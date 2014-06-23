Фотографии Токио Бена Климента – чудно безмятежные

В апреле этого года, фотограф Бен Климент взял паузу от фотографирования странной дряни в его родном городе Мельбурне чтобы пофотографировать такую же странную дрянь в Токио. Он проводил время гуляя с друзьями, катаясь на коньках, и, большей частью, впитывая в себя тихую сторону крупнейшего мегаполиса мира, которую, обычно, нам не удается уловить. Бен отозвался о своей поездке так: “Токио – это супер интересная культура, которую трудно точно определить. В Токио – лучшая еда и самые приятные люди. По нему супер легко гулять, кофе довольно хороший, и самые неожиданные встречи вас ждут на каждом углу”. Зачастую фотографы в Японии циклятся на чувстве культурной передозировки, но город глазами Бена граничит с безмятежностью.

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