитиях».

Брента Алерса отвезли в больницу, где его лечили от неопасной для жизни раны. После того, как в результате тщательного обыска фальшивый подозреваемый не был найден, а целая ночь была потрачена на размышления о его бредовой истории, Алерс рассказал всю правду полиции. Он был арестован за ложное сообщение о преступлении и, как он изначально боялся, позже был уволен из университета Святой Екатерины.

После фальшивой стрельбы меньше чем через месяц, мужчина из Колорадо сообщил полиции, что нападавший, выглядящий как «неонацист», нанес ему ножевое ранение, однако позже признался, что сфабриковал все это и фактически просто ударил себя ножом.

«Из-за своей [Алерса] лжи под угрозой оказалась не только чернокожая молодежь, а и полиция Сент-Пола и другие правоохранительные органы», – заявила «The Star Tribune» Диана Биннс, президент Национальной Ассоциации содействия прогрессу цветного населения Сент-Пола. «Это то, с чем живут чернокожие люди… Мы подвергаемся самосуду, и нас садят в тюрьму, чтобы позже узнать, что мы этого не делали. Это печально. Однако этого не остановить».