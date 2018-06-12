Билл Клинтон написал триллер о героическом президенте, у которого умерла жена

Текст ниже содержит спойлеры по «Пропал президент», но кого это волнует?



Больше всего в новом романе Билла Клинтона и Джеймса Паттерсона «Пропал президент» («The President Is Missing») меня раздражает то, что президент на самом деле так и не пропадает. В течение суток американский народ не получает никаких сведений о местонахождении президента, но читатель всегда знает, где президент. Этот 513-страничный роман рассказывает историю президента Джонатана Дункана (явно списанного с Билла Клинтона), который не жалеет сил для спасения Америки от кибертерроризма, грозящего парализовать страну, отключив интернет и выведя из употребления технику, тем самым, по сути, вернув страну в тёмные века. Невероятно, но факт: эта книга не является хорошей.

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Первые страниц 300 «Пропал президент» не так интересны, как я ожидала: Паттерсон известен отнюдь не потрясающим стилем письма, но от этого человека я ожида юкниг, которые трогают. Начало спровоцировало пару смешков: мы узнали больше о президенте Дункане, этаком Билле Клинтоне после обамовских времён, в чьей биографии изменена пара очень важных деталей. Дункан был губернатором Северной Каролины, а не Арканзаса. У него есть одна дочь от жены, с которой он познакомился в юридической школе, но жена Дункана, в отличие от Хиллари (которая, насколько я знаю, пока что жива-здорова), умирает от рака до начала книги. В этом персонаже есть и кое-что от Маккейна: он некогда побывал в плену во время войны в Персидском заливе и отказался предать свою страну.

«Пропал президент» начинается с репетиции Дункана перед публичным коллегиальным слушанием при участии Конгресса, который ни с того ни с сего возжелал объявить ему импичмент. «Он не просто хочет прогнать меня с должности. Он будет удовлетворён только в том случае, если меня отправят в тюрьму, замучают и четвертуют, а затем уберут из учебников истории, – размышляет президент, однозначно списанный с Билла Клинтона. – Президент США против толпы обвинителей». Хотя в книге ни разу не говорится открыто, что Дункан – демократ, а его противники – республиканцы, на это есть множество намёков.

Параллели с реальной жизнью настолько очевидны, что мне даже не нужно их называть (Дункан – если и не Мэри-Сью Клинтона, то чертовски к этому близок). Но невольно напрашивается вопрос: неужели Клинтон помнит то, что случилось с ним в реальности, именно так? По его недавним комментариям на тему того, как он обошёлся с Моникой Левински, видно, что он считает главной жертвой собственных скандалов самого себя. Может, он и считает, что враги хотели убрать его из учебников истории, но самому Клинтону, судя по всему, хотелось бы вернуться в прошлое и немного отредактировать эту историю. Интереснее был бы главный герой, немного похожий на самого Клинтона: с благими намерениями, окружённый нечестными и лицемерными политическими противниками, но при этом обладающий фатальным недостатком, который его и губит.

Невероятно, но, если учесть, что «Пропал президент» написал политик, известный своей озабоченностью, и автор бульварных триллеров, книга на самом деле менее интересна, чем могла бы быть, так как она недостаточно живая и слишком дидактичная. В книге Клинтон постоянно критикует СМИ и дикое узкопартийное интриганство, а технические разъяснения, убеждающие читателя в том, что эта мощная техническая угроза США могла бы возникнуть, растягиваются на многие страницы.

Есть один момент, когда президент задумывается: «Что случилось с журналистикой факта, которая ничью сторону не держит?» Он считает, что пресса «осмелела и стала алчной». Есть и момент, в котором президент ругает мышление «свои против чужих» в нашей стране. «Слишком уж часто те, кто выступает против «них», берёт гору над серьёзными просьбами помнить, чем «мы» можем быть и что можем сделать вместе», – размышляет он. Это, конечно, хорошо, но не надо читать мне мораль, Билл. Я пришла за захватывающим триллером, а не за стенаниями экс-президента о том, что СМИ недостаточно хорошо с ним обошлись.

Нельзя сказать, что эта шаблонная критика СМИ так уж плоха – она просто пресна, и большая часть книги такая же. Можно было бы подумать, что овдовевший президент, пытающийся остановить заговор с целью уничтожения интернета, нашёл бы время для романтической любви или секса, но похоть овладевает Дунканом крайне редко, и при этом получается нечто жутковатое. Обняв лучшую подругу покойной жены, он замечает: «Её аромат, запах женщины, остаётся со мной». Дункан также флиртует с вымышленной премьер-министром Израиля, Нойей Барам, единственным персонажем, который называет его не «мистер президент», а «Джонни». «Я долго обнимаю её, наслаждаясь уютом её тёплых объятий», – рассказывает президент, который как раз спасает мир.

«Секс? Для неё секс был ценой, которую следовало платить». Лол.

Он не раз напоминает нам, что у США нет большего друга, чем Израиль. Страной-злодейкой в книге, что неудивительно, является Россия, частично финансирующая кибератаку. После спасения Америки президент разрывает дипломатические отношения с Россией, говоря послу: «И да, не лезьте в наши выборы». (Хорошо сказано, Билл.)

Книга политкорректна в мейнстримно-либеральном смысле: женщин, являющихся вымышленными мировыми лидерами и помощниками президента, там столько же, сколько и мужчин. Но когда дело доходит до описания этих женщин, Паттерсон и Клинтон заставляют тянуться к тазику. Особенно очевидно это в случае Бах, стереотипной сексуальной наёмной убийцы. Вот как описывается её первое появление:

Она предпочитает сексуальность… Кажется, у неё это всегда срабатывало… Женщины с завистью осматривали её тело пяти футов девяти дюймов росту, от шоколадных кожаных сапог до колен до пламенно-рыжих волос, а затем поглядывали на мужей: что думают об увиденном они?

В другом случае Бах, которая, как мы впоследствии узнаём, беременна, рассуждает о браке («Согласно исследованиям, дети с двумя родителями счастливее»), а также о своей прошлой половой жизни. «Секс? Для неё секс был ценой, которую следовало платить». Лол.

Хотя в «Пропал президент» куда-то пропали (ха-ха) составляющие хорошего триллера, в итоге книга – возможно, случайно – вполне чётко описывает мировоззрение Клинтона. И согласно этому мировоззрению, Америку в первую очередь – скорее, чем Россия, террористы или порочная политическая тактика Республиканской партии – погубит техника.

Вот как бывший чёрный и нынешний белый хакер по имени Оги объясняет угрозу мировым лидерам в диалоге, достойном экспозиции бульварного триллера: «Обычному человеку уже практически невозможно включить телевизор и не увидеть рекламу новейшего и умнейшего устройства, которое якобы делает то, что двадцать лет назад вы себе и представить бы не смогли». Вскоре мы узнаём, что покойная соучастница Оги (бывшая возлюбленная аналога Усамы бен Ладена в этой книге) заразила абсолютно все устройства, подключённые к интернету, в Америке вирусом, который удалит все данные и приведёт сами устройства в негодность. «Банковские учётные документы, – объясняет Оги. – Вы думаете, у вас на сберегательном счету лежит десять тысяч долларов? … Нет, если компьютерные файлы и их бэкапы сотрут». Если это кажется вам знакомым, то это также было в сюжете «Мистера Робота».

Однако посыл Клинтона ясен: мы слишком зависимы от интернета. Зависимость от чего-то незаменимого делает нас уязвимыми. Если это кажется вам знакомым, то именно таким был посыл «Крепкого орешка 4.0», но это не ошибка.

Разумеется, президент Дункан спасает ситуацию, а затем произносит триумфальную речь, в которой опять ругает оппозиционную армию за попытку объявить ему импичмент, пока он отсутствовал, спасая страну. Рейтинг его одобрения взлетает до небес, а в эпилоге мы узнаём, что предотвращение этого теракта стало тем самым катализатором, который был нужен Америке, чтобы решить все свои проблемы. Право голоса расширяется. Забавнее всего вот это: «Освещение событий в мейнстримных СМИ, от правых до левых, стало прямолинейнее… Американцы переходят с бескомпромиссных СМИ на платформы, которые больше объясняют и меньше переходят на личности». Восстаёт из мёртвых межпартийное сотрудничество, и у двух партий внезапно получается забыть о различиях ради высшего блага. Проблема полицейского насилия тоже каким-то образом решается. И да, редкое заболевание крови, с которым президент борется всю книгу, по сути, излечивается. Мораль истории ясна: если просто послушать Билла Клинтона, всё будет в порядке. Спасибо за совет, Билл.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.