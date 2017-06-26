Безумная история о том, как распоясавшаяся учительница музыки обрезала ребёнку волосы

Во вторник 13 июня после обеда репортёр CNN Мишель Косински сделала перерыв между твитами о Госдепартаменте, чтобы разослать загадочное послание:



Я немедленно бросила все дела, чтобы докопаться до сути этой чертовщины, чем бы она ни была. Какова была мотивация поступков учительницы? Была ли стрижка хорошей? Не была ли учительница музыки ещё и парикмахершей? На учительницу музыки заявят в полицию?

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Разумеется, мне пришлось позвонить Косински, чтобы получить больше информации. Она поделилась своей историей, а затем добавила: «У учительницы музыки НУ ОЧЕНЬ длинные волосы! Куча волос». Гм. Как бы то ни было, вот полная история учительницы музыки, которая также по непонятной причине стрижёт волосы ученикам:

VICE: Кто эта учительница музыки? Как вы её нашли?

Мишель Косински: Я не нанимала эту учительницу музыки. Её нанял мой муж. Она относительно новая, была с нами, наверно, где-то месяц. Помимо этого, я встретилась с ней у нас дома всего один раз. Я часто поздно возвращаюсь домой с работы, так что у меня не такие полные знания о происходящем в течение дня, как у моего мужа.

Она немолодая; ей, наверное, около 45. И я уверена, что у неё были благие намерения, и на её взгляд, в этом не было совершенно ничего плохого: на её взгляд, она, вероятно, оказывала нам услугу. Но я не знаю, почему она не стала просто просить кого-то или сначала устраивать дискуссию на эту тему. Это просто было очень странно.

Эта учительница ещё и парикмахерша?

Нет, не думаю. В тот единственный раз, когда я её встретила, помимо этого, я сразу заметила, что она совершенно неправильно осознаёт свои границы. Я просто сразу заметила, потому что она пришла к нам домой за полчаса до урока. Мы накрывали на стол и садились ужинать, а она просто тусовалась у нас в кухне. Поэтому я глянула на неё и сказала что-то вроде: «Ой, ладно, у вас, народ, урок будет после ужина, так что…» Она поняла намёк и вышла из комнаты.

Это было для вас единственным намёком на то, что что-то не так?

Нет. Примерно неделю назад, когда я вернулась с работы домой, я заметила, что у нашей малышки, которой семь лет, волосы уложены в этакий вычурный хвост со множеством косичек. Судя по всему, на эту причёску ушёл час времени. Поэтому я сразу подумала: «Ого, кто же это сделал? И почему?» И я решила, что это была наша няня, но потом наша дочь сказала, что это была наша учительница музыки. И это было для меня вторым красным флажком – типа: «Это странно». Но я ничего об этом не сказала, потому что я, прежде всего, никогда не вижу эту учительницу – видела её у нас дома всего один раз – и знаете, укладывать ребёнку волосы в какую-то вычурную высокую причёску странно, но, как я думала в тот момент, не неэтично.

Что случилось со стрижкой?

Итак, в воскресенье я полноценно провожу время с дочерью, и вижу что что-то не так, но не могу точно сказать что именно. Что-то совершенно по-другому, и это сводит меня с ума, а затем я осознала, что волосы у неё на три дюйма короче. Это гораздо короче. Едва осознав, в чём дело – они заметно срезаны внизу, – я спросила её, что случилось с её волосами. Я сказала: «Папа сводил тебя постричься?», а она ответила: «Нет, это сделала учительница музыки».

Я подумала просто: «С чего бы это??»

У неё обычно есть право голоса насчёт стрижек, которые ей делают?

Как бы немного, ей же семь лет. Поэтому я просто подумала: «Это последняя капля относительно этой учительницы музыки». Так что вчера вечером я возвращаюсь домой, узнаю, что учительница музыки у нас дома и думаю: «Да, пора». Поэтому я иду наверх, а она сидит на стульчике для пианино с нашим сыном, которому тоже семь лет, и начала я мило, но встревоженно, типа: «День добрый, это вообще может быть правдой? Вы сильно подстригли нашу дочь?» И она в этом призналась.

Под каким предлогом?

Она просто вот так вот оправдывалась, типа: «О да, ну, мне показалось, что их нужно немного подровнять». А я её типа спросила: «Почему вы никого не спросили? И никому не сказали? В принципе, подошёл бы кто угодно». И я не спрашивала её: «Откуда вы взяли ножницы, вы их принесли с собой, вы какое-то время это планировали? Вы пошли в другую комнату и нашли ножницы? Отправили мою дочь за ножницами?» Во всей этой истории мне не кажется нормальным ничего, но она вела себя так, как будто это пустяк.

Потом я с ней строго поговорила, и сказала ей: «Это неэтично». То есть неэтично приходить к кому-то в дом, чтобы учить этого человека музыке, а затем делать ему стрижку и никому не говорить. И речь идёт не о двух миллиметрах, срезанных с концов, потому что София их жевала; отчикали где-то три-четыре дюйма. Как бы что за чертовщина, уважаемая?

Я закончила разговор словами: «Просто учите их музыке. Вам не нужно ухаживать за их волосами, вам не нужно с ними играть, вам не нужно приходить заранее или оставаться допоздна, просто приходите и учите их музыке. Для этого вас и наняли, спасибо». И я вышла из комнаты, как бы раздражённая, а затем, час спустя, я вижу, как она как бы тайком уходит из дома, после чего вошла наша няня и спросила нас, почему учительница музыки плакала.

Стрижка по крайней мере хорошая?

Нет! В этом-то и дело: это была ужасная, ужасная стрижка. Сзади был большой кусок на дюйм с лишним длиннее всего остального.

Так что вы собираетесь делать?

Мне не показалось, что я должна уволить её, не поговорив с мужем, но когда я рассказала ему о случившемся, он тоже от этого перепугался. Поэтому не знаю. Надеюсь, что она просто никогда не вернётся.

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