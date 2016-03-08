Запойное телесмотрение загоняет нас в депрессию, согласно одному неимоверно депрессивному исследованию

Спейси и его коронный какого-хрена-пялишся взгляд

Вы уже встречали его, этот новый тип человека, который просочился в последние несколько лет через трещины уже классически популярных племен – не совсем хипстер, не совсем панк или ванилька, и не законченный растаман или факбой, это кто-то другой, это – человек, вся личность которого построена вокруг сериала “Во все тяжкие”.

Вот он, появляющийся из ниоткуда у вас дома на вечеринке в акурат на время, которое вы указали в статусе на Facebook, в футболке Los Pollos Hermanos и в характерной шляпе. Он требовательно стучит в двери, даже когда перед его носом висит совершенно работающий звонок. У него в кармане всегда есть синие конфетки метамфетамина. “На самом деле он очень хорош”, говорит он. “Во все тяжкие. Сериал. Это тот сериал, который мне нравится. Тот, о котором я только что говорил. Ну сериал. Он как бы обо всём … знаешь?” Как думаешь, есть ли у него теория о том, что сделает Джесси в продолжении? Нет, хуже, у него есть 6000 слов фанфики в запасе. “Хех, ты видел эпизод 3 сезон 2?” – спрашивает он. “Полное сумасшествие. Сумасшествие”. Его мнение о эпизоде “Муха”? “Это самый лучший час телевидения когда-либо созданный в этом мире”. Позже, когда ты пытаешься расслабиться на вечеринке, тебе нужно спокойно провести его к выходу, после того, как он побреет себе голову твоим бритвенным станком Gilette, которым ты сбриваешь свои лобковые волосы, а затем попытается забросить пиццу на крышу.

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Так вот, хорошая новость: этот человек безобразно подавлен депрессией, так же как и все мы, потому что запойное телесмотрение разрушает наше психическое здоровье. Согласно новому исследованию Университета Толедо, которое показало, что из 408 участников, 35 процентов были квалифицированы как запойные любители телевидения. У этих любителей наблюдались более высокие уровни стресса, тревоги и депрессии, чем у ребят, которые не занимаются марафоном просмотров телепередач. Исследование показало, что 77 процентов участников смотрели телевизор в течение двух или более часов без перерыва в среднем в день, а те, кто смотрел больше, чем пять последовательных эпизодов любого сериала, классифицировалось как запойные телелюбители. В общем, это все мы. Каждый, кто читает эти строки, грешил запойным телесмотрением. Каждый, кто когда-либо жил, и родился примерно после 1985 года, является запойным телелюбителем. Все мы.

Ваши брови поползли вверх? Разве запойное телесмотрение заставляет вас плохо себя чувствовать? Неа. Если вы ещё не смотрели так много эпизодов “Создавая убийцу”, лежа под большим одеялом, что вы на самом деле начали чувствовать себя убитым как во время похмелья, то вы и не жили вообще. Да, я сказал, что единственный способ по-настоящему почувствовать себя живым, это сделать что-то настолько фундаментально ленивое, что вашему телу начинает быть активно больно. Я не об успехе, не о любви, не о семье, не о детях, не о наследстве, не о деньгах, и наркотиках, я – об истинном смысе жизни.

“Запойное телесмотрение” становится растущей проблемой общественного здравоохранения, которую необходимо решать”, говорят ученые, которые возглавили исследование. Но это относится и к смотрению телевизора вообще. Известный Американский журнал эпидемиологии опубликовал в 2011 исследование, которое доказало что просмотр телевизора в течение более трёх часов в день поднимает на 13 процентов риск депрессии среди женщин. Так же как и погода зимой, или погода летом, или курение, или пересыпание, или недосыпание. Так же как и злоупотребление социальными сетями. Если вы проживаете жизнь без депрессии с научной точки зрения, то вы – какой-то сверхчеловек, который должен пожертвовать свой мозг для медицинских исследований. Во всяком случае, “Карточный домик” уже вышел в эти выходные, так что давайте не спеша по два эпизода в день, максимум три, и не надо стучать по столу, потому что вы не Фрэнк Андервуд. Намасте.

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