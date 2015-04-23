Работники фаст-фуда на самой большой протестной акции в истории требовали не только минимальной зарплаты $15 в час

Сразу после 6 утра в среду на прошлой неделе сотни демонстрантов заполнили один из самых загруженных перекрестков Бруклина у входа в McDonald‘s, скандируя лозунг за оплату труда $15 в час. Это была первая из серии однодневных демонстраций против низкой заработной платы, которую организаторы прозвали «самой большой за всю историю протестов американских рабочих против низкой заработной платы». В этот раз, это была массово скоординированная акция, которая, как ожидалось, пройдёт в более, чем 200 городах США, в которой примет участие около 60,000 демонстрантов.

Это была самая крупная акция движения, известного как «Борьба за $15», которая стартовала ещё в 2012 году с забастовки работников фаст-фуда в Нью-Йорке и с тех пор переросла в более широкое протестное движение за экономическую справедливость, вовлекая работников с низким уровнем заработной платы: от кассиров Walmart до домашних сиделок и профессоров на пол-ставки в университетах. За последние три года, крестовый поход набрал глобальных оборотов, опираясь на миллионы долларов от Международного Союза Работников Сферы Обслуживания (МСРСО), одного из крупнейших американских профсоюзов.

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Мероприятие в Бруклине объединило сразу несколько групп протестующих: работников фаст-фудов, строителей, профессоров, которые проходят практику, и группы, которые представляют рабочих-иммигрантов. В дополнение к лозунгам о требуемой заработной плате, демонстранты протестовали против ряда практик на рабочих местах, таких как уменьшение часов и беспорядочного планирования графиков, которые требуют от сотрудников выходить на смены «по звонку». В то время как вертолет полиции Нью-Йорка кружил низко над демонстрантами блокирующими траффик, полиция расставила портативные железные заборы, чтобы предотвратить расползание демонстрации вниз по Флетбуш Авеню к Манхэттенскому мосту. После блокирования занятой транспортной артерии в течение 30 минут, демонстрация двинулась к более спокойной улице, направляясь к Бруклинскому Муниципалитету, в то время как меньшая часть осталась у McDonald‘s, скандируя: «Чего мы хотим? $15! Когда мы этого хотим? Сейчас!»

Среди протестующих был Джамал Тарвер, который в свои 36 лет живёт в Гарлеме и зарабатывает $8,75 в час, работая на кухне McDonald‘s возле Манхэттен Коламбус-сёркл. Хотя ему нравится его работа, Тарвер сказал мне, что он изо всех сил пытается держаться на плаву, он существенно зависит от продовольственных талонов и арендует комнату у друга, чтобы прожить на свою низкую зарплату и нестабильные рабочие часы.

Тарвер хотел бы вернуться в колледж. В прошлом году он несколько месяцев посещал занятия по управлению бизнесом в частном колледже в Нижнем Манхэттене, но был вынужден отказаться от занятий, потому что не мог оплатить обучение. Если бы его заработная плата поднялась до $15 в час, он сказал, он мог бы закончить учёбу и жить отдельно.

«Я смог бы снимать квартиру», сказал Тарвер, «чтобы, когда я хотел провести время с дочерьми, они могли прийти ко мне на квартиру, а не просто в мою комнату».

Критики движения «Борьба за $15» заявили, что демонстрации являются, в значительной степени, пиар-ходом профсоюзов, чтобы повысить их снижающуюся численность членов. В своём заявлении McDonald‘s, как самая большая мишень низкооплачиваемого рабочего движения, сообщил, что протесты на самом деле не представляют его работников. «В подобных акциях, которые проходили ранее, из примерно 800 000 человек, которые работают в ресторанах McDonald‘s, всего лишь 10-15 сотрудников McDonald‘s принимали участие в этих организованных событиях», сказал пресс-секретарь McDonald‘s VICE по электронной почте. «Эти выводы основаны на данных всех наших ресторанов и подтверждены нашим региональным персоналом».

Если кампания протеста просто уловка для прессы, на удивление, она оказалась поразительно успешной. Ранее в этом месяце, после более двух лет протестов по поводу зарплат, McDonald‘s пообещал, что повысит оплату сотрудникам, которых непосредственно он нанимает, на один доллар выше минимальной заработной платы каждого штата. Однако, подавляющее большинство работников McDonald‘s, наняты компаниями, которые работают по франшизам, а не самой компанией, а это означает, что на них повышение заработной платы компании не распространяется. В феврале Walmart, крупнейший работодатель в стране, объявил, что поднимет минимальную заработную плату своих работников до $10 в час, после аналогичного публичного осуждения кампании из-за низкой зарплаты.

Более того, если конечной целью МСРСО в «Борьбе за $15» является увеличение взносов за членство в профсоюзе за счёт расширения в секторах с низкой заработной платой, кампания может быть дорогой авантюрой с точки зрения финансовой отдачи. В прошлую среду Reuters сообщил, что профсоюз потратил более $20 миллионов, чтобы организовать низкооплачиваемых рабочих, направляя деньги на «рабочие организации, чьей заявленной целью, как цитируется в документах отдела труда или в онлайн вакансиях, было работать на лучших условиях в фаст-фудах и компаниях розничной торговли».

По другую сторону баррикад находятся Национальная Ассоциация Ресторанов и Торговая палата США, которые против повышения минимальной заработной платы, совместно потратили $342,4 миллиона в Вашингтоне, лоббируя сборы в период между 2012 и 2014, согласно данным, приводимыми Reuters.

Выплаты по заработным платам, конечно, будут огромными, если МСРСО действительно сможет превратить протестующих в членов профсоюза. Но объединение в профсоюз – дело не из лёгких. Чтобы получить государственную сертификацию, большинству сотрудников на рабочем месте нужно проголосовать в пользу формирования профсоюза, а выборы часто становятся беспорядочными и плохо организованными. Для работников таких гигантов, как Walmart или McDonald‘s, задача, вероятно, будет практически невозможной, особенно учитывая то, как далеко эти корпорации готовы зайти, чтобы избежать профсоюзов.

Но, независимо от результата, уровень влияния, полученный трудовыми группами в основном политическом диалоге, знаменует собой крупную победу профсоюзов частного сектора, которые испытали резкий спад в членстве в течение последних двух десятилетий. Считается, что именно движение «Борьба за $15» громко и публично озвучивает проблемы низкооплачиваемых рабочих. Также, демократы и прогрессивные активисты выступают за повышение минимальной заработной платы. В 2014 году избиратели в нескольких штатах одобрили меры для голосования по увеличению минимальной заработной платы, и такие города, как Чикаго и Сиэтл, выдвинули аналогичные предложения на местном уровне.

Известные демократы также запрыгнули на борт. Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен выразила свою поддержку движению «Борьба за $15» протестной среды в Twitter, так же как и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, призвавший к изменению государственного права, что позволит повысить минимальную заработную плату в городе до $15 в час к 2019 году. В Окленде, бывший Министр Труда Роберт Рейх вёл марш к McDonald‘s, уговаривая рабочих бастовать. Протесты также могут оказать давление на вновь объявленого кандидата в президенты Хиллари Клинтон, чтобы она сформулировала свою позицию по минимальной заработной плате, так как она пытается укрепить поддержку с прогрессивным крылом своей партии.

С ростом поддержки движения «Борьба за $15», кампания переросла в более широкое движение за социальную справедливость, которое стремится к более надёжной экономической политике и гражданским правам для американцев с низкими доходами и других слоёв населения. В частности, трудовые коллективы скооперировались с активистами «Жизнь Чернокожих», развивая союз, который образовался в результате стрельбы Майкла Брауна в Фергюсоне осенью прошлого года.

В некоторых случаях, протестные группы, первоначально созданные для борьбы с полицейской жестокостью, также переключили внимание на рестораны с низкой заработной платой и розничных торговцев. Во время демонстрации в Нью-Йорке, где демонстранты блокировали полосы дороги на Бруклинском мосту, участники несли плакаты, которые затрагивали темы, как жестокость полиции, так и справедливость в оплате труда.

Вне McDonald‘s на Флетбуш Авеню в среду, лозунги «Борьбы за $15» смешались с другими лозунгами. «Вот, как выглядит демократия», сказал мне, Шантель Уокер, демонстрант, который получает $9 в час в PapaJohn‘s, повторяя популярную фразу из «Захвати Уолл-стрит». «Мы не живём полной жизнью, мы устали работать за мизер, чтобы прокормить свои семьи».

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