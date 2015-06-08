Как это – быть слепым в эпоху интернета

Фото с ресурса Flickr пользователя Judit Klein

Пока Пётр Кучерявый просматривает ленту новостей в Фейсбук, его iPhone извергает вереницу непонятных слогов, которые не отличишь от звуков, издаваемых Cи-3ПиO в «Империя наносит ответный удар», когда Чубакка поворачивает его голову задом наперёд. Как по мне, то слова двигаются слишком быстро, чтобы их понять, но Пётр с лёгкостью пользуется аудио-интернетом. На экране появляются картинки, но он их не видит: Пётр слеп с девяти лет.

«Если вы посетите одну из встреч Национальной федерации слепых, вы услышите тысячи телефонов, издающих такие звуки», – рассказывает он VICE. «В Apple поняли, что если они будут первыми, кто создаст нечто подобное и сделает это доступным, они получат возврат инвестиций благодаря огромному сообществу людей».

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Студенты из Колорадского центра для слепых (КЦС) сидят за компьютерами без мониторов, на них надеты толстые чёрные «маски для сна» и наушники. Это похоже на сцену из «Кто такой Томми?», но вместо обучения тому, как быть мастером пинбола, эти студенты учатся пользоваться интернетом, будучи слепыми.

Их обучают при помощи программы для чтения с экрана «Jaws», конвертирующей слова в речь, когда они нажимают на клавиши со стрелками, управляющие курсором, кнопка за кнопкой на каждой странице. Учитывая количество информации на каждой веб-странице, можете себе представить энциклопедический набор слов, который они слышат, когда проверяют свой е-мейл или читают сообщение на блоге. В каком-то смысле эти программы – это находка для слепых. Они даруют им доступ в мир цифровой информации, которая не доступна для них на экране. Тем не менее, множество приложений, веб-сайтов и страниц соцсетей создавались без мысли о слепых, и они часто несовместимы с программами, которые слепые используют онлайн.

Для слепого человека обновления приложений через интернет – источник страха и беспокойства.

«Слепые ребята всегда отстают в том, что касается компьютерных технологий», – говорит Дэн Бёрк, глава Центра академических и молодёжных услуг КЦС в интервью VICE. «Интернет рассчитан на нажатие клавиши мышки, но нам приходится делать всё по-другому. Эра, когда на компьютерах использовали DOS, была прекрасной, потому что программы для чтения с экрана хорошо работали с текстовым интерфейсом пользователя, но когда всё превратилось в графический интерфейс, положение стало ненадёжным».

Кучерявый часто хвалит Стива Джобса за то, что тот сделал свои продукты доступными для слепых. В стиле «Apple» создавать продукты с уже встроенными программами для чтения, которые помогают слепым. Тем не менее, «Jaws» – это отдельное устройство к компьютеру, которое может стоить до 900 долларов, и оно не всегда совместимо со всеми веб-сайтами и операционными системами.

Хотя на сегодня «Apple» является лидером в вопросе доступа к интернету для слепых, именно Джобс был первым, кто создал графический интерфейс пользователя, сделавшим компьютеры более проблемными для слабовидящих людей. Это если не говорить, что он много лет хотел убрать кнопки со стрелками – главный инструмент для слепых – с компьютеров «Apple». В то же время Джобс был очарован говорящими компьютерами ещё в 1984 году, когда был создан первый Macintosh, который сам представился аудитории.

В 2007 году, когда появился первый iPhone, общество слепых выпало из тренда взрывного смартфона, потому что сенсорный экран был создан для зрячих. У предыдущих моделей мобильных телефонов по центру всегда была кнопка брайля, а гладкая стеклянная поверхность iPhone не оставила возможности слепым пользоваться устройством.

В ответ на протест сообщества слепых компания «Apple» создала голосовую программу «VoiceOver» для iPhone 2, после чего компания из мишени для критики превратилась в пионера по доступности. На устройствах «Apple» теперь имеются инструменты доступа, и за них не нужно доплачивать. Хотя эти элементы заслужили похвалы от Стива Вандера и Американской федерации слепых, они ещё долго не станут универсальным стандартом в технологиях для слепых.

«Jaws» для Windows сделан компанией «FreedomScientific», и это самая популярная программа для чтения с экрана, занимающая около 70-75 процентов рынка», – говорит Чип Джонсон, инструктор по технологиям в КЦС. «Вы можете столкнуться с проблемами при работе на Mac, потому что разработчики приложения не всегда следуют руководству по доступности. Только то, что у вас есть голосовое программное обеспечение, не означает, что у вас будет доступ ко всему. Иногда покупаешь приложение, и оно хорошо работает, а потом его обновляешь, и голос не может ничего прочитать с экрана».

Для слепого человека в интернете обновления приложений – источник страха и беспокойства.

«Как только Фейсбук что-то обновляет, я не могу им пользоваться», – говорит Кучерявый. «И проходят дни, недели или месяцы, пока им удаётся это исправить». Однажды в 2 часа ночи мне понадобился Uber, но я не мог воспользоваться приложением, пока не обновил его. А как только я его обновил, оно стало недоступным. Такое часто случается».

Если говорить о Фейсбук, то слепые пользователи часто «бегают» туда-сюда с «VoiceOver» с Mac-ов на компьютеры с Jaws, потом на мобильное приложение на смартфоне, пытаясь найти то, что совместимо с последними на данный момент обновлениями. Кучерявый говорит, что то же самое случается с LinkedIn, когда часть сайта работает с компьютера, а другие части с iPhone. А есть разделы LinkedIn, остающиеся недоступными ни с какого устройства.

«Мы находимся на том временном отрезке, когда Закон об американцах-инвалидах начинает действовать и в отношении интернета», – говорит Пётр.

Закон об американцах-инвалидах 1990 года запретил ряд дискриминаций против инвалидов и заставил всех розничных торговцев создать условия для слепых (и других категорий) в своих магазинах. В 1990 году интернет не был чем-то коммерческим, как сегодня, поэтому в то время никто не подумал что стандарты Закона следует распространять и на эту сферу.

Всё начало меняться в 2006м году, когда Национальная федерация слепых подала в суд на компанию «Target», потому что сайт компании был недоступен для слепых. Один из истцов по делу назвал общую для всех веб-сайтов проблему – их несовместимость с программами для чтения с экрана. Он рассказал, что когда он хотел выбрать пылесос «Dyson», который собирался купить, программа описала продукт как «ссылка браузер точка html ссылка ноль шесть ноль шесть один восемь девять шесть три восемь один восемь ноль семь два девять семь три пять 12 миллионов 957 тысяч 121».

Дело решилось в суде через два года, и «Target» согласилась заплатить 6 миллионов долларов истцу, а также 3,7 миллионов долларов судебных издержек.

В 2010 году Национальная федерация слепых и Американский совет слепых представили интересы студента из Университета Аризоны, который подал в суд на университет из-за пилотной программы по использованию устройств для чтения электронных книг «Kindle» во время уроков. У «Kindle» была аудио-функция, которая переводит текст в речь, но чтобы её активировать, пользователь для начала должен был пройти по меню, сделанном для зрячих. Дело было улажено без убытков или судебных издержек, которых добивались истцы, а «Amazon» пообещал сделать «Kindle» более доступным для слепых.

«Технологии убивают личную социализацию. Ты попадаешь в уличную среду, где [люди] с тобой не общаются» – Пётр Кучерявый

«Долгое время вопрос попадают ли сайты, работающие в бизнес среде (например, «Amazon»), под действие Закона об американцах-инвалидах, оставался без ответа», – говорит Марк Ричерт, директор отдела общественной политики Американской фундации слепых. «В случае с «Target» суд постановил, что всё, что вы можете делать онлайн и также в магазине, должно быть доступно на сайте для людей-инвалидов. А всё, что выходит [за рамки розничной торговли], может оставаться недоступным».

Ричерт также вспоминает дело против «Netflix», когда федеральный судья постановил, что компания, основанная в сети, была обязана соблюдать стандарты Закона об американцах-инвалидах, а также закон штата Калифорния, согласно которому не существует разницы между физическим и интернет-бизнесом, когда речь заходит о законах для инвалидов.

«Если говорить о «Netflix» и iPhone, то они используются в основном для развлечения. Но всё немного меняется, когда дело доходит до технологий для здоровья», – говорит Ричерт. «Если всё находится онлайн, а слабовидящие люди не могут получить доступ или использовать сайты о здоровье, то они не могут просматривать свои медицинские заключения и управлять своей медицинской страховкой, или общаться со своим доктором. Это довольно серьёзные препятствия».

За всё время, что я провёл в Колорадском центре для слепых, каждый преподаватель, с которым я общался, говорил о независимости. Способность самостоятельно ориентироваться в мире важна для слепых и позволяет им чувствовать себя уверенно. В КЦС студенты работают с электрическими пилами, готовят сложные блюда, их оставляют одних в незнакомых уголках Денвера, и они должны суметь найти обратную дорогу, задав единственный вопрос всего одному человеку и не пользуясь помощью смартфона.

Технологии могут помочь слепым, но они также отсоединяют нас от общения с людьми и обрывают все связи, которые помогали слепым ориентироваться в мире. Фото с ресурса Flickr пользователя Sascha Kohlmann

«У некоторых людей заниженные ожидания от слепых, и они удивляются, что мы можем сами кушать или ездить в автобусе», – говорит Бурк. «Они думают, что слепые не знают, что их окружает, потому что не могут видеть, а значит, они теряются. Но самое лучшее в том, что ты слепой, это знать, что тебе не нужно менять свою жизнь. Ты можешь не водить машину, но это не означает, что ты не можешь поехать в центр города или должен работать на работе, для выполнения которой нужно полагаться на технологии».

«Я заметил, что некоторые слепые люди сильно зависят от своих iPhone», – говорит Крис Парсонс, преподаватель по технологиям в КЦС. Парсонс часто предостерегает своих студентов от слишком большой зависимости от смартфонов, так как иногда приложения могут быть ненадёжными, и потому что некоторые студенты используют голос, для отправки текстовых сообщений, но они не исправляют неизбежные ошибки в словах.

«Технологии, в каком-то смысле, это прекрасная вещь для слепых, потому что у нас появляется шанс использовать компьютер, сканировать и читать документы [посредством программного обеспечения оптического распознавания символов и программ для чтения текстов]», – говорит Кучерявый. «Но с другой стороны, мы страдаем, потому что люди, использующие те же самые технологии отделяются в личном плане, как мне кажется. Технологии убивают личную социализацию. Попадаешь в уличную среду, где с тобой не общаются. Если кто-то идёт навстречу тебе, простое «привет, доброе утро», позволило бы слепому человеку в шумной среде подойти к тебе. Но мы не говорим привет друг другу. Мы слишком заняты своими телефонами».

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