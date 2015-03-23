Исследование сексуальной жизни чёрной вдовы – на самом деле опасное занятие

Западная чёрная вдова. Все фото Кена Джонса

В лаборатории у Ендрейд, расположенной в университете Торонто, сверчок бросается на пол в отчаянной попытке избежать верной смерти. Студент Хамза Раза хмурится, поднимает его и отрывает ему лапки перед тем, как бросить к австралийской красноспинке, одному из самых смертельных пауков в мире. Красноспинка быстро проделает работу по разжижению внутренностей сверчка, превращая его в высушенную шелуху.

Род Latrodectus включает около 30 видов, все с ядом на основе нейротоксинов. Один укус может стать причиной тошноты, затруднённого дыхания, температуры, судорог и в крайних случаях смерти. В лаборатории интегративной поведенческой экологии спаривания профессора Майдианне Ендрэйд содержится тысячи пауков чёрной вдовы, что делает её одной из самых смертельных лабораторий насекомых в Канаде.

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Изучение этих видов с их часто загадочным и нелогичным поведением имеет большое значение для понимания того, как работает эволюция, и как половой отбор может повлиять на эволюцию. «Это может позволить нам понять основополагающую теорию, которая может быть применима где угодно», – говорит Ендрэйд. «Потому что речь идёт не только о странной сексуальной жизни пауков. Это может рассказать нам нечто общее о том, как устроен мир».

Лаборатория исследует все аспекты репродуктивного поведения паукообразных – начиная с того, как склонность к смелости и прожорливости влияет на половой отбор, заканчивая материнским покровительством (самка чёрной вдовы иногда вступает в борьбу с исследователями, когда последние пытаются забрать её мешок с яйцами). В последнее время к исследователям приковано внимание в связи с их работой по изучению самцов чёрной вдовы, спаривающихся с голодными самками, которые склонны к каннибализму во время спаривания. В недавно опубликованной в журнале «Поведение животных» работе описывается роль, которую играют феромоны в желании самцов спариваться с голодными самками, не смотря на риск быть съеденными.

Самка западной чёрной вдовы

Ендрэйд говорит, что когда в 2000 году она основала свою лабораторию по исследованию поведения, реакция была ещё хуже, чем если б они исследовали радиацию. Люди опасались, что пауки будут просто лазить по комнате или проникнут в здание, и такие опасения исходят из глубинной боязни пауков. «Люди думают, что они разумные существа», – говорит она о пресловутых пауках. «Они думают, что пауки будут их преследовать». Протесты не утихали, пока окружающие не осознали, какой осторожной была Ендрэйд (и благодаря этому персоналу не нужно чистить клетки).

Благодаря чёткому соблюдению протокола, Едрэйд ни разу не кусали (хотя в близлежащих больницах знают о существовании лаборатории и у них есть противоядие). Она придерживается строгой политики нулевой толерантности к любым кусочкам паутины вне тестовых контейнеров, о любых побегах тут же сообщается, и они пресекаются. Студенты надевают резиновые перчатки и рабочие спецовки, похожие на одежду дантиста, с закрытыми манжетами. «Настоящий риск – это если пауки расползутся по зданию. Поэтому мы пылесосим комнаты каждую неделю, даже если ничего не видим – если вдруг чёрные самки появятся на лестничной клетке, они все будут знать, откуда они выползли».

Особенно если чёрные самки – это сексуально настроенные каннибалы.

Многие вдовы – каннибалы; самец красноспинки часто сам прыгает в рот самки во время спаривания. Эта крайняя сексуальная жертва позволит хоть какой-то части спермы попасть, куда нужно. Самцы, претендующие на благосклонность самок часами «танцуют», вибрируя на паутине, демонстрируя свою выносливость. Если им не удаётся ублажить самку, они становятся обедом. Это альтернативная реальность – самки имеют всю власть.

Паук красноспинка

Андрэйд указывает на время, через которое самцы пойдут на спаривание. Они меньше и не такие жизнерадостные, как самки, и простое выявление их паутины становится пыткой. По иронии, у них не самое лучшее зрение – у них восемь (хреновых) глаз – поэтому они полагаются на феромоны, которые «пробуют» с помощью рецепторов на ногах. Самец взбирается повыше и машет своими предплечьями, по-видимому, пробуя воздух на запах самки.

«Когда самец чувствует феромон, он не только начинает ухаживать, что включает подпрыгивание на паутине. Он пытается снизить вероятность того, что другие самцы найдут эту самку, и делает он это, обрезая нити, скатывая из них шарики и оборачивая их собственными нитями. Иногда они так усердствуют, что самка оказывается в углу возле собственной разорванной паутины».

«И она его не съедает?»

«Кажется, что самки терпят такое поведение от тех самцов, с которыми они собираются спариться».

«Поскольку у самца есть два совокупительных органа, он использует их в двух разных совокуплений». Самец красноспинки подходит к самке один раз, она начинает его есть, потом он отходит, оплодотворяет её ещё раз и возвращается второй раз, чтобы закончить (и быть приконченным). «Если он не совокупляется достаточно долго, она убьёт его после одного соития. И, скорее всего, потом она совокупится с другим пауком».

В одной из комнат Андрэйд достаёт с полки пластиковую коробку, поднимает сетку на крышке. Я съёживаюсь, наблюдая за самкой, ползущей по временной паутине в середине. Она толстая (каждую неделю лаборатория получает 1500 сверчков на корм), но большинство может прожить без еды до шести месяцев. «Вот почему они агрессивны», – говорит Андрэйд. «Они могут застрять в коробке, и их могут перенести куда-то, и даже несколько месяцев спустя они могут начать сразу же размножаться». ОничастоприезжаютсюдаввиноградныхпакетахизКалифорнии.

В лаборатории решили вести наблюдения за тем, как разрыв паутины вскрывает индивидуальность пауков; например, некоторые дольше других выходят из уединения после того, как их паутину подвинули. Андрэйд указывает на розовые сексуальные игрушки в экспериментальной комнате. «У нас есть вибраторы, которые шевелят паутину. На самом деле, это отличный способ создавать постоянные предсказуемые раздражители. Они подвешиваются к специальной электронной аппаратуре, что позволяет нам включать их в определённое время или на определённый срок, и мы можем измерить фактические вибрации. У нас были смешные случаи с этими стимулирующими приборами». Эти повторяющиеся раздражители используются, чтобы понять, будут ли пауки отвечать на них одинаково.

Западная чёрная вдова

Исследования Андрэйд привели её в Западную Австралию, где она наблюдала за пауками, часто лежа под паутиной посреди ночи, одна, без света. Однажды, пролежав несколько часов под паутиной, она почувствовала острый щипок в плечо. Она пребывала в панике около получаса, пока не определила, что это была просто щепка. Но даже этого было не достаточно, чтобы её отвлечь. Самцы её собственного вида предоставили ей такую паузу.

«Я также редкий фенотип – одинокая женщина на улице посреди ночи (здесь не так много чёрных людей)», – вспоминает она. «Несколько раз случалось, что я убирала свой велосипед и пряталась в кустах, когда мимо проезжала машина».

«Я никогда не переживала из-за пауков. Я больше боялась людей».

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