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В 1933 году юный Ханс Ю. Массакуа стоял на школьном дворе в Гамбурге; на свитере у него была нашивка со свастикой, а вокруг стояла толпа светловолосых голубоглазых детей, которых вы видите на фото выше.

Юный Ханс, сын немецкой медсестры и либерийского дипломата, сумел выжить при нацистском режиме Адольфа Гитлера. «Я выжил благодаря лазейке в расовом законодательстве. Мы были недостаточно многочисленной группой для того, чтобы нас заметили нацисты», – написал Массакуа в своей автобиографии«Destined to Witness: Growing Up Black in Nazi Germany» («Предназначение быть свидетелем: взросление чернокожего ребёнка в нацистской Германии»).

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Чернокожее население Германии в нацистскую эпоху было крайне незначительным – в лучшем случае, возможно, несколько тысяч из 65 миллионов человек, проживавших в Германии в то время. Массакуа был внуком либерийского консула в Германии, поэтому его семья получила иммунитет, и он смог жить среди арийского населения, в то время как все остальные, принадлежавшие, по мнению нацистов, к «низшей расе», начали страдать от последствий репрессивной ксенофобной политики Гитлера.

Однако летом 1934 года жизнь Массакуа начала меняться. «Когда я одним прекрасным летним утром 1934 года пришёл в школу, наша классная руководительница (мы тогда были в третьем классе) сообщила классу о том, что директор дал указания всем учащимся и учителям собраться на школьном дворе, – написал он. – Там же, одетый в коричневую нацистскую форму, которую я надевал по особым случаям, директор объявил, что сейчас наступит «самый величественный момент наших молодых жизней», что судьба избрала нас в качестве счастливчиков, которые увидят своими глазами «нашего дорогого фюрера». Это было честью, убеждал он нас, которой в будущем будут завидовать наши ещё не родившиеся дети и дети наших детей. В то время мне было восемь лет, и я не заметил, что из почти что 600 детей, собравшихся на том школьном дворе, герр Вриде не обращался лишь ко мне».

Школьные товарищи Массакуа, казалось, были настолько околдованы харизмой нацистского лидера, что после его визита поголовно записались в гитлерюгенд. Массакуа не хотел остаться в одиночестве и поэтому тоже подал заявку на вступление. Его не приняли.

Пару лет спустя ксенофобная тенденция в немецком обществе стала ещё очевиднее. После того, как афроамериканский легкоатлет Джесси Оуэнс завоевал четыре золотых медали на Олимпийских играх 1936 года в Берлине, Гитлер и остальные фанатики из числа национал-социалистов резко усилили своё неприятие чернокожих людей. Вскоре после того родственникам Массакуа по отцу пришлось бежать из страны, в то время как он остался в Германии с матерью.

Ханс в детстве (слева) и в зрелом возрасте (справа). Фото с этого ресурса.

Но кошмар только начался. Сначала на качелях в парке появилось объявление, сообщавшее, что «неарийским» детям здесь играть не разрешается. Затем начали пропадать школьные учителя еврейского происхождения. Но эмоциональная связь с нацизмом, которую ощущал юный Массакуа, была разорвана лишь тогда, когда он посетил Гамбургский зоопарк. Внутри зоопарка, в клетке, выставленной на свежем воздухе среди животных, он обнаружил африканскую семью, которую осмеивала и дразнила толпа. Массакуа был лишь очередным ребёнком, подходящим к клетке, пока кто-то не выделился из толпы, показав на него пальцем и жестоко прокричав: «Они завели ребёнка». Именно так он впервые стал объектом публичной насмешки.

Чтобы пережить всё более расистские убеждения страны, Массакуа пришлось перенести множество оскорблений своей личности. Ещё один своеобразный эпизод в его жизни произошёл сразу после начала Второй мировой войны. Массакуа, которого не приняли в гитлерюгенд как «не достойного носить немецкую форму», вот-вот должны были забрать в немецкую армию. Ирония судьбы, заключавшаяся в этом, от него не ускользнула. Однако его пощадили из-за недостаточного веса.

Конец Второй мировой войны привёл к очередному повороту на 180 градусов в жизни Массакуа. В послевоенное время он сначала зарабатывал себе на жизнь, работая джазовым саксофонистом, а затем эмигрировал в США, ненадолго остановившись в Либерии – на родине своего отца, – где его завербовал Дядюшка Сэм для участия в Корейской войне.

Отслужив десантником в американской армии, он поступил в Университет Иллинойса, откуда выпустился с дипломом журналиста. Он более четырёх десятилетий проработал журналистов и служил шеф-редактором журнала Ebony, легендарного афроамериканского издания. «Всё хорошо, что хорошо кончается, – пишет Массакуа. – Я вполне доволен тем, какой вышла моя жизнь. Я выжил, чтобы рассказать кусочек истории, свидетелем которого стал. В то же время мне бы хотелось, чтобы у всех могло быть счастливое детство в справедливом обществе. А этого у меня однозначно не было».

Массакуа ушёл из жизни 13 января 2013 г. в Новом Орлеане.

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