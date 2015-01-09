Остров развлечений Ибица

Ибица будоражит нашу фантазию. Все наши сокровенные гедонистические мечты могут осуществиться в этой обласканной солнцем и пропитанной пивом скалистой местности. Но что именно заставляет людей возвращаться год за годом на этот крошечный остров?

Наш ведущий Клайв Мартин отправляется исследовать магнитнетическую привлекательность “острова вечеринок”. Во время своей поездки он встречает разных персонажей, включая ди-джеев Карла Кокса и Лучано, команду полуголых клубных танцовщиц, блюющих ребят, Альфредо Фиорито – человека-легенду, который изобрел известную нам сегодня Ибицу, а также 3-метрового летающего робота.

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